Domingo, 22 de maio de 1910

Instantaneo tirado á luz do magnésio, para o “Estado”, hontem, por occasião da innauguração do novo edifício do London and Brazuilian Bank. Entre as numerosas pessoas que formam o grupo, vêm-se o sr. vice-presidente do Estado, secretario do interior e da fazenda, senador Jorge Tibyriçá e mr. Frank Ford, gerente do importante estabelecimento.

SUISSA

BERNA – Dizem de Genebra que o tempo que hontem fez favoreceu magnificamente a excursão do marechal Hermes da Fonsceca pelo Lago de Lehman, ao qual eu me referi em serviço anterior. No seu regresso a Genebra o sr. Hermes recebeu communicação de ter sido elevada a 16 d. a taxa cambial, noticia com a qual s. exa. se mostrou satisfeito. Os jornaes continuam ainda a occupar-se da individualidade do sr. Hermes.“La Tribune”, que é entre elles o mais popular, diz que para compensar o fracasso da promettida visita do ex-presidente Roosevelt á Suissar coube a honra de hospedar o presidente eleito de outra Republica. O marechal Hermes da Fonseca visitará hoje a fabrica Patek Philippe&Comp. O vice-consul Vallim offereceu hontem ao sr. Hermes um brilhante “Five o’clock tea”. (pág.3)

RIO

No requerimento da Empresa de Colonisação Sul Paulista, pedindo a concessão de diversos melhoramentos nos portos de Iguape e Cananéa, o sr. Francisco de Sá, ministro da viação, deu o seguinte despacho: “Não poderá o governo estabelecer preferência entre os meios de levar a effeito os melhoramentos do porto de Cananéa, sem estar antes habilitado por estudos e dados sufficientes, a avaliar, segundo a importância das obras a executar, a forma de remuneração do capital que possam reclamar. Por isso, e pelo que consta das informações em tempo prestadas pela camara municipal de Cananéa, não pode ser acceita a presente proposta”.