Sexta-feira, 22 de abril de 1910

O BRASIL NA EUROPA

Bruxellas, 12 de março de 1910.

Como vosso correpondente viajante, serão as minhas primeiras informações á imprensa brasileira sobre a representação do Brasil na Exposição Universal que a 23 de abril próximo se abrirá aqui na capital da Belgica. Fui visistar o pavilhão brasileiro em construcção, em companhia do ministro do Brasil, dr. Oliveira Lima, do dr. Francisco Ferreira Ramos, commissario geral do Estado de S.Paulo, e do secretario da legação brasileira, sr. Rebello, e mais alguns brasileiros aqui de passagem. Esse pavilhão fôra já visitado pelo dr. Bulcão, cônsul brasileiro.(…) Para dar aos leitores do “Estado” uma Idea approximada da brilhante representação que vae ter esse paiz no importante certamen, direi que o pavilhão brasileiro cobrirá uma arca de 1.200 metros quadrados e compõem-se de três andares. (…) B. BELLI. (pág.1)

Um aspecto do pavilhão Brasileiro na Exposição de Bruxellas

O nosso ilustre collaborador dr. Oliveira Lima, ministro do Brasil, na Belgica, e o dr. Ferreira Ramos, commissario de S.Paulo, observam os trabalhos do pavilhão brasileiro, de um ponto próximo do recinto da exposição

No interior do Pavilhão Brasileiro. O dr. Oliveira Lima, o dr. Ferreira Ramos e o nosso distincto collaborador sr. d. Belli, além de outras pessoas, ouvem as explicações que lhes dá o architeto do pavilhão

NOTAS E INFORMAÇÕES

Ao sr. dr. Julio de Mesquita, director desta folha, foi endereçada no dia 20 do corrente a seguinte carta:

“Sr. dr. Julio de Mesquita- Penso que, melhor informado, o sr. tem o dever, como cavalheiro, de desfazer as inverdades que pela edição de 10 do corrente do seu jornal “O Estado de S. Paulo” disse a meu respeito, chamando-me mentiroso e indisciplinado. Seja prudente.- Major Assis Brasil. S. Paulo, 20-4-910”.

A noticia do “Estado” de 10 de abril é a seguinte:

“Noticiámos há dias que o sr. major José de Assis Brasil tivera ordem de prisão, por um acto de indisciplina commetido na Junta de Alistamento Militar. Continuamos, porém, a asseverar, sem o menor receio de contestação, que o sr. general de divisão Eugenio Augusto de Mello, presidente da Junta de Revisão e sorteio Militar, deu ordem de prisão ao referido major pelo facto de haver publicado um edital daquella Junta sem ordem nem autorisação do respectivo presidente.A prisão foi expedida á ordem do sr. Ministro da guerra, ao qual foi immediatamente communicado pelo telegrapho. (…)

Em resposta ao telegramma do presidente da Junta de revisão e sorteio, o sr. general José Bernardino Bormann communicou que o commandante da décima região militar já havia recebido instrucções a respeito, isto é, que fôra determinada a exoneração immediata do official transgressor e o seu recolhimento á capital da Republica. (…) Não alteramos da nossa noticia uma só virgula, porque tudo que alli está é rigorosamente verdadeiro.(…) Nada mais diríamos sobre este incidente se nelle não estivesse envolvida a nossa honra de jornalistas. Há na phrase final da carta dirigida ao nosso director, se bem a entendemos, um conselho ou uma ameaça. Uma ou outra coisa repellimos com toda a sobranceria: o conselho porque parte de quem carece de autoridade moral para nol-o dar, e a ameaça porque nos não intimida em qualquer situação. Pedimos desculpas aos nossos leitores por vir tartar nestas columnas de nossas pessoas e da figura bem pouco interessante do autor da carta. (pág.1)

A FORMAÇÃO DE TIRADENTES

Podemos, pois affirmar que a inicial formação de Tiradentes se inpregnou, se resentiu das áureas, alvoroçadas esperanças de um povo religioso. No limitado meio daquellas terras, as desmarcadas proporções que o acontecimento assuniu, forçosamente impressionaram a todos. Sua mãe, talvez especialmente sensível directa ou indirectamente transmitiu a seu novedio moldável as vibrações que no meio resoavam e que nella própria mais se repercutiam. (…)JOSÉ FELICIANO.

INGLATERRA

LONDRES – A Agencia Reuter forneceu aos jornaes telegrammas do Rio de Janeiro dizendo que depois do pleito presidencial quase todos os jornaes começaram a apoiar o governo. Mesmo aquelles que atacavam o sr. Nilo Peçanha, a propósito a questão das candidaturas, agora applaudem o seu governo.

N.da R.- Damos este telegramma a titulo de informação, para demonstrar ao mesmo tempo como o governo da União está fazendo a propaganda do Brasil no exterior. (pág.2)

PERÚ

LIMA – “El Comercio” pede ao governo a que proceda com calma em relação ao caso de ataques á legação e consulado peruano em Santa Fé de Bogotá, afim de não aggravar a situação. Sabe-se que o sr. Fidel Suarez, ministro das relações exteriores da Colombia, apresentou desculpas ao encarregado de negócios do Perú. (pág.3)