Domingo, 8 de maio de 1910

A visita dos generaes ao “Minas Geraes”

RIO – A convite do almirante Alexandrino de Alencar, ministro da marinha, os generaes Marciano de Magalhães, Dantas Barreto, José Christino, Caetano de Faria, Pedro Paulo, Rodrigues Salles, Luiz de Medeiros e Carlos Eugenio; marechal Argollo e almirante Guillobel visitaram hontem o couraçado “Minas Geraes”, assistindo a diversas manobras. (pág.2)

EDUARDO VII

RIO – O sr. barão do Rio Branco, ministro das relações exteriores, deu todas as providencias para que fossem cumpridas todas as disposições do protocollo. No tocante ao pavilhão nacional, foi este hasteado a meio páu no palácio do Cattete e em todas as repartições, salvando por essa occasião todos os navios de guerra surtos no porte e as fortalezas de santa Cruz, S.João, lago e Villegaignon. Foram feitas ooutras demosntrações de pesar durante o dia. O sr. Nilo Peçanha, presidente da Republica, telegraphou ao novo rei, por intermédio do barão do Rio Branco, dando pêsames pelos desapparecimento de Eduardo VII.

LONDRES – O príncipe e a princeza de Galles sairam de carruagem do palácio de Buckingham á meia noite e dez minutos, sendo respeitosamente saudados pela multidão, que alli estacionava. Á meia noite e meia hora lord Knollys, secretario particular do soberano, appareceu á entrada do palácio e disse ao grupo que alli esperava noticias: “Senhores, o rei morreu!” A triste nova espalhou-se rapidamente. Pouco depois ouviam-se os prégões dos vendedores de jornaes, já portadores da dolorosa informação do fallecimento do monarcha e dos primeiros louvores á sua memoria. Conforme a Constituição britannica, o parlamento procede immediatamente á morte do rei as formalidades para a cerimônia do juramento do príncipe herdeiro. É provável que as camaras dos lords e dos communs, na ausência do presidente actualmente em Constantinopla, farão com que o novo rei preste juramento aos lords e aos deputados. O agente geral da Queenslandia, uma das ultimas personagens que foram apresentadas a Eduardo VII, conta que o soberano, embora doente, lhe demosnstrou o maior interesse pelos negócios da Queenslandia, dirigindo-lhe muitas perguntas. O “leader! Do partido socialista Will Crooks, em discurso que hontem proferiu em Hierson, pedindo ao auditório que entoasse o “God Save the King”, dizendo, referindo-se ao rei : “Conheço-o intimamente: é o maior estadista do mundo. Se a paz universal está neste momento assegurada, a elle se deve. Eduardo VII está aci dos liberaes, dos conservadores e dos sociallistas: é o pai de todos nós. Oxalá elle não seja roubado á nossa admiração e ao nosso amor!” (pág.3)

ESTUDOS ECONOMICOS

Temos papel-moeda em demasia; estamos “empapelados”- eis o problema financeiro, que cumpre resolver com impiedosos “autos da fé” de cédulas condemnadas. Preconseito vulgarissimo, que, á força de repetir-se, passou como verdade inquiestionavel, aqui e no exterior sem profundo exame da questão. Os financeiros londrinos não admittiam outra coisa. Fossem lá convencel-os de que não tinham razão! Era inútil. Se lhes queríamos as boas graças e os louros soberanos, não restava outro recurso senão o de curvar-nos á imposição, sujeitando-nos a sacrifícios dispensáveis. Á luz clara dos factos, no entanto, resulta que nosso meio circulante nunca foi excessivo, superabundante. Ao inverso, mostrou-se insufficiente para as necessidades de um grande e populoso paiz, em plena phase de desenvolvimento. (…) (pág.1)

A taxa de cambio e a economia nacional- IX

Se fôr verdade, como pretende o sr. ministro d fazenda, que a elevação da taxa cambial concorre para o incremento da fortuna publica, não poderá a exa. Fugir aos seguintes corollarios:

I- Quanto mais alto for fixado o cambio da moeda, tanto mais prospera e florescente há de tornar-se a nação;

II- II_ Quanto mais prompta se verificar essa ascensão cambial, mais pressurosas advirão ao paiz riquezas pharaonicas…do período das rezes gordas; e assim

III- Se subisse o cambio amanhan não a 16 mas a 20 ou a 27, e entre essas taxas por algum tempo se mantivesse , seria o Brasil um “El Dorado”, iniciando de súbito uma phase colossal de progresso econômico…

Ora, estes corollarios logicos são proposições manifestamente errôneas. Falso e temerário, portanto, é o seu ponto de partida, a saber- que a súbita elevação do cambio e asua taxa elevada sejam favoráveis ao desenvolvimento econômico da comunhão social.

E de facto, a ascensão inopinada do cambio, além de factora de iniqüidades e ruínas, é sempre damnosa ás forças productoras; assim como as suas fluctuações são mortíferas para o commercio e expõem aos maiores perigos a fortuna publica e a particular.

Não deve, portanto, causar surpresa que a sociedade paulista, que trabalha, que progride, que prospera, prorompa em clamor geral, pelos orgams mais respeitáveis do seu commercio, da sua agricultura, das suas industrias, das suas instituições bancarias, contra o projecto de reforma financeira, que o governo levianamente propõe, esperando que, submisso, o congresso lhe responda- amem! (…) MAC LEOD (pág.1)

ANNUNCIO