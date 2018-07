Sexta-feira, 6 de maio de 1910

RUSSIA

O ministro da instrucção publica acaba de apresentar á Duma um projecto de lei conferindo ás mulheres, habilitadas com certos estudos nas universidades russas ou estrangeiras, o direito de concorrerem, em egualdade de circumstancias, com os candidatos do sexo masculino, aos exames da Universidade, que dão accesso ao professorado. O ministro das obras publicas apresentou um projecto de lei versando sobre a construcção de uma nova linha que ligue os caminhos de ferro finlandezes com a rêde do Imperio, e pediu para esse effeito a abertura de um credito na importância de 1.717.200 rublos. O sr. Loinis, embaixador da Republica Franceza, visitou no dia 12 de abril, no seu gabinete, o novo presidente da Duma, o sr. Gutchkof. O embaixador da Allemanha tambem visitou nesse mesmo dia o sr. Gutchkof. Affirmava no dia 13 o jornal “Rouss” haverem o presidente da Duma e o embaixador da Allemanha discutido os pormenores da viagem a Berlim de um grupo de deputados da Duma. Informa o referido jornal que a iniciativa dessa viagem partiu dos nacionalistas que têm assento na Duma, os quaes desejam uma contramanifestação á recente visita dos parlamentares francezes á capital da Russia.(pág.2)

O Museu visto do mar

O Museu visto de terra

A innauguração do Museu Oceanographico de Mônaco, que se realisou no dia 29 do mez passado, assignala o triumpho da obra scientifica do príncipe Alberto I, levada a termo depois de vinte e cinco annos de trabalho tenaz. Á inauguração assistiram os representantes officiaes de alguns paizes europeus: da França o sr. Stephen Pichon, ministro do exterior; da Italia, o vice-almirante Grenet; da Allemanha, o almirante von Koesser; de Portugal, o conde Souza Rosa, ministro em pariz; da Hespanha, o senador Odhon De Buen: esses representantes foram todos hospedados pelo príncipe Alberto, que hospedou tambem o maestro Saint Saëns. Assistiram á inauguração innumeros delegados de academias scientificas de Londres, Pariz, Roma, Berlim, Vienna, Bruxellas e Constantinopla. A ceremonia inaugural revestiu-se de toda a solennidade. Pronunciaram discursos de occasião, além do príncipe Alberto, os reperesentantes dos diferentes paizes europeus. (…) (pág.3)

GRAN-BRETANHA

A camara dos communs iniciou no dia 6 de abril a discussão, em commissão, do projecto de lei apresentado pelo governo e relativo ás restricções do direito de “veto dos lords. Osr. Haldane , ministro da guerra, falou sobre a primeira resolução que interdiz aos lords toda e qualquer ingerência nos “bills” financeiros. Ninguém se teria mettido com os lords , disse elle, se estes tivessem respeitado o espírito da Constituição. Mas não só a transgrediram, como não deram garantia alguma de que não renovariam a sua attitude. A nossa primeira resolução traduz numa lei escripta um uso constitucional bem estabelecido. O systema de duas camaras é um systema excellente para a legislação geral, mas é preciso que haja uma segunda camara que seja capaz de discutir sem opinião antecipada. Não bastaria impôr restricções á camara hereditária e dizer que serão della excluídos certos filhos de lords; uma reforma desse gênero não modificaria a situação”. O sr. Austen Chamberlain, respondendo em nome da opposição, sustenta que o direito que têm os lords de rejeitar os “bills” financeiros constitue uma das maiores garantias contra a tyrannia de uma maioria dos communs, que não correspondesse á maioria do paiz. “O governo, diz o orador, propõe que sejam votadas resoluções destructivas, mas limita-se a falar da reconstituição de uma segunda camara, para não estar em desharmonia com o sr. haldane e sir Eduardo Grey, que querem uma segunda camara, e cuja presença no gabinete é útil aos sr. Asquith, Loyd George e Churchill.”(pág.1)

O QUE HA DE NOVO

Rio, 4 de maio de 1910.

A minoria parlamentar que, na campanha contra o advento do governo militar, teve a felicidade de interpretar de modo perfeito o pensamento nacional, com elle unido no combate a esse perigo que nos bate ás portas, nunca desfalleceu na sua orientação patriótica. Apenas retraiu-se findo o pleito, uma vez que nunca entraram nas suas cogitações quaesquer intuitos subversivos, e não chegara ainda o momento opportuno da acção, no campo que lhe é próprio. (…) S.(pág.2)

