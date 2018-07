Quinta-feira, 12 de maio de 1910

PERU

LIMA – Telegrammas aqui recebidos de Guayaquil informam que nos centros officiosos dalli se considera inalterada a situação política, aguardando-se com anciedade a resposta do governo peruano á nota em que o Equador dava satisfacções. Em Guayaquil não se acredita que as negociações entaboladas directamente evitem a guerra, pois que continuam os preparativos bellicos. O sr. Militon Porras, ministro do exterior, conferenciou hontem demoradamente com o encarregado de negócios do equador, communicando-lhe verbalmente os termos da resposta do governo peruano á nota equatoriana. Sobre essa conferencia correm os boatos mais desencontrados. (pág.4)

ALLEMANHA

Reuniu-se no dia 16 de abril a commissão da camara dos senhores de Prussia encarregada do estudo da lei eleitoral que a camara dos deputados a Prussia votou. Uma grande parte dos membros da referida commissão manifestou o desejo que tinham de modificar a lei num sentido que permitta que os partidos representantes das classes medias a cceitarem, isto é, os conservadores livres e os nacionaes liberaes. A commissão votou os paragraphos que asseguram a continuação do suffragio indirecto com excrutinio secreto para a eleição dos delegados do primeiro grau. Esta votação tinha obtido antecipadamente a approvação do governo pois que o sr. Bethmann-Hollweg havia recomendado á camara dos senhores a acceitação dauqellas disposições. O sr. Bethmenn-Hollweg deseja obter concessões que possam satisfazer tanto os conservadores livres como os nacionaes liberaes, mas não ao mesmo tempo pôr-se de mal com o centro. (…)(pág.1)

BELGICA

O conselho colonial adoptou quase por unanimidade os artigos do projecto relativo ás chefaturas indígenas do Congo, das quaes são obrifgadas a fazer parte todos os indígenas. Os indígenas não podem emmigrar mais de trinta dias sem passaporte. Os chefes são designados segundo o costume local, mas devem ser reconhecidos pelo commissario de districto e devem obediência ás autoridades europeas. Os chefes não podem infligir, aos que tiverem de ser castigados corporalmente, mais do que doze chicotadas, no maximo. Uma única disposição relativa á emmigração da lugar á critica. (pág.1)

A taxa do cambio e a economia nacional- XIII

Por interessante coincidência recebemos hontem, por intermedio do “Estado de S.Paulo”, a seguinte carta, cujo objecto se relaciona com aquelle de que íamos e vamos hoje nos occupar. Real ou imaginário o facto referido pelo missivista, que não se assigna, o argumento delle decorrente vem pôr em evidencia mais uma iniqüidade da reforma Leopoldo de Bulhões, sobre a elevação da taxa cambial.Eis o texto da mencionada consulta, supprimido o preâmbulo elogioso do destinatário:

“(… )Eu tinha depositado num banco os meus haveres, 16:000$000 de réis, producto de meus salários do tempo em que eu ainda podia trabalhar; pois agora estou entrevado no fundo da cama. Esse deposito foi feito em notas das antigas, que v. s. chama de curso forçado. Não sei porque o banco me mendou dizer que não queria mais o meu dinheiro e que eu mandasse buscal-o. Acontece, porém, que o banco me pagou com as taes notas da Caixa de Conversão; apesar de eu me recusar a acceital-as, fui obrigado a isso: o banco me disse que era da lei. Agora, sendo decretada a taxa de 16, eu serei obrigado a trocar essas notas na Caixa, e só receberei 15:000$000 de réis. Se, ao menos, o aluguel do cortiço opnde moro, o preço dos gêneros da venda, os remédios da pharmacioa e o mais ficassem reduzidos na mesma proporção, tudo iria bem; mas estou informado que os preços continuarão inalterados. Eu, que nunca lidei com moedas de ouro, que só faço os meus gastos em papel, que nada tenho com a tal caixa, não comphrehendo por que razão serei obrigado a soffrer esse prejuízo. (…) MAC LEOD (pág.2)

