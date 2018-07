Sabbado, 14 de maio de 1910

1- Sociedade beneficente “Amigos da Patria” e outras de homens de cor, além de muitos populares, hontem no cemitério da Consolação, após depositarem flores nos túmulos dos abolicionistas.

2-Chegada das associações ao referido cemitério.

TREZE DE MAIO

Em commemoração á gloriosa data de hontem, conservaram-se embandeiradas as repartições publicas, os consulados, os bancos, varias casas commerciaes e particulares. No quartel da Luz houve alvorada festiva, sendo executado o Hymno Nacional com acompanhamento de tambores e cornetas.(…) O sr.Coronel fernando prestes, vice-presidente do estado, enviou telegrammas congratulatórios aos srs. Presidente da Republica, ministros, presidente do senado e Camara Federaes, governadores e presidentes dos Estados. (…)(pág.4).

AMERICA DO SUL VERSUS AMERICA DO NORTE

Pede-me a direcção da “Deutsche Revue” que trate nas suas paginas dos contrastes entre a America do Sul e a America do Norte. Quem diz contraste diz opposição, e é facto que não obstante todas as conferencias pan-americanas, que se seguem e se parecem pela esterilidade dos seus resultados práticos e pela timidez dos seus votos, a união das duas Americas- a Saxonica e a Latina- não passa ainda e sobretudo de um bello thema de exercício da literatura pan-americana, especialmente da literatura de sobremesa dos ágapes pan-americanos, tão demasiadamente numerosos. No fundo persiste, de um lado, uma desconfiança que parece incurável, do outro, um desdém que parece não menos incurável (…) As duas Americas, é caso para desejal-o, farão bom consorcio no futuro. Os tempos andam de paz, e os matrimônios de conveniência são no geral mais calmos que os de amor. Seus caracteres distanciam-se, entretanto, demasiado, bem como divergem suas tradições; suas aspirações são em demasia pessoaes, e em demasia particulares seus interesses, para que possa haver entre ambas fusão d’almas ou sequer união de corações. OLIVEIRA LIMA. (pág.1)

A taxa do cambio e a economia nacional- XIV

(…) A demonstração na mathematica official, é, portanto, nada menos que contraproducente. Além desse defeito, o argumento carece de sinceridade e pecca por sophistico. Porque é, com effeito, que para estabelecer a exacta equação entre a taxa cambial e a situação economica do paiz, na presente quadra, a sagacidade do nobre ministro foi buscar o nosso thermometro cambial no longínquo período de 40,50 e 60 annos atraz? Pois, não se observa profunda differença entre os factores da producção e o consumo nacional, entre todo o movimento commercial, industrial e financeiro actuaes e o de épocas tão distanciadas? Em que se assemelham, economicamente falando, o hodierno Brasil com o Brasil de 1846, e até com o dos vinte, trinta ou quarenta annos subseqüentes?Não seria de muito superior alcance probatório o calculo que se fizesse fundado por exemplo na taxa cambial da ultima ou das duas ultimas décadas? Porque não procuorou o sr. ministro da fazenda a média do combio durante essa quadra contemporânea, e solicitou o subsidio de tão remoto período da nossa vida econômica? É que, bem se vê, elle não poderia então affirmar que a taxa de 15 é inferior á media cambial e não representa a evolução econômica do Brasil. A sua demonstração, por consequinte, carece de base e cáe por terra com um piparote, como um Castello de cartas. MAC LEOD (pág.1).

