Sabbado, 16 de abril de 1910

RIO

O ministro da agricultura autorisou o director da estatística a empregar no serviço de machinas de escrever, durante o período do recenseamento, as senhoras habilitadas nesse mister, de accordo com as necessidades do serviço, sem que lhes seja abonada gratificação superior a 300$000 réis mensaes.

INGLATERRA

LONDRES – Na ultima sessão da camara dos communs lord Balfour declarou que os nacionalistas acceitaram o orçamento pelo qual tinham verdadeira aversão, em troca do “Home-rule”. Desenvolvendo esta ordem de idéas em seu discurso, lord Balfou acabou por provocar grande tumulto no recinto, onde se ouviram gritos de “trahidor”, “miserável”, e muitos outros do mesmo mez. Os irlandezes que se achavam no recinto retiraram-se dando vivas ao “Hone-rule” e morras aos lords. (pág.3)

Por este instantaneo hontem tirado em frente á Academia. Vê-se que a recepção aos calouros foi cordialissima, – pois houve até baile!

OS PHILATELISTAS

Ha quatro ou cinco annos os philatelistas forçaram a entrada do “Hotel Cronot”, em Pariz. Ao morrer o sr. Le Roy d’Etiolles, os seus herdeiros não sabiam o que fizesse da immensa quantidade de sellos por elle deixados. Venderam alguns, quase todos sellos das colônias inlezas, a particures. O resto enviaram, na duvida, ao “Hotel Dronot”. O resultado da venda espantou-os: receberam pelos sellos 9000.000 francos, quase um milhão. Desde ahi, começou, febrilmente, naquelle estabelecimento o negocio de sellos.(…) A mais bella colleção do mundo é a que há cincoenta annos, está formando o filho da duqueza de Galliera, sr. Ferrari, conhecido entre os philatilistas pelo nome cavalleiro da Renotiere. É elle e só elle quem tem os “carneiros de cinco pés” do philatilismo: os celebres Mauricios, “novos” e “usados”, o sello único da Guayana Ingleza, etc, etc. Ao lado deste rei dos collecionadores, é preciso citar o sr. Dureen, de Nova York, o sr. Croker, de S. Francisco (este ultimo é que teve a famosa demanda com o dr. Deyen a propósito da cura do cancro), lord Crawford, colleccionador de sellos inglezes, o sr. Vernon Roberts, de Manchester, collecionador de sellos das colônias inglezas, o sr. Langlois, o conde Paul Durrien, colleccionador de sellos francezes, o sr. Kastler e o Brunat, conhecido notariario e agente de cambio. Não se sabe o que foi feito da enorme colleção deixada pelo sr. Arthur Rothschild, fallecido em 1903. A de Tripling está exposta no British Museum e a do sr. Paul Miraband, vendida há dois annos no “Hotel Dronot”, rendeu mais de um milhão de francos. A Allemanha possue um museu postal rico. Na França só há a do ministério dos correios, esta mesmo muito desfalcada por funccionarios deshonestos. Terá o nosso correio uma collecção completa do Brasil? (pág.1)