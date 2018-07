Domingo, 1 de maio de 1910

Cometa de Halley

Estas duas ultimas noites, algumas abertas em nosso brumoso céu, permittiram observar o cometa. Na madrugada de 30, ás 4 e 15, ás 5 e 15 e 5 e45, por alguns momentos observei o cometa, primeiro á simples vista e depois com o equatorial de 135 milimetros e occular a 150 de augmento. Nenhum estudo há que nessa observação possamos fazer. Mal foi possível divisar um brilhante núcleo e a “vaporosa”, esbatida, fraca esteirinha de luz que se traceja em opposição ao sol. Na luneta se diluía o appendice e mal se sutentava na extensão de um grau…Vê-se que os maus agouros, charlatanescamente annunciados para 18-19., mais e mais se dissipam… Um observador da Avenida Angelica viu antes de mim, ás 5 e 15 da manhan de 29 e escreve-nos com certa graça: “Vi o cometa! Garanto que não é “difficil de ver-se” ao mirone de boa vontade…Atravez de um rasgão de brancas nuvens, em céu azul, á esquerda e abaixo de Venus,-junto da qual faz bem triste figura…Pequenino, com uma cauda tenuissima, recta, opposta ao sol e egual em comprimento a cerca de um quarto da distancia apparente que o separa de Venus. JOSÉ FELICIANO (…)

O busto de garibandi que a cidade de S.Paulo recebe hoje, deve ser conservado carinhosamente pela população, como obra de arte de incontestável valor e como monumento fde justa homenagem ao grande liberal que entrou na historia com o nome de Heróe dos Dois Mundos. A figura de Garibaldi, de uma belleza incomparável, está indelevelmente ligada á nossa historia. A sua vida é uma série de actos de abnegação e de heroísmo, em que há rasgos de mais espantosa temeridade ao lado de manifestações de uma candura infantil.

As festas de 1 de maio

PARIZ – Todos os corpos da guarnição estão de promptidão por motivo das festas de amanhan. Os operários desejam dar o maior brilho possível aos festejos e para isso pediram apoio aos seus collegas de diversos departamentos. Hoje, chegaram cerca de mil trabalhadores para tomar parte no grande préstito que se organisará amanhan, ás 3 horas da tarde. Depois de percorrer as principaes ruas, o préstito dirigir-se-á para a Bolsa do Trabalho, onde se realisará um grande comício, em que falarão diversos oradores. (pág.4)

INGLATERRA

A agricultura no Brasil

LONDRES – O “Economist” publica uma correspondência do Rio de Janeiro, na qual, tratando da agricultura, demonstra as vantagens que para o Brasil offerecem varias culturas, entre as quaes a do trigo. Julga, entretanto, que do problema das vias de communicação é essencial para o desenvolvimento agrícola, sendo resolvida a construcção de outras estradas e concluídas a que estão iniciadas. (pág.4)

A TAXA DE CAMBIO E A ECONOMIA NACIONAL

Para melhor methodo deste ligeiro estudo e mais fácil contemplação dos leitores, consignamos aqui textualmente as bases da proposta do governo ao Congresso Nacional para a reforma da Caixa de Conversão:

a)Elevar-se a taxa cambial da Caixa de 15 d. para 16 d., dando-se execução ao disposto no art. 4º da lei n. 1.573, de 1906, quanto ao troco dos bilhetes emittidos;

b) permittir-se que a Caixa receba os depósitos, que apparecerem, sem limitação de maximo;

c) conferir-se ao poder Executivo capacidade legal para vproceder a successivas elevações da taxa cambial, estabelecida na Caixa, de accordo com as condições geraes do paiz, o desenvolvimento da actividade industrial, em todos os seus ramos, a valorisação crescente do papel moeda e a massa de ouro que solicitar deposito;

d)restituir ao fundo de garantia a sua funcção originaria, marcada pela lei n.581, de 20 de junho de 1899.

Destas quatro medidas, sómente a de letra “b” é solicitada pela imminencia da crise financeira que se aaununciou e foi, como veremos, consideravelmente aggravada, pelas declarações do sr. ministro da fazenda. (…)

Se o funcionamento da Caixa de Conversão, qual se acha organisada, com a taxa cambial a 15, deu dado ao paiz durante quatro annos consecutivos o progresso de economia e a prosperidade financeira, e se isto é devido principalmente a estabilidade do cambio: que havia a fazer-se, que aconselhava a prudência, a mais commum, que exigia o simples bom senso, que impunha a um governo criterioso a exacta consciencia do peso de sua responsabilidade- a não prosseguir-se no mesmo regimen financeiro cuja sabedoria a experiencia tem comprovado de modo tão eloqüente? (…)(pág.2)

