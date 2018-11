Terça-feira, 12 de abril de 1910

SERVIA

BELGRADO – O ministro da guerra recebeu uma communicação do commandante da guarnição de Metviche, annunciando que as tropas turcas saquearam uma povoação na fronteira da Albania, matando muitos dos seus habitantes. Os revoltosos albanezes, sabedores do facto, dirigiram-se ao local e, depois de renhido combate, conseguiram derrotar os turcos, que deixaram no campo cerca de trezentos mortos e feridos. Segundo a referida communicação a situação tende a aggravar-se em conseqüência deste novo attentado dos soldados ottomanos. (pág.2)

No alto, á esquerda, um aspecto da archibancada; é direita vê-se uma parte da raia.

Em baixo: “Yole franche”, a 4 remos, do Club de Regatas Saldanha da Gama, de Santos; o baptismo da Yole “Renata”, a vencedora do pareo de honra, “Renata”, tripulada por sócios do Esperia.

ALLEMANHA

BERLIM – O “Berliner Post”, alludindo ao provável encontro do marechal Hermes da Fonseca com o sr. Saenz Peña, presidente eleito da Republica Argentina, diz não ser descabida a opposição dos sul-americanos de que nesse encontro sejam assentados as bases de uma tríplice alliança defensiva entre o Brasil, Argentina e o Chile, cuja tendência será contrabalançar o poderio dos Estados Unidos. Accrescenta o orgam da imprensa alleman que a Europa não deixa de olhar com certa sympathia esse provável accordo entre os três principaes paizes da America do Sul, porque o monroismo norte-americano arrastaria dentro de pouco tempo a independência econômica da America do Sul para o regimen dos “trusts” norte-americanos. Termina o “Berliner Post”, assegurando que a Allemanha auxiliará, no limite de suas forças, o desenvolvimento econômico dos paizes sul-americanos, alias sem prejuízo das boas relações que mantem com os Estados Unidos. (pág.2)

PERÚ

LIMA – Constou que em conferencia havida hontem, á noite, entre o presidente Leguia e o sr. Milton Porras, ministro das relações exteriores, fixou prazo terminava hoje. Diz- se tambem que para tal resolução influiu o rei Affonso XIII da Hespanha, offerecendo a sua mediação para a solução do conflicto. Hontem, pela manha, realisaram-se simultâneas conferencias entre os ministros da Argentina, Estados Unidos e Hespanha e o sr. Militon Porras, ministro das relações exteriores. Os jornaes acolheram com sympathia os desejos do governo de Madrid de servir de mediador do conflicto. “El Diario” mostra-se esperançado de que o Equador acceite a mediação da hespanha, respeitando o laudo do rei Affonso XIII. (pág.2)

NOTAS PEDAGOGICAS

(…) Uma novidade das recentes disposições sobre a instrucção publica é a faculdade concedida á direcção do ensino para contratar mestres estrangeiros para as normaes, comtanto que a pessoa convidada tenha o curso de uma escola normal superior e seja de moralidade insdicutivel. Demais, no contrato será estipulado que taes mestres devem pôr-se de accôrdo com os chinezes, entre os quaes já existem alguns com notáveis habilitações, segundo opina um europeu esclarecido. Outra manifestação dos novos rumos dos reformadores chinezes é a ida de estudantes aos paizes estrangeiros, para conhecerem os melhores methodos . Um grande êxodo se dirige annualmente para o Japão, cujo governo, por motivos políticos, procura attrahir para suas escolas os jovens chinezes de ambos os sexos. Mas os Estados Unidos, a Inglaterra, a Allemanha, a França e a Belgica foram egualmente visitados, sob a vigilância de commissarios especiaes. (…) Há cinco longos annos, que destas columnas apontamos aos nossos governos tão efficazes processos para aperfeiçoarmos o nosso rudimentar apparelho escolar. Mas tem sido em vão: não se comprehende que a multiplicação de escolas de nada vale se não houver para ellas um professorado á altura da sua missão social. Por isso, não possuímos sequer uma organisação pedagógica, da qual as diversas peças se combinem num todo harmônico e graduado, o que já conseguiram os chinezes, como fica exposto (…) P. P. (pág.1)

