Terça-feira, 26 de abril de 1910

FRANÇA

PARIZ – Ás 2 horas e meia da manhan eram conhecidos os seguintes resultados das eleições geraes: O sr. Paul Desehanel, republicano, representante de Eure-et-Loir, pela circumscripção de Nogent-le-retrou, foi reeleito por 6.268 votos contra 2.551, obtidos pelo seu adversário sr. Poupon , radical; o sr. Etienne Clémentelm, republicano radical, antigo ministro das colônias do gabinete Rouvier, foi reeleito pela primeira circumscripção de Riom, no departamento de Puy-de-dome; o sr. Henri Brisson, presidente da camara radical socialista vae a segundo escrutínio, pela quarta circumscripção de Marselha, onde obteve 4.540 votos contra 4.040obtidos pelo sr. Briou, progressista; 1.165 pelo sr. tressand socialista independente e 1.707 pelo sr. Roux, socialista unificado; e o sr. Jules Delafosse foi eleito pela circumscripção de Vire, no departamento de Calvados. (pág.2)

Diversos aspectos da inauguração da Exposição de animaes, realisada ante-hontem no Posto Zootechnico Central: I-As arquibancadas e a assistência. . 2- Passeo dos animaes expostos, no picadeiro. 3- Instantâneo: dr. Carlos Botelho, Fernando Prestes, vice-presidente do Estado em exercício. 4- Membros do governo e outros assistentes admirandoo trabalho de enfardamento de alfafa. 5- um detalhe das arquibancadas, vendo-se, da esquerda para a direita, nosegundo plano: dr. Carlos Guimarães secretario do interior; dr. Washington Luis, secretario da justiça e da segurança publica; coronel Fernando Prestes; deputado federal dr. Galeão Carvalhal; general Vicente de Paiva, inspector da décima região militar; dr. Padua Salles, secretario da agricultura, e dr. Theodureto de Camargo, que veiu representar o sr. ministro da agricultura na inauguração da exposição.

O QUE HA DE NOVO

Rio, 24 de abril de 1910.

Ou muito me illudo ou o sr. Rio Branco já tem, de sobejo, motivos para estar profundamente descontente com o sr. Pinheiro Machado. É precisamente o chefe da politica nacional que acoroçoa e applaude a destruição da obra gigantesca de confraternisação e de paz no continente, ideal supremo a que se consagra o benemérito ministro das relações exteriores. Como fruto dessa política superior o Brasil occupa uma preponderância notável na America do Suil, e nunca as nossas relações de amizade com os paizes do continente foram tão sólidas como agora, nem tão respeitada a nossa autoridade moral. Entretanto, convém assignalar a política de approximação que temos feito com os paizes limitrophes, aquelles com quem temos em jogo interesses mais immediatos, e que são mercados propícios aos nossos productos como nós somos para os seus, uma vez que, por não os termos similares, constituimo-nos consumidores e celleiros uns dos outros. (…)(…) Os artigos do jornal do sr. João Francisco insuflam os nacionalistas á revolta, acenando-os com o apoio do Rio Grande, e envolvendo a política dessa circumnscripção brasileira, e portanto o nosso credito e renome, nesse conluio vergonhoso. E ahi está como, emquantoo sr. Rio Branco, apoiado pelos adversários do governo a que pertence e da situação política que acceitou, vae completando o monumento de paz e confraternisação continental que constitue o nosso orgulho e o mais bello florão de sua existência respeitável, os amigos e partidários do sr. Pinheiro Machado intromettem-se pelo Estado Oriental a dentro para implantarem a desordem e promoverem a effusão de sangue no seio da nação amiga, e assim poderem comprar gado barato… S.(pág.1)

O PODERIO JAPONEZ

Terminada a guerra russo-japoneza, o Japão não se deixou ficar, como muita gente pensa, tranquillamente repousando sobre os louros conquistados. Ao contrario: tratou logo, para aproveitar as lições adquiridas no decurso da campanha, de reorganisar o seu exercito. Viu bem que, embora victorioso, o seu exercito não tinha, ao tempo da guerra, uma organisação material e um poder á altura da grandeza e da duração da luta. A campanha contra a Russia foi sobretudo uma campanha feliz: o moral das tropas japonezas suppriu as deficiências technicas com que se viram arcadas e os erros do adversário corrigiram os seus próprios erros.(…) O grande mérito dos japonezes foi o de saberem esconder as falhas de sua organisação militar. Não vale a pena retraçar aqui as linhas geraes da organisação antiga. Já é matéria conhecida. Basta que a pontemos as da organisação vigente. São as seguintes:

Há um execito activo; uma reserva do exercito activo; um exercito de reserva; um exercito territorial, dividido em duas partes. O serviço ativo foi reduzido, na infantaria, de três para dois annos e nas reservas foi augmentado de quatro annos e quatro mezes para cinco annos e quatro mezes, na reserva do exercito activo e de cinco para dez annos no exercito da reserva.(…) Dentro de quinze annos, época em que a nova lei terá produzido todos os seus effeitos, a força militar do Japão deverá ser a seguinte: homens completamente instruídos, 1.640.000; homens de uma instrucção militar summaria, 846.000; reservas de homens não instruídos, mas disponíveis, três milhões. No fim da ultima guerra o Japão tinha em campo apenas 6000.000 homens. Por ahi o que se vê o espantoso augmento que no seu effectivo lhe vae trazer a nova lei. A reforma desceu a todas as minudencias: as armas especiaes, cavallaria, engenharia, etc, soffreram modificações muito importantes. O armamento é dos mais aperfeiçoados. Foi quase inteiramente transformado depois da guerra. A artilharia ficou simplesmente formidável. Além disso, cada regimento de infantaria ficou dotado com uma bateria de seis metralhadoras e cada brigada de cavallaria de uma de oito metralhadoras. As metralhadoras de rodas foram completamente abandonadas. Do que, porém, mais ainda se cuidou foi da “educação” do soldado, que é o segredo dos grandes triumphos do exercito japonez. (…)A instrucção e a preparação moral para a guerra-eis a origem da bravura dos japonezes. Terá o Japão, além das razões materiaes, algumas razões de ordem política para reorganisar o seu exercito? (…) O exercito japonez, tal qual está definitivamente organisado, é incontestavelmente um dos mais temíveis com que podem as nações zombar do principio que os defensores da paz universal pretendem firmar- o principio de que o direito deve vencer a força. As considerações que ahi ficam não são nossas; são de um jornal francez. (pág.1)