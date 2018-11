Segunda-feira, 25 de abril de 1910

RECIFE

“A Província” e o “Correio de Recife” verberam o attentado de que foi victima o sr. João Barreto. A “Provincia” diz: – “custa a crer que, neste paiz, ainda se pretenda abafar a voz da impresa, com oppressões do ultimo dos presidentes da republica e de seus elevados auxiliares que suppotaram os maiores excessos da linguagem dos jornaes fluminenses, sem consentir que se lhes tocassem.” (pág.2)

RIO

Uma das directorias do thesouro desta capital impugnou a continuação do pagamento á pensionista maria Fialho Murinelly, por ter esta passado ás segundas núpcias casando-se com o funccionario publico Dario Caetano da Silva. Estudado o caso, ficou resolvido que o facto de ter a pensionista passado ás segundas núpcias, não a levava a perder o direito á pensão, porquanto esta foi concedida pelo credito de 21 de junho de 1870, sem clausula restrictiva. (pág.2)

PERÚ

LIMA – Os repatriados vindos do Equador apresentaram-se aqui em estado lastimável. Roubaranm-lhes tudo e muitos delles estão feridos. Contam os horrores praticados por occasião das manifestações anti-peruanas de Quito e de Guayaquil, fometadas pelas autoridades equatorianas. Estas ultimas incitavam a população a atacar a legação e os consulados peruanos, provocando um enthusiasmo em favor da guerra. (pág.2)

BELGICA

BRUXELLAS – Realisou-se hoje a inauguração official do pavilhão do Brasil na exposição internacional, cuja abertura, conforme foi noticiada, se effectuou hontem. A abertura do pavilhão brasileiro, por sua belleza, seu luxo, sua eleganois, suas extraordinária dimensões, enfim, por seu aspecto magnífico, constituiu a mair attracção do dia. Alcançaram completo successo, constituindo as primeiras attracções do pavilhão do Brasil, um bellissimo panorama do Rio de Janeiro e os diorams em que têm sido muito apreciadas as vistas minuciosas e interessantes representando aspectos característicos das fazendas do Estado de S.Paulo e das florestas riquíssimas do Amazonas. O srs. Vieira Souto, chefe da missão de expansão econômica do Brasil, e Ferreira Ramos, commissario do Estado de S.Paulo, têm recebido numerosas felicitações pelo successo que alcançou, logo no dia da sua inauguração, a exposição brasileira. Á noite, a sede do commissariado do estado de S.Paulo, recentemente installado nesta capital, apresentava um lindo aspecto. Na sua fachada, que estava illuminada com grande quantidade de lâmpadas electricas, dispostas mui artosticamente, viam-se as bandeiras de muitos paizes, destacando-se a do Brasil e da Belgica.

-Na sala “Patrie”, realisou-se o annunciado concerto de gala promovido pelo sr. Oliveira Lima, ministro do Brasil aqui acreditado, para a execução de trechos de musica brasileira. Alcançaram extraordinario successo, especialmente , os trechos do ‘guarany”, do Carlos Gomees; o prelúdio da opera “Tiradentes”, de Manuel de Macedo; as obras de Alberto Nepomuceno, as fantasias para violino de Francisco chiafntelli, etc. Presidiu ao concerto o illustre ministro brasileiro sr. Oliveira Lima. Entre os presentes, notavam-se os srs. Ferreira Ramos, commissario do estado de S.Paulo; Delphim Carlos, membro da missão de expansão econômica do Brasil; J. F. da Silveira Bulcão, consul em Antuerpia; Louis Casabona, Germano Pereira, coronel Schmidt, F. A. Georlette, vice-consul em Antuerpia, e numerosas personalidades em destaque entre os membros da colônia brasileira aqui domiciliada. (pág.3)

