Sabbado, 23 de abril de 1910

TRATADO COM O PERÚ

RIO – Na sessão secreta da Camara o sr. Bueno de Andrada pediu a palavra para perguntar por que o tratado do Perú está sendo discutido em sessão secreta. O sr. Dunshee Abranches desenvolveu a argumentação contida no seu trabalho, expondo os motivos pelos quaes julga dever ser approvado o tratado. O sr. Mello Franco declarou que, por não ter assistido a reunião da commissão, não assignou o parecer sobre o tratado, mas que dará o seu voto favorável ao projecto. O sr. Paulino de Souza Junior é de opinião que o tratado deve ser approvado como uma transacção vantajosa, a que porá termo ás questões de limites que o Brasil mantinha com relação ás nações vizinhas, salientando que todos os demais tratados que têm sido celebrados importaram tambem em troca de vantagens, que podem ser classificadas de transacções. Por ultimo falou o sr. Irineu Machado, que justificou o seu voto contratio ao tratado, promettendo falar amanhan pela segunda vez. É possível que a discussão do tratado seja encerrada amanhan. (pág.2)

A nova matriz de Santa Ephigenia, ante-hontem solennemente inaugurada, na parte até agora edificada, conforme noticiou o “Estado”

RIO

Rio, 21 de abril de 1910.

Floriano absolveu Tiradentes. Ao consolidador da Republica consagrou-se completamente o dia que no nosso kalendario político pertence ao inconfidente minereiro, figura que, parece, mais vive na lenda do que na realidade. Decerto não foi justa a substituição, tanto mais quanto Ella se fez de modo radical, a ponto de cair no ouvido, no dia 21 de abril, o nome que consubstancia a Idea originaria da liberdade em terras brasileiras, o proto-martyr em cujo sangue a tyrannia de Maria I vingou a audácia inominada e piniu o sonho que um século mais tarde se tornava realidade, derrocando o throno do neto da rainha louca, ultimo dymnasta do continente americano. Conta a cidade mais uma estatua que é , ao mesmo tempo, um bello trablho de arte e um monumento de orthodoxia positivista.S.(…) (pág.1)

O celebre humorista norte-americano – Fallecido ante-hontem em Nova York.

Certo dia apresentou-se nos escriptorios do “New- York Herald”, pedindo que lhe dessem um emprego, um moço de physionamia expressiva, em que se podiam logo á primeira vista descobrir traços de grande intelligencia. O seu trajo era mais que modesto, os seus modos tímidos. Gostaram delle.

-Quer ser repórter do crime?

-Posso ser.

No dia seguinte começou a trabaljar. Nunca, como então, appareceram no grande jornal norte-americano narrativas mais sensacionaes. Crimes horrendos eram descriptos com um brilho que empolgava os leitores.

Essas noticias, porém, eram o producto da mais arrojada fantasia. O rapaz, ignorante do “métier”, mettia-se no fundo do café e ahi, tranquilamente, fabricava os factos sensacionaes que deviam no dia seguinte entreter os leitores do jornal.

Isso durou talvez mezes. Quando um dia o noticiarista ia entrando no escriptorio do jornal, o gerente chamou-o:

-O sr. tem espripto noticias muito interessantes, mas falsas. Aqui tem o seu saldo. Póde retirar-se.

– Dá-me ao menos a licença para conversar com o director?

-Pois vá lá ao director.

O moço foi e contou o seu caso o seu caso, francamente. O director cerrou o sobrecenho e mandou chamar o gerente:

– Despedia este senhor de reportagem da policia?

-Sim, senhor.

– Fez muito bem. Queira agora inscrevel-o na lista dos collaboradores. Fica sendo o nosso folhetinista e ganhando um pouco mais.

É essa a anedota que se conta da origem da vida de escriptor de Mark-Twain, o extraordinario humorista norte-americano, cuja morte o telegrapho nos annuncioa.

Verdadeira a anedota? É bem possível e bem verossímil, principalmente nos Estados Unidos, accrescenta a “Gazeta de Noticias”, que a reproduziu. (pág.5)