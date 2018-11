Quinta-feira, 28 de abril de 1910

COMETA DE HALLEY

Segundo narra o ultimo “Bulletim”, da Sociedade Astronomica de França, o planeta Venus foi visto em pleno dia, em janeiro, no sul da França. É facto muito conhecido. Em 1893-1894 foi observado em Santos e então, num artigo publicado no “Correio Paulistano”, explica-se largamente o phenomeno. Assim o que hontem se viu no céu, em pleno dia, não foi o cometa Halley e sim o planeta Venus, que melhor se observa de madrugada ao sul do cometa, um ponto acima. (…)(pág.5)

A commissão das exposições de Turim e Roma na camara de Commercio

Sentados, da esquerda para direita: dr. Mario Cardim, secretario da missão; dr. Cortines Laxe, vice-commissario; dr. Padua Rezende, commissario-geral; cav.off.Pedro Baroli, cônsul geral da Italia; Henrique Misasi, presidente em exercício da Camara Italiana de Commercio e Artes; cav.Henrique Secchi, conselheiro.

Na segunda linha: João Baptista Scuracchio, conselheiro; cav. Alfredo Boer, delegado do Instituto Colonial Italiano de Roma; João Albertoni, conselheiro; Achilles Refinetti, thesoureiro; engenheiro Alcebiades Bertolotti, conselheiro; engenheiro Paulo Castellani de Orleans; Dante Ramenzoni, conselheiro; Domingos Cervo.

O escriptor sueco Edwin Bjöokman publicou no ultimo numero da “American Review of Reviews”, de Nova York, um interessante artigo fazendo uma apreciação da individualidade de Bjönstjerne Björnson, o venerado poeta, escriptor e reformador norueguez fallecido ante-hontem em Pariz. Esse trabalho foi feito um pouco depois de ter caído enfermo o saudoso escriptor e encerra um estudo sobre Björnson poeta, dramaturgo, político, patriota, religioso e defensor dos fracos e opprimidos.

