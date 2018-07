Quinta-feira, 19 de maio de 1910

SAUDE

(…) Os médicos e hygienistas dizem sempre o mal que podem do uso de fumar, embora fumem. Neste caso estamos nós. Por isso mesmo sempre é consolador encontrar alguma justificativa para o vicio que se condemna. Em França verificou-se que o uso de fumar concorre para se evitar a meningite cérebro-espinhal epidêmica moléstia que se transmitte pelas mucosidades do nariz. Os médicos militares notaram que essa molestioa, que alli grassa actualmente, poupou mais nos quartéis aos soldados que fumam. Esses soldados podiam ser divididos em 3 categorias: fumantes habituaes, fumantes occasionaes e não fumantes.Os últimos foram acometidos na proporção de 44.1 %, os fumantes occasionaes na proporção de 30,2%, e os fumantes habituaes foram poupados. ESCULAPIO. (pág.1)

Fachada dos grandes armazens do Braz, lado da avenida Martim Burchare. Photographia tirada por occasião da visita do sr. coronel Fernando Prestes, vice-presidente do Estado.

A INSPECÇÃO MEDICO-HYGIENICA DAS ESCOLAS NO BRASIL

Vae ter começo de execução na capital do Brasil o importantíssimo serviço da inspecção medica dos collegiaes. O decreto prefeitural de 9 do corrente criou o corpo medico escolar, que vae desde já entrar em operações, contando com um pessoal apto e numeroso- 20 medicos geraes e 4 especialistas. A feliz e bem inspirada iniciativa do operoso prefeito do Rio de janeiro, o coronel Serzedello, completa assim, e de um modo brilhante, a organisação do apparelho escolar fluminense e marca uma phase promissora para a hygienisação das escolas brasileiras, constituindo providencia de elevado alcance prophylatico e sanitário no ponto de vista da protecção e defesa da população escolar. A inspecção medica dos collegiaes será a parte verdadeiramente profícua do novo serviço, que constituirá a ficha sanitária individual organisada com os dados e elementos colhidos no exame physico de cada alumno. O combate ás moléstias propriamente do meio escolar, e ás que ahi encontram condições propicias para seu desenvolvimento- as affecções epidêmicas e a tuberculose,-será efficazmente travado, graças á inspecção medica individual e ao registro da saúde dos alumnos. (…) Em todo caso, o acto do prefeito da capital da Republica representa um movimento fecundo em prol da assistência preventiva e marca uma era memorável na historia do adiantamento sanitário do progresso escolar do Brasil S.Paulo, 11 de maio de 1910. DR. CLEMENTE FERREIRA(pág.1)

A taxa de cambio e a economia nacional- XX

Cedo começam as injustiças e perturbações financeiras, provocadas pelo espírito irrequieto e innovador do sr. ministro da fazenda e o seu subversivo projecto de elevação da taxa cambial para as emissões da Caixa de Conversão. Já não falemos na relutância do Banco da Republica em receber depósitos consistentes em notas conversíveis ao cambio de 15, ameaçadas de desvalorisação. Essa deliberação ia produzindo grave crise financeira, que o governo se viu na contingência de conjurar, declarando que o Thesouro assumiria a responsabilidade dos ônus que dalli resultassem.(…) Agora, em resposta á commissão que lhe foi delegada pela Associação dos Empregados no Commercio, declarou o sr. Leopoldo de Bulhões que a elevação a 16 da taxa dos vales-ouro, para o pagamento dos impostos de importação, só poderá ser feita depois da decretação da mesma cmbial para a Caixa de Conversão. Dir-se-ia que o nobre ministro quis zombar do objecto da representação ou da intelligencia dos reclamantes. Na verdade, que relação necessária existe entre ataxa, agora meramente theorica, da Caixa de Conversão, e a dos vales-ouro par o pagamento de direitos aduaneiros? O sr. ministro, certamente, fingiu não entender de que se tratava; para, assim, deixar de deferir a conceituosa representação que lhe era trazida. Se a cotação cambial corrente por ascensão espontânea ou por artifício acoroçoado, aliás, pela acção official, é de 16 dinheiros por mil réis: pode o ministro da fazenda determinar que o imposto pagável em ouro seja cobrado ao cambio de 15? Não constitue esta exigência uma verdadeira extorsão aos contribuintes? Não corresponde a um abusivo augmento de tributos, decretado pelo poder executivo, ou, peor ainda, por mero despacho de expediente ministerial?! Esta decisão é tanto mais injusta e gravosa por ser, como se sabe, a emissão dos vales-ouro monopólio do Banco do Brasil; não fica, por isso, aos contribuintes, par se livrarem do pagamento do excesso indevido do imposto, o recurso de comprar de outros bancos, na taxa corrente, superior a 15, os vales-ouro arrecadáveis pelo Thesouro.Terão de se submeter á exigência do Banco da Republica e, com a connivencia do sr. ministro da fazenda, locupletal-o injustamente com um ecesso de pagamentos, que não reverte ao Thesouro. Sim, porque, devedor da importância dos vales que tenha emittido, o Banco resgatal-os-á por moeda ouro adquirida ao cambio de 16, ou por papel moeda calculado ao mesmo cambio. (…)MAC LEOD (pág.4)