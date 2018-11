Segunda-feira, 11 de abril de 1910

PERÚ

LIMA – A cidade amanheceu calma. Agora é noite. Cerca de dez mil populares, entoando hymnos patrióticos, reuniram-se em frente do palácio presidencial, pedindo a guerra. Depois, cada vez mais augmentada, a massa de populares dirigiu-se á praça de San Juan, onde tem sede a Estrada de Ferro de Callau, por constrar que o cônsul peruano em Guayaquil chegaria hoje. Até agora esse representante não havia chegado. Sabemos de fonte official que a Hespanha iniciou negociações junto aos governos do Peru e Equador, afim de ser acceito o laudo resolvendo amistosamente o conflicto do pacifico com a mediação hespanhola. Nesta capital esse alvitre foi, em geral, bem acceito pela população ignorando-se se o Equador estará inclinado a acceital-o, visto continuarem alli os preparativos bellicos. (pág.3)

VIENNA – O telegramma recebido aqui, procedente do Rio de Janeiro, annunciando a resolução do governo brasileiro de resgatar o empréstimo de 1879, produziu excellente impressão nesta capital. Hontem, em conseqüência dessa auspiciosa noticia, houve grande procura de títulos brasileiros na bolsa desta cidade. (pág.2)

BERLIM – Realisaram-se hoje nesta capital imponentes manifestações socialistas a favor do suffragio universal. Reinou a mais perfeita ordem. Cerca de cem mil pessoas participaram das manifestações, não se ouvindo nem um grito subversivo, não tendo apparecido uma bandeira sequer. Realisaram, ao todo, três comícios ao ar livre e doze nos arrabaldes. Em todo o império têm-se realisado numerosos comícios.

O corpo de Nabuco no Monroe

RIO – Cerca de quatro mil pessoas visitaram o cadáver de Joaquim Nabuco, no palácio de Monroe. Foramalli depositadas cerca de quarenta coroas dos presidentes dos Estados, ministros, corporações, sociedades e amigos. Ás quatro horas da tarde chegou ao palácio de Monroe o sr. barão do Rio Branco, ministro das relações exteriores, acompanhado do sr. Moniz Aragão. Até ás cinco horas da tarde tambem alli estiveram os srs. Victor Nabuco, irmão do illustre morto. Epaminondas Chermont, secretario da embaixada. Junto ao cadafalso estão estandartes antigos das associações abolicionistas. Foi distribuído pelas pessoas presentes um folheto em homenagem a Joaquim Nabuco. O folheto foi escripto pelo dr. Domingos Jagaribe. Continuam a chegar telegrammas e delegações para representarem as associações dos Estados nas exéquias que se realisarão amanhan. Depois das exéquias o corpo será conduzido para bordo do transporte de guerra “Carlos Gomes”, que partirá para o Recife.(pág.2)

