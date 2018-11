Domingo, 10 de abril de 1910

LONDRES

O movimento insurreccional na Albania – Communicam de Constantinopla ao “Standard” que no combate travado ante-hontem em Pristina, entre os albanezes e turcos, perderam estes 200 homens, entre mortos e feridos, deixaram 40 prisioneiros e 2 canhões nas mãos do inimigo. Informa o correspondente que as tropas turcas conseguiram mais tarde retomar um dos canhões. O “Daily Telegraph” publica um despacho de Belgrado dizendo que o bandido Issaboletinatz, é frente de quatro mil albanezes, cercou Mitrovitza. Dois deputados albanezes, accrescenta o correspondente, partiram para Constantinopla, para se entenderem com a Porta sobre a insurreição. (pág 4)

Pavilhão do “Café Paulista” que a casa O. Alves de Lima&Comp., de Buenos Aires, está construindo no recinto da Exposição do Centenario da independência da Republica Argentina.

ESTADOS UNIDOS

NOVA YORK – O encarregado dos negócios do Peru acreditado em Washington, declarou hontem ao representante do jornal “New York Sun”, naquella cidade, que o governo do seu paiz, tanto não deseja a aguerra com o Equador que espera a intervenção directa dos Estados Unidos para uma solução honrosa á pendência. O diplomata peruano está convencido de que o conflicto será evitado ou pelos Estados Unidos ou por qualquer outra grande potencia sul-americana. (pág 5)

JOAQUIM NABUCO

RIO – Pouco depois de nove horas da manhan transpoz a barra desta capital o cruzador norte-americano “North Carolina”, que era seguido pelos cruzador “Republica”, contra-torpedeiro “Tymbira” e transporte “Carlos Gomes”. O possante vaso de guerra achava-se todo pintado de cinzento escuro. Assim que entrou na barra saudou a terra, sendo correspondido pela fortaleza de Villegaignon. A primeira lancha que atracou ao “North Carolina” foi a que conduzia o sr. dr. Barros Moreira, da parte do barão do Rio Branco, ministro das relações exteriores e o representante do “Jornal do Commercio”, os quaes foram recebidos a bordo pelo official de estado, pelos srs. Dr. Epaminondas Leite Chermont, primeiro secretario de legação e Mauricio Nabuco, filho do saudoso embaixador. Este ultimo, pouco após a chegada dos citados representantes, narrou-lhes, visivelmente commovido, a imponência de que se revestiu a cerimônia da trasladação do cadáver de seu illustre pae para bordo do cruzador “North Carolina” em Norfolk e as inexcedíveis provas de carinho manifestadas pelo povo norte-americano e pelo governo dos Estados Unidos.(…) (pág 4)

CARTAS DA ALLEMNHA

Berlim, 17 de março de 1910

Acaba de desenrolar-se o segundo acto da farça representada no Landtag, – na Dieta da Prussia. Com uma maioria relativamente pequena foi approvado em terceira leitura o projecto da reforma eleitoral, elaborado pelo governo prussiano em attenção á promessa formulada no discurso da coroa de 1908, e remodelado pelo bloco conservador- clerical.(…) Valha-nos a verdade, o systema eleitoral prussiano, a divisão dos votantes em tres classes de conformidade com a somma de impostos que pagam, mesmo o escrutínio indirecto coma sua bugiganga- tudo isso não é , theoricamente, tão ruim como geralmente se pensa e seria supportavel se o systema não tivesse o grande defeito de facilitar certos abusos commettidos nos districtos onde predomina a aristocracia rural.(…) Que os adversários políticos da Allemanha seguem com vivo interesse as phases desta luta pela reforma do systema eleitoral é muito natural e se evidencia pela extensão e pelo conteúdo dos editoriaes e das correspondências de Berlim na imprensa pariziense e londrina. Mas seria um forte engano se porventura alli se imaginasse que a solução desta questão interna, envolvida na poeira das manifestações populares nas ruas e nas praças publicas, possa ter como conseqüência o enfraquecimento político ou militar da confederação germânica ou causar um abalo de seu prestigio no conselho das grandes potencias. Pelo contrario, esta luta é a prova que o povo prussiano tem a consciência da sua emanccipação intellectual e o governo se convencerá que este povo não quer por mais tempo supportat o jugo exercido pela alliança do Junker e do Santo. A Prussia tem de passar por um processo de regeneração política que póde ser retardada mas não inhibida pelo bloco conservador-liberal. Se ainda esta vez os dois partidos da reacção ficaram senhores do campo, é porque os outros partidos precisam de tempo para se organisarem de accordo coma situação actual. (…)DRUSUS.(pág.1)

