Segunda-feira, 16 de maio de 1910

ITALIA

ROMA – Telegrapham de Verona que o cometa de Halley foi visível alli das 7 ás 8 horas da manhan, num claro do céu annuviado, achando-se a luz solar em parte apagada. O cometa appareceu brilhante, depois o seu núcleo parecia desfazer-se em pequenos corpos luminosos, que por sua vez se repartiram, provocando uma brilhante chuva de faíscas e de particulas de luz. Estas ficaram fixas durante alguns minutos, desapparecendo á vista ás 8 horas. Esses phenomenos despertaram grande curiosidade. Dado o extraordinario interesse que o povo toma para ver o cometa os commerciantes e industriaes de Verona, concederam aos seus empregados, até o dia 19 do corrente, duas horas de folga, das 7 ás 9 horas da manhan. (pág.2)

As letras e o jornalismo na China

A “Joven China”, remoçada após a guerra dos Boxers, abandonou pelo da Europa o seu velho systema universitário. Mas de alguns annos a esta parte o partido da “Velha China” tem procurado reviver o antigo systema. Há pouco tempo fundou-se, com esse intuito, em varias províncias, uma espécie de academia chamada-“academia da conversação dos antigos”. Nela se estuda a literatura exclusivamente chineza. Essa literaturaé, pela importância dos seus monumentos, a primeira da Asia. (…) Hoje não há grande cidade que não tenha jornaes. Uns são em forma de caderno, outros constam de folhas impressas de um só lado. Publicam-se tambem jornaes illustrados nos quaes se encontram caricaturas muito espirituosas. Além as forma, variam ainda os jornaes pelo estylo. (…) Para que, porém, possam os leitores comprehender os jornaes foram fundadas em todos os lugares sociedades de conferencias populares gratuitas cuja única missão é explicar o que dizem as folhas. É natuarl: como havia o chinez de entender a palavra parlamentarismo, por exemplo, sem ajuda de um explicador? Não lhe era possível, tambem, por si só, sem auxilio de uma palavra erudita, perceber certos usos e costumes dos povos occidentaes. O que há de mais característico, porém, na imprensa chineza é o respeito que se vota aos jornaes. É um respeito verdadeiramente sagrado. Um jornal velho é venerado como uma relíquia. Existe uma lei prohibindo até que sejam usados nos sapatos para aquecer os pés.(…) O pensamento humano que se incarna e se fixa na escripta deve ser sempre honrado.(…) (pág.4)

O imperador Guilherme, acompanhado dos seus ajudantes, faz um dos seus passeios matinaes pelas ruas de Berlim

O QUE HA DE NOVO

– Ora, que hei de contar-lhe? (…)Nesta semana, durante seis dias seguidos, estou ilhado em casa, e se saio é para voltar ás carreiras, porque de um momento para outro a chuva aperta. É o que está vendo. Chover sem cessar. Só uma vez, neste período quase diluviano, vi o sol. Sol triste e desanimado que nem se anima a illuminar toda a cidade e mal se espalha na lombada dos morros e lá de longe a contempla na sua melancolia…

-Viva! Constipou-se?

-Obrigado. Esta mudança de tempo traz inconvenienntes incalculáveis. É assim o clima do Rio de Janeiro. Não temos estações definidas. Só uma é certa e fatal: o verão.(…)

“Toda a população espirra e assoa-se, e as caras mais bonitas têm a prejudicar-lhes o encanto, o nariz.

Não há um nariz que neste momento não destille e não esteja vermelho. É uma solução de continuidade na beleza feminina, e é talvez por isso que não se vê na cidade uma criatura bonita.

“E para mim um dos attractivos dos dias chuvosos consiste em ver as saias erguidas que mostram, esta mais, aquella menos discretamente, um pé, um tornozello e ás vezes um ou dói palmos de perna bem feita. Bem feita sim, porque para as mal feitas nem olho. (…)”. S.(pág.1)

A taxa do cambio e a economia nacional- XVI

(…)-“Acima dos interesses de quaesquer classes sociaes, devemos collocar os interesses da pátria!” Bonita phrase, certamente; embora um pouco declamatoria, bonita e conceituosa,quando bem applicada. Na hypothese vertente, porém, é apenas sonora e emphatica. Na verdade, quaes são os interesses da pátria, outros que os interesses nacionaes?E quaes os interesses nacionaes a não serem os da collectividade social? E não se comprehendem ao desenvolvimento das forças productoras do paiz? O Brasil é o governo, é a pessoa jurídica do Estado, ou é a nação? Será de boa doutrina anteporem-se as vantagens financeiras do Thesouro aos interesses economcos da collectividade social? A recita publica é fim ou é meio? E se é meio qual o fim a que se destina, a não ser a felicidade, o bem estar, oprogresso e a grandeza do povo brasileiro?Como, portanto, se quer insinuar antagonismos, em nome da pátria entre o interesse do thesouro e o das classes que mais poderosamente contribuem para o florescimento e a vitalidade da mesma pátria? Pois a pátria brasileira pode ser amesquinhada ao ponto de lhe identificarem os interesses com os do thesouro Nacional? Estes são por certo “interesses” da pátria, mas nãop “os interesses”, como se se disssessem “exclusivos” da patria. Se devesse prevalecer tão acanhado ideal, então fôra contraditório despenderem-se dinheiros públicos para fazer face a quaesquer serviços, a não serem os pecuniariamente reproductivos. Por que celebraria o Estado tratados de commercio? Por que se arriscaria o Thesouro Nacional a garantir juros ou conceder subvenções a empresas ferro-viarias, de navegação, a bancos agrícolas e outros?Por que destina prêmios a novas culturas agrícolas e emprega fortes capitães em fomentar a immigração e dar incremento a núcleos coloniaes? Por que desenvolve a instrucção popular?(…) Apreciem os nossos leitores as rigorosas conseqüências do intelligente raciocínio desses patriotas sinceros, que “antepõem o interesse da patria aos de quaesquer classes sociaes!”

P.S.- Acabamos de receber duas bem deduzidas missivas, certamente pessoas competentíssimas, sobre o mesmo objecto destes escriptos.Dal-as-emos amanhan, gratos desde já pela preciosa collaboração.MAC LEOD (pág.1)