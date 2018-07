Segunda-feira, 9 de maio de 1910

FRANÇA

PARIZ – Nos principaes centros financeiros desta capital muito se tem commentado a questão da fixação do cambio brasileiro. Os mais abalisados economistas são de opinião que a modificação da taxa é um erro, e servirá sómente para acautelar os interesses de certos capitalistas, ao passo que prejudicará enormemente a industria e a agricultura brasileiras. (pág.2)

Entrevista com o marechal Hermes da Fonseca – O “Journal des Debats” publica em sua edição de hontem a entrevista que um dos seus redactores teve com o sr. marechal Hermes da Fonseca. S. Exa. confirmou que viajava como simples particular e, como é escrupuloso observador da constituição do seu paiz, deseja por esse motivo conservar-se estranho a toda e qualquer manifestação publica. A sua viagem a Pariz prova assim a sua imparcialidade em matéria de política internacional. Como a maioria dos brasileiros, entretanto, s. exa. Declara-se filho intellectual da França, o que provará com a política que vae exercer. (pág.2)

EDUARDO VII

LONDRES – O orgam official annunciou hoje que durante os últimos momentos de Eduardo VII o arcebispo de Canter Cury celebrou um serviço religioso nos aposentos do soberano, em presença da família real. O mesmo orgam official publicou o decreto que manda observar na corte luto por espaço de um anno, a contar de hoje, sendo que até sete de novembro próximo o mesmo luto deverá ser pesado. Os jornaes de hoje publicam despachos telegraphicos de Roma dizendo que o papa PIO X se mostra pesarosissimo com o passamento de Eduardo VII e que telegraphou ao novo soberano exprimindo-lhe, e ao povo inglez, a sua immensa magua pelo doloroso acontecimento que os feriu. Continuam a chegar telegrammas de pêsames de todas as partes do mundo.

LONDRES – O jornal “The Observer”, em editorial de hontem, diz que se torna necessária uma trégua na actual luta política, afim de impedir que se estabeleçam disputas em torno do nome do novo rei. O artigo conclue aconselhando aos dois partidos políticos a conferenciarem longamente sobre a situação política antes do rei assumir as prerogativas da coroa. (pág.3)

A taxa do cambio e a economia nacional- X

Certamente a Caixa de Conversão não é fim, é meio; é um meio deslavagardar das tramas da especulação a estabilidade do cambio. (…) A experiência do ultimo triennio decorrido veiu confirmar de modo brilhante as esperanças que depositavam na criação da Caixa de Conversãoos seus instituidores. O cambio manteve-se estável, e essa estabilidade attrahiu para o Brasil avultado capital estrangeiro, que desenvolveu as forças productoras, deu incremento á riqueza publica e, como conseqüência, tornou prospera a situação financeira. Considera o sr. ministro da fazendo prejudicial esse progresso? Desconhece=lhe as causas e a origem? (…)MAC LEOD (pág.1)

Fallecimento do Illustre escriptor Rovetta – Telegrapham de Milão que falleceu alli, hontem, de manhan, o illustre escriptor Gerolamo Rovetta.

N.da R.- Gerolamo Rovetta, romancista e autor dramático italiano, entre os mais sympathicos e apreciados na republica das letras, nasceu em 1850, em Brescia. Entre os seus numerosos romances, destacam-se: “O primeiro amante, “O processo montegú”, “O tenente dos lanceiros”, “A barafunda”, “As lagrimas do próximo”, “O ídolo”, “Mater dolorosa” (que teve innumeras edições em varias línguas). “Debaixo dagua”(…)

ANNUNCIO