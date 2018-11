Domingo, 24 de abril de 1910

INGLATERRA

LONDRES – O “Economist”, em artigo editorial, occupando-se da questão entre a S.Paulo Railway e a Companhia Mogyana, julga que a companhia Ingleza pouco tem a receiar com a concorrência da estrada de ferro Mogyana, pois acredita que as difficuldades technicas do prolongamento desta a Santos a demoverão da idea da execução de tal emprehendimento. (pág.2)

BROTAS

Acaba de chegar a este município o engenheiro encarregado de dar inicio ás obras hydraulicas da Empresa de Força e Luz de Brotas. O seu capital foi todo elle levantado dentro deste município, tal a confiança que merece aquella empresa.(…) No fim do anno será inaugurada a luz elétrica, tanto aqui como no município de dourado. Por esse motivo reina grande enthusiasmo no povo desta cidade. São incorporadores da referida empresa os srs. Coronéis Hyllio Marques , Vicente Netto e Pedro Pinto. Estes cavallheiros têm sido muito cumprimentados, pelo bom êxito da empresa. Tanto a camara municiopal como a gerencia da referida empresa facilitarão a toda industria que aqui venha a se estabelecer.

ALLEMANHA

No theatro da Opera foi hoje representada, pela primeira vez nesta capital, a “Poia”. É autor da peça, cujo assumpto é indiano, o sr. Nevin, natural dos Estados Unidos. O numeroso e escolhido auditório, que se achava no theatro, acolheu favoravelmente a peça. O desempenho que lhe deram os artistas que a interpretaram tambem foi applaudido. A peça é apparatosa, além disso dellatransparece o espírito mordaz do autor. Foram muito apreciados os scenarios que são feitos com gosto e luxo. Á primeira representação assistiram os membros da colonia americana que se acham nesta capital. (pág.3)

O QUE HA DE NOVO

Rio, 22 de abril de 1910.

(…) Houve um tempo- ainda não tínhamos avenidas nem automóveis, e todos os magnos problemas da cidade se resolviam no corredor desthronado da rua do Ouvidor- em que, assegurávamos envaidecidos, a população do Rio de Janeiro era de um milhão de habitantes. Essa convicção tanto mais se nos arraigava no espírito quanto o demographista argentino sr. Carrasco se enfurecia com o numero e entrava a podal-o desapiedadamente. Isto nos divertia, e nós não saiamos dahi: um milhão de habitantes! Mas fez-se o recenseamento de 1906, sob a administração do prefeito Passos, e o sr. Carrasco verificou que nós mesmos lhe dávamos alguma razão: se não éramos o núcleo mingoado de população que elle queria, tambem não alcançávamos a cifra que apregoávamos. Ficámos redusidos a oitocentos e onze mil quatrocentos e quarenta e três habitantes. A aldeã, portanto, despovou-se um pouco. O feroz demographista recolheu-se, afinal, satisfeito, e cedeu seu lugar ao sr. Zeballos. Abriram-se as avenidas e appareceram os primeiro automóveis; veiu a febre dos cinematographos, construiu-se o theatro Municipal, a Bibliotheca Nacional perdeu o direito ao titulo de “obras de santa Engracia”, fez-se a reforma dos correios, mudaram-se uns cem ou duzentos horários na estrada de ferro, fizeram-se outras tantas reformas da instrucção publica; o uniforme do exercito soffreu umas vinte ou trinta modificações; o commendador Arthur Napoleão deu seu concerto de despedida umas cincoenta vezes; abriu-se e fechou-se a exposição nacional; a banda alleman tocoyu a marcha do “Tanhauser” e a valsa da “Viuva Alegre” cinco mil e quinhentas vezes nas ruas da cidade; o cônego Wolfeubuthel publicou dez mil artigos político-religiosos nos a a pedidos do “Jornal do Commercio”; houve mil e seiscentas conferencias literárias no instituto Nacional de Musica e outras tantas no salão da Associação dos Empregados no Commercio; a política mudou de cara um milhão de vezes, tendo sempre a seu lado os mesmos homens; chegou o “Minas Geraes”; o “Porquoi Pas?” foi e voltou ao polo sul; inaugurou-se a estatua de Floriano. Em summa: passaram-se quatro annos; annuncia-se um novo recenseamento. Cresceu de certo modo consideravelmente, a população que figura no ultimo registro censitário, e que não representa a realidade numerica porque ainda não foi possível destruir em certas classes menos cultas o preconceito contra os recenseamentos a que muita gente se furta com a convicção de que as listas em que vae deixar seu nome servirão de base para o sorteio militar, como se deu em 1906.(…) S. (pág.1)