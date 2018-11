Sexta-feira, 29 de abril de 1910

A festa brasileira de Bruxellas

Já nos referimos em telegrammas a esplendida festa organisada em Bruxellas pelo nosso illustre ministro na corte do rei dos Belgas, sr. dr. M. de Oliveira Lima. Todos os jornaes de Bruxellas publicaram noticias extremamente sympathicas da bellissima festa brasileira promovida pela Real Sociedade Belga de Geographia e realisada no Real Theatro de La Monnale. Reproduzimos em seguida o que a respeito escreveram as principaes folhas de Bruxellas- “La Chroniqua”, “L’Etoile Belge” (noticia quase idêntica a da “Independance Belga”), “Le Petit Bleu”, “Le Soir”, e “Le National” (mesma noticia do “Patriote”): (…) A simples narração desta festa que acabamos de fazer dá claramente a medida e o alcance dos enormes serviços que ao nosso paiz está prestando o nosso eminente collaborador dr. Oliveira Lima, que representa em Bruxellas a Republica, de uma maneira verdadeiramente superior. (…) (pág.2)

Sessão solenne hontem realisada para commemorar o primeiro centenário de Alexandre Herculano. Um dos aspectos da selecta concorrência á sessão. Além de diversos lentes da Facudade, vêm-se nesse quadro representantes do sr. prefeito, do sr. secretario do interior, da força publica, cônsules e outras pessoas gradas

FRANÇA

O grupo republicano da reforma eleitoral e administrativa reuniu-se, sob a presidência do sr. Ferdinand Buisson, na secretaria da camara, e adoptou a declaração seguinte:

“Em vésperas de elições o grupo julga seu dever fixar por uma declaração publica as idéas que se propõe defender perante o suffragio universal. No mez de novembro passado, no dia immediato á votação pela qual a camara, por maioria de 379 votos, condemnara o escrutínio de circumscripção e mostrara a sua vontade de apresentar perante o corpo eleitoral a questão da ampliação do escrutínio, fizemos appello a todos os republicanos que se conservam defensores resolutos das leis de laicidade e que estão convencidos de que o progresso social é a melhor garantia da ordem. Convidados a affirmarem todos juntos, além das suas opiniões particulares, a convicção de ‘que é preciso fazer uma reforma eleitoral decente, uma reforma administrativa e uma reforma judicial”. É esta a these que vamos sustentar ainda perante os eleitores. Impõem-se uma reforma completa da organisação administrativa deste paiz, como condição necessária de uma política methodica de economia orçamentaes. É necessário romper a centralisação burocrática, legado do império, incompatível com as instituições da democracia. (…) É preciso reformar profundamente a nossa organisação judicial, assegurar uma administração da justiça mais rápida e menos dispendiosa, garantindo a plena independência do magistrado, realisar esta separação dos poderes colocada pela Revolução Franceza na própria base dos governos livres (…) É, pois, necessário de restituir á luta eleitoral o pleno caracter de uma luta de ideas políticas.(…)(pág.1)

GRAN-BRETANHA

Antes de começar a discutir os pormenores das resoluções relativas ao veto, o sr. Asquith lembrou que a camara dos lords havia discutido e votado em quatro sessões e meia as resoluções apresentadas por lord Roseberg, as quaes derogam o principio da hereditariedade. “Essas resoluções, disse o primeiro ministro, são muito mais revolucionarias que as que se submetteram á apreciação dos communs, as quaes, sendo concebidas em termos geraes mas sufficientemente precisos, dizem respeito ás linhas geraes que têm de servir de base ao projecto de lei que nessa conformidade vae ser apresentado e amplamente discutido segundo os habituaes preceitos parlamentares. As resoluções que actualmente se acham submettidas á aprecciação dos communs já fizeram objecto de uma discussão geral, e por conseqüência conviria encerrar a discussão circunstanciada ao cabo de cinco dias e meio. (…) (pág.1)

ALLEMANHA

A Associação Pan-Germanista reuniu no dia 3 de abril o seu “comitê” dirigente, por occasião do anniversario do nascimento de Bismark. O general Keim criticou a política da Allemanha, que desejava ver menos correcta e mais bismarckiana. No tempo de Bismarck a Allemanha mostrava-se mais zelosa do sentimento nacional. O general Kleim não quer modéstia nem desinteresse em política; e o equilíbrio europeu, em que tanto se fala, é incomprehensivel para o seu coração de patriota. Falando da Francça, o general Keim é de opinião que, no dia em que ella se achar bastante forte, atacará a Allemanha. “A França, diz elle, representa bem um povo em armas, a Allemanha já não o representa. Em França não existe o voluntariado de um anno; todos fazem serviço dois annos. Em França sabem-se fazer sacrifícios que aqui parecem extraordinários. Quatorze por cento da população está a serviço activo; Allemanha, 7 por cento. Um povo que faz taes sacrifícios tem direito de vencer os que não os fazem”. O general Keim mostra-se pouco tranquillo quando volve os olhos para a Russia, e ainda muito menos tranquillo quando volve para a Inglaterra. Finalmente, os progressos dos slavos na Austria inquietam-no. Terminando, o general revolta-se contra as criticas dirigidas pelo chanceller aos patriotas exaggerados. “Foi o enthusiasmo político, disse elle, que fez o imperio allemão e assegurou nossas victorias; é preciso alimentar esse mesmo enthusiasmo para educar a juventude no sentimento de dever militar.” Outros oradores tambem puzeram em relevo o perigo de conceder a autonomia á Alsacia-lorena e de enfraquecer o poder imperial na fronteira franceza. Todos se levantaram contra a política de fraqueza seguida pela Allemanha durante estes últimos tempos e exprimiram votos por que o chanceller siga as pegadas de Bismarkl. (pág.1)

TURQUIA

A Turquia, sob um regimen constitucional, que a collocou a par das outras nações europeas, pretende, antes de mais nada, tornar-se forte. Por isso, cuida muito especialmente da sua organisação militar, de modo que hoje é impossível continuar, como faziam, a levar-lhe boccados de território. Agora tem-se mantido firme diante da aspiração de Creta, que pede para ser annexada á Grecia. Não haverá-estamos certos disso- nenhuma influencia estrangeira que imponha á Turquia a cedencia de um palmo de terra. Até allega os seus direitos sobre Tunis, com risco de levantar a hostilidade da França. Mas o governo turco, além de augmentar o seu poder militar, pretende tambem sanear a administração publica, tão desacreditada pelo antigo regimen, campo de operações para negociantes de poucos escrúpulos, disfarçados em políticos, e fazendo todos os negócios, prejudiciaes para o interesse do paiz a maeias com intrigantes estrangeiros, que a Constantinopla iam buscar ouro, pouco limpos de mãos. (…) (pág.2)

