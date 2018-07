Segunda-feira, 2 de maio de 1910

FRANÇA

Alta da borracha e a sua influencia na situação econômica do Brasil – “Le Temps”, em sua edição de hontem, constata que a alta da borracha permitte ao Brasil realisar a venda de quantidades sensivelmente superiores ás dos annos precedentes, influenciando sobre a situação econômica e financeira do paiz. (pág.2)

Chegada de Paulham a Pariz – Procedente de Londres, chegou hoje a esta capital o aviador Paulham, que acaba de realisar uma viagem aérea daquela cidade a Manchester. A multidão acclamou-o enthusiasticamente. Numerosos grupos de inglezes levantavam calorosos vivas a Paulham. Este, commovidissimo, apertou affectuosamente a mão de alguns amigos e admiradores. O povo, no auge do delírio, levou-o em triumpho, impedindo, assim, que os representantes do “Automovel Club” e do “Aero club”, fossem felicital–o e dar-lhe as boas vindas. A multidão enthusiasta cercava o seu automóvel. Paulham só pôde partir depois de meia hora. O automóvel percorreu os grandes “boulevards” e perto de Harieux soffreu um desarranjo. Paulham então, para evitar o prosseguimento das manifestações, subiu á carruagem de um amigo. (pág.2)

A festa do trabalho – Ao romper no horizonte os primeiros raios de luz, da aurora bellissima de maio, todos os jornaleiros, todos os trabalhadores, todos os operários sem distincção de classe saúdam de braços cruzados, a aurora nascente como uma esperança no futuro, como um anhelo de paz e liberdade! Um brado unisono e sonoro se faz ouvir através das fronteiras e dos mares; grito sublime de furor fecundo, que um dia há de redimir o mundo, no dizer do poeta. Nesse grito, vae todo o ódio, todas as iras accumuladas durante annos, contra o estado econômico da sociedade, baseado na mais ignóbil exploração, ao mesmo tempo que semeia a seara do futuro onde germinará a arvore da liberdade á cuja sombra se acolherá o povo trabalhador. (…)”(pág.1)

Esfaqueamento – José Abé da Costa e José Bello eram rivaes porque namoravam ambos uma rapariga de nome Otilia da Conceição. Costa e Bello se odiavam e hontem, á tarde, encontraram-se, travando logo uma violenta discussão. Bello era acompanhado pelo desordeiro João Caltapeo, o qual fez com que logo os dois contendores se atracassem, saindo Costa ferido na região lombar com diversos golpes profundos de faca. Caltapeo segurou Bello para que Costa o ferisse ainda mais. A policia acudiu promptamente, prendeu os aggressores, providenciando para a internação de Bello no hospital da Misericordia, por ter recebido graves ferimentos. Foi aberto inquérito a respeito do facto. (pág.1)

Quando é victimada a lavoura em conseqüência de um phenomeno da natureza, qual a seca, a geada, chuvas de pedra, inundações; quando a industria pecuária, com epidemias no gado; quando em geral as industrias, o commercio, o capital e a propriedade immovel urbana ou rural são expostos a ruinosas provações, fulminados por desastres , como sejam terremotos, naufrágios, incêndios, bancarrrotas casuaes, crises de produção ou de consumo, greves operarias, revoluções políticas: taes calamidades sociaes ou fataes acarretam catastrophes econômicas, que não podem ser inculpadas á vontade humana. Se os attentados á propriedade particular ou publica são perpetrados pela perversidade, pela imprudência ou pelo desvario das paixões individuaes, contra os seus autores se alça o gládio da justiça em nome da defesa social. Outras vezes, porém, os mesmos resultados têm como factores não já os golpes enfurecidos da natureza em revolta, nem tão pouco a fatalidade das desolações e dos revezes sociaes, ou o dolo e a pathologia dos delinqüentes, – mas a acção temerária, inconsciente ou prevaricadora, de governos incapazes, que não medem devidamente toda a extensão da sua responsabilidade. Nestes casos, o attentado não muda de natureza, embora lhe não cominem as leis penaes a merecida punição, ou esta não se faça exeqüível, quando prevista em lei e provocada pelos factos. Todavia, nem por falta da repressão penal se convertem em acto meritório a de fraudação da propriedade alheia e o attentado contra a fortuna publica. Serão estas, entretanto, as conseqüências directas, para a economia nacional, do decreto que elevar de 15 para 16 dinheiros a taxa cambial da moeda brasileira.(…) (pág.1)

