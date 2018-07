Sexta-feira, 20 de maio de 1910

COMETA DE HALLEY

Nada aconteceu, porque nada podia acontecer. Os cyanogenios, hydrocarburetos, os bólides, meteoritos, que inconsistentes theorias vêm nas caudas cometarias, não exerceram sobre nós seu maléfico poder… Como treslêr é commum e mais commum desentender-se o lido, vou transcrever alguns trechos de meus artigos, para edificação dos que, á meia-noite, pensavam contemplar o cometa de Halley. Como eu suppuz, á ultima hora, os astrônomos de Greenwich telegrapharam para o Rio alterando ou precisando seus cálculos. Mas, as horas dadas (12h,36 a 1h,36) referem-se ao contacto primeiro e ao ultimo do “eixo” da cauda, cuja fórma não foi determinada, por modo a saber-se quanto levou a passar o feixe, o inteiro cone da luz. Assim ter annunciado que o phenomeno devia realisar-se além, conforme a extensão da cauda, é manter-se no estricto rigor da seriedade scientifica. Charlatanismo é calcular para 10 e 44 minutos o encontro da terra com bólides cyanogenios. (…) JOSÉ FELICIANO (pág.3)

ESTADOS UNIDOS

WASHINGTON – Acredita-se, nos círculos políticos desta capital, que os governos do Peru e do Equador acceitarão a proposta dos Estados Unidos, do Brasil e da Argentina para a resolução do conflicto entre aquellas Republicas. Essa acceitação seria uma victoria da diplomacia do secretario de Estado, sr. Phinlander Knox., e da sua política pan-americana. (pág.4)

PERÚ

LIMA – O ministro, reunido hontem á noite sob a presidencia do sr. Augusto Leguya, apreciou a situação da política externa e a nota conjunta do Brasil, da Republica Argentina e dos Estados Unidos, offerecendo a sua mediação no conflicto com o Equador. A discussão desses assumptos durou cerca de duas horas. Afinal foi acceita a mediação, contra o voto do general Muniz, ministro da guerra, que justificou a sua recusa. Os jornaes não se referem aos movimentos de tropas na fronteira, parecendo infundados os boatos que correram em certos círculos. (pág.4)

O QUE HA DE NOVO

(…) O sr. Sabino Barroso iniciou a discussão do requerimento do sr. Ruy Barbosa e, novamente na tribuna, o sr. Barbosa Lima fundamentou uma indicação subscripta pela minoria, determinando que as sessões em conjunto sejam no edifício da Camara. Explodiu então o tumulto, porque o deputado carioca não conhece convenções quando deve dizer a verdade e não soube occultar a que anda em todas as consciências neste momento, a reunião vae ser no senado porque esta é a vontade caprichosa do sr. pinheiro Machado. E accrescentou num lance de impressionante eloqüência: “Nunca as oligarchias dominaram mais neste paiz do que depois que se começou a falar na sua debellação!” Reboaram palmas e applausos demorados no recinto e nas galerias, e mal se extinguia o rumor e emmudeciam os tympanos, o sr. germano Hasslocker, de pé e com a mão espalmada indicando o povo que não contivera o seu enthusiasmo ante a grande verdade, exclamou:

-Por isto é que querem que a reunião seja aqui na camara!

-Por isto é que a querem lá! Secundeou-lhe o sr. Cincinato Braga. (…)

O sr. João de Siqueira, sempre deploravelmente infeliz e sem jamais perder a coceira das exhibições grotescas, interveiu com a sua voz de cobre:

-Hão de ser esmagados pelo marechal Hermes! (…)

(…)E finda a sessão a rua coalhou-se de povo que durante longo tempo acclamou com enthusiasmo febril os deputados civilistas e o nome anençoado de Ruy Barbosa, hoje mais do que nunca symbolo da liberdade e do civismo da nossa pátria. S. (pág.2)

A NOVA PENITENCIARIA DA CAPITAL

(…)A construcção de uma nova penitenciaria nesta capital é mais que uma necessidade decorrente do systema penal do Codigo de 1890: é uma exigência do nosso progresso moral e material. O velho estabelecimento da Avenida Tiradentes, começado em 1838 e inauguradoem 1852, foi concebido de accordo com as idéas da época: e , se jamais correspondeu aos fins a que era destinado, representa actualmente um attestado vivo do quanto vivemos distanciados, neste particular, de outros povos, contrastando com os demais monumentos e instituições que, com o mais justo orgulho, pressurosos franqueamos á vista de hospedes illustres, ávidos de conhecer de perto as consições do nossos incontertavel progredir. Não é somente sob o ponto de vista do regimen que a nossa velha penitenciaria está a reclamar uma prompta substituição. A sua capacidade torna-se cada vez mais em desaccordo com a crescente população criminosa, tributo necessário do nosso progresso pelo augmento constante da população do paiz.(…) (pág.9)

