Sabbado, 9 de abril de 1910

Os conflictos no Pacifico – O “Daily Grafic” occupa-se hoje das questões sul-americanas do Pacifico, dizendo não tardar que o equador e a Bolivia aproveitem o ensejo do conflicto chileno-peruano para fazer resurgir as suas velhas rixas contra o Perú. “Os peruanos declaram que o Chile está enviando armas para estes dois paízes, mas o temperamento sul-americano raramente precisa deste estimulante, quando se apresenta occasião para uma contenda”.“Se os equatorianos não derem ao Perú promptas satisfações aos insultos intoleráveis, feitos em Iquito e Guayaquil contra a legação e o consulado nessas duas cidades, o governo de Lima será forçado a declarar a guerra. “Esperamos que prevaleçam os conselhos prudentes. Não é esta a primeira crise dessa natureza na America do Sul, nestes quinze annos.“a guerra entre esses paizes sul-americanos mostraria o valor respectivo dos systemas militares da França e Allemanha, prevalecendo o primeiro no Perú e o segundo no Chile”. (pág.3)

PERÚ

LIMA – São esperados nesta capital os armamentos recentemente adquiridos na Europa e que são em grande quantidade. Esta tarde partirá com rumo do norte da Republica o cruzador “Bolognesi”, escoltando o vapor mercante “Iquitos” que leva artilharia em profusão, destinada á fortificação do porto de Tumbes. O general Muniz, ministro da guerra, ordenou a mobilisação imediata de cinco mil homens, columna essa que partirá amanhan acceleradamente para Ayabaca, situada na fronteira do equador com o Perú. A cidade está tranquilla. Os jornaes, porém, alarmam-se pela falta de noticias do equador, constando que estão cortadas as linhas telegraphicas de Quito e de Guayaquil ou que foi estabelecida rigorosíssima censura telegraphica para os despachos dessa procedência. A opinião publica, em geral, mostra-se vcontraria a qualquer solução do conflicto que não seja a do cumprimento da sentença de Affonso XIII. Deseja-se aqui a approximação do Chile, para resolver-se a questão de Tacna e Arica. (pág.3)

** Segundo um despacho de Nova York, o encerramento do Union Bank, de Brooklyn, e do Borugh Bank, foram ainda determinados pelo pânico financeiro de 1908. Um communicado official diz, entretanto, que os recursos do Borough Bank são sufficientes para cobrir a responsabilidade dos seus depositos. (pág.1)

