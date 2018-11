Quinta-feira, 21 de abril de 1910

FEBRE APHTOSA

Uberaba – Até agora o governo federal não tomou providencias sobre a febre aphtosa que todo o anno invade a zona do Triangulo Mineiro, matando milhares de bois, porcos, carneiros, etc. Os tanques de desinfecção que em fevereiro ultimo o governo prometteu construir, não foram até hoje iniciados. (pág.2)

PERÚ

LIMA – Telegrapham de Guayaquil informando que terminou a mobilisação da primeira reserva do exercito, estanto alli concentrados dez mil homens, e que principiou a mobilisação da segunda linha. Telegrapham de Quinta dizendo constar um accordo entre o Chile e o Perú sobre a política do Pacifico, resolvendo-se amistosamente a questão de Tacna e Arica. Accrescentam os telegrammas que o accordo é alli commentadissimo, que se teme que o Chile abandone o Equador, deixando de fornecer-lhe o auxilio promettido no caso da declaração da guerra ao Perú. (pág.3)

A FORMAÇÃO DE TIRADENTES

Sua família – O estudo serio, documentado, criterioso dos homens salientes, dos magnatas sociaes é um seguro auxilio nessa inadiavel educação consciente. A vaidade pessoal, o entono heráldico a hypocrisia, os resguardos, os interesses de família, que tudo nos contemporâneos escondem ou desnaturam, menos perturbam a visão pessoal na contemplação dos heróes, dos homens estranhos a nosso estreito meio. No caso de Tiradentes, devassas antigas, antigos documentos tornam completa a inquirição ou inquisição a respeito de sua família e de seus antecedentes biológicos, sociaes ou moraes. (…) A importância de Tiradentes não provem de sua individualidade simples. Esta cada vez se revela maior, mais brilhante, até aos menos consistentes raios de uma preoccupação pessoal, que em sua figura quis ver sómente um vulgar, deseducado alferes. Nem a relevância está em sua família distincta, em seu tempo laborioso, cheio de ambições…Toda a máxima grandeza lhe vem da influencia magna que tem exercido na evolução da Patria. Foi bandeira, lábaro aos republicanos ardentes, quando enthusiastas proclamavam seus ideaes políticos. Mereceu por isso os áulicos ápodos, os doestos vis que tanto custa afastar, delir em sua nobre figura cívica. Foi Idea-força desde o nascedoura horrendo e simples(…). As exaggeradas festas, as luminárias repetidas, geralmente recommendadas pelo officialismo, pelos cortezãos da época, deram um alto relevo a seu martyrio. Chamaram para elle a piedade humana e cívica. Attrahiram para seus estos, suas aspirações o attento exame, a adhesão dos patriotas sinceros. Tinha, pois, razão Charles Ribey-rolles quando em 1858 dizia: “Le sang de Tiradentes n’a pás été perdu: le supplice enfante!”. JOSÉ FELICIANO. (pág.1)

