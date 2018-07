Quarta-feira, 11 de maio de 1910

COMETA DE HALLEY

O cometa tem sido cada vez melhor observado. Sua cauda apparente mais se alongou em um sulco leitoso, que na luneta não resiste a um augmento de 150, em nossos brumosos clima. Nem mesmo em um observatório regular se pode rigorosamente medir esse appendice, cuja apparencia, no dia 6, era de uns 11 a 12° fr além dessas approximadas determinações, é charlatanismo vulgar. É tambem vulgar, nocivo charlatanismo pretender fazer estudos no cometa de Halley, observando-o com lunetas médias, mesmo em observatório bem montado. (…) (pág.3)

ITALIA

ROMA – Acaba de fallecer, na edade de 84 annos, o senador Stanislae Cannizzaro, lente de Chimic-geral na Universidade de Roma e director da Escola Magistral em sciencias physicas, matemáticas e naturaes, e da Escola de Pharmacia.-

N. da R. – Stanislac Cannizzaro, clebre chimico italiano, ex-lente nas Universidades de Palermo, Genova e piza; senador do reino, já por varias vezes presidente do Senado, membro das mais illustres academias scientifocas italianas e estrangeiras, condecorado por muitas ordens cavalheirescas nacionaes e do exterior, cavalheiro e conselheiro da ordem do mérito civil de Savoia, membro do conselho superior da instrucção publica, do conselho technico da administração fiscal dos tabacos, etc.- nasceu em Palermo em 13 de julho de 1826. A sua reputação entre os chimicos é mundial. As suas obras, publicadas em varias línguas, são innumeraveis. (pág.4)

FRANÇA

A próxima camara franceza votará, sem duvida, o escrutinio de lista com representação proporcional. No seu ultimo discurso, o sr. Brland já se pronunciou contra o regimem eleitoral em vigor, e, se ainda não foi até onde devia ir, certo é que já transigiu. O seu collega Millerand, porém, é uqe já não esteve com hesitações, e no seu ultimo discurso, que é o programma da sua candidatura a deputado, pronunciou-se abertamente pela reforma. Disse Millerand: “Nada mais tenho que acrescentar ás minhas declarações de 1906, senão que só devemos pensar em diminuir os encargos financeiros, depois de realisadas profundas reformas administrativas e jurídicas. Mas de todas essas reformas é inútil falar emquanto não for votada a reforma eleitoral. É conhecida a minha opinião a este respeito. A adopção do escrutínio de lista e da representação proporcional honrará a nova legislatura. Não há que tão mais grave, nem mais urgente. Banidos dos nossos costumes eleitoraes a injuria, a violência e a calumnia que os deshonram, substituindo aos repugnantes combates de personalidades as nobres lutas de idéas de programmas, esta reforma salutar saneará e fortalecerá o regimem democrático. A republica não é propriedade de um partido. E’ o bem commum de todos os francezes. Garantir a equitativa representação das minorias não é trahir a maioria, é servil-a; é acabar de fazer da Republica o regimem de justiça, de paz e de liberdade, que desafiará todas as investidas dos seus inimigos”. (…)(pág.1)

A taxa do cambio e a economia nacional- XII

A alguém poderá afigurar-se de conveniência publica a elevação da taxa de cambio, não porque beneficie propriamente a economia social, mas pelos seus effeitos para as finanças publicas. E a explicação seria esta: A collectividade social lucraria ou perderia, conforme as situações, as profissões ou as classes, isto é- conforme os particulares ou pessoas jurídicas- se achassem na posição de credores ou devedores, de productores ou consumidores, de capitalistas, agricultores, industriaes, comerciantes, artistas, trabalahadores, empregados públicos ou particulares, etc…etc. Em tudo isto há verso e reverso, que se compensam. O que, porém, não padece duvida é que as finanças publicas muito têm a lucrar, e sómente a lucrar com a subida do cambio. A União, principalmente. Sendo avultado o serviço da divida nacional, e crescidos os pagamentos que o governo tem sempre de effectuar em moeda estrangeira, o producto do imposto em ouro não é sufficiente para cobrir todas estas despezas. Vê-se, portanto, o governo, não menos que os particulares, na contingência de cambiar moeda nacional por moeda estrangeira. E’ claro, portanto, que com a elevação do valor do nosso meio circulante nas suas relações de permuta com a moeda estrangeira, muito há de lucrar o governo. Dará, para haver a mesma quantia em moeda ouro, menor quantia em papel moeda nacional. Inversamente, com a depressão da taxa cambial, crescem os ônus do thesouro e , ás vezes, mesmo crescendo assustadoramente, ao ponto de tornar inexeqüíveis os compromissos resultantes dos empréstimos públicos e garantidos pela honra nacional. Foi o que ocorreu em 1998, e criou para o Brasil a situação angustiosa que nos obrigou ao convenio com nossos credores, conhecido na história das nossas finanças sob o nome de “fundig-loan”.(…) MAC LEOD (pág.3).

