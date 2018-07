Terça-feira, 24 de maio de 1910

ESTADOS UNIDOS

NOVA YORK – Alguns orgams da imprensa desta capital, tratando do conflicto entre as republicas do Peru e Equador, dizem que se não deve attribuir ao sr. barão do Rio Branco a iniciativa da mediação para pôr termo é questão do Pacifico, porquanto é sabido ter sido o ministro de estado, Philander Knox que, em 12 do corrente, offereceu á Republica Argenmtina e ao governo brasileiro a cooperação dos Estados Unidos para, conjuntamente, esses dois paizes iniciarem as negociações para a alludida mediação. (pág.3)

BRENNO SILVEIRA

A morte de uma pessoa moça e principalmente de uma pessoa que viveu comnosco intimamente, dá ao nosso ser um abalo muito maior que ao daquelles que tiveram com esta mesma pessoa simples relações de cumprimento ou cortezia. Brenno Silveira, o morto de hontem, foi durante alguns annos, nosso companheiro de trabalho. Nesta escola de todos os dias, que melhor seria dizer de todas as noites, o seu espírito, ávido das sensações que dá o apprendizado do jornalismo, recebeu nesta casa, senão as primeiras ao menos as indispensaveis noções que habilitam pela belleza moral e pela independencia de pensamento, a exercer com diguinidade a profissão de jornalista. Era modesto e intelligente. O trabalho consistia para elle uma religião. (…)

NOTAS E INFORMAÇÕES

Communicam de Londres que o rei Jorge dirigiu ante-hontem ao povo inglez uma mensagem de agradecimento pela parte por elle tomada no luto da família real, por motivo da morte de Eduarco VII. É assim concebido o texto desta mensagem: “A meu povo- Os sentimentos de estima e profunda affeição á memoria de meu caro pae, que se manifestaram em todas as partes do Imperio: as manifestações publicas, particularmente as da capital, que se produziram até á chegada á ultima morada; a maneira tocante, pela qual a multidão immensa dos seus dedicados súbditos, pacientemente e respeitosamente, quis pagar o ultimo tributo á sua memória- me commoveram profundamente, bem como toda a famila real. Os sentimentos que evocaram o luto súbito e inesperado mostraram-se que foi uma perda commum a mim e ao meu povo. Vendo que não estou só na minha dor, tomo coragem e olho com confiança para o futuro, forte da minha fé em Deus, confiante no meu povo, amando as leis e a Constituição do meu paiz bem amado.”*(…)(pág.1)

