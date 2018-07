Quarta-feira, 25 de maio de 1910

A MORTE DE HENRIQUE CHAVES

RIO – O estimado jornalista Henrique Chaves falleceu ás cinco horas da manhan. O seu enterro, hontem mesmo realisado, foi muito concorrido.

N. da R.- O velho jornalista, cuja morte nos annuncia o telegramma acima, era uma das figuras mais conhecidas e estimadas na sociedade carioca, especialmente no meio jornalístico. Em verdade merecia Henrique Chaves a affeição que o cercava. Raramente será possível encontrar um coração tão bem formado e tão generoso como o do antigo redactor da “Gazeta de Noticias”, cujo desinteresse e cuja largueza se se tornaram pioneiras nas rodas da imprensa do Rio. O jornalista não era menos digno de estima do que o homem. Henrique Chaves conseguiu destacar-se no jornalismo carioca no tempo em que fulguraram as pennas de Ferreira de araujo, de Quintino Bocayuva, de Ferreira de Menezes e outros. O seu estylo simples e despretencioso, embora formoso e elegante(…) Era apaixonado pelo theatro e fez a critica theatral com grande competência. Mas, o gênero em que realmente brilhou, foi no commentario dos factos do dia, argumentando com muita lógica, com sabido bom senso e com uma graça irresistível.(…)(pág. 2)

REPUBLICA ARGENTINA

BUENOS AIRES – O sr. Figuerôa Alcorta, presidente da Republica, receberá, em audiência especial, os seguintes enviados extraordinários, que vieram a esta capital para assistir ás festas commemorativas do centenário da independencia: Larrabure, Calderon e o sr. maurtua, secretario da missão, representantes de Peru’: Manuel Gondra e Albino Jara, representantes do parguay; Felle, Valis e os secretários da missão, representantes da Costa Rica. O programma official das festas que se devem realisar hoje consta:

I- Lançamento da pedra fundamental do monumento a Christovam Colombo, offerecido pela colônia italiana aqui domiciliada á cidade de Buenos Aires

II- Corrido no Jockey-Club.

III- Almoço, no quartel de Granadeiros, offerecido pelo general Racedo, ministro da guerra, ás delegações militares nacionaes e estrangeiras.

IV- Recepção das mesmas delegações na sede do Circulo Militar.

V- Banquete , na Casa Rosada, offerecido pelo presidente da Republica á infanta Isabel, da Hespanha: ao sr. pedro Montt, presidente do Chile; aos embaxadores, aos diplomatas, aos ministros e ás delegações militares estrangeiras. (pág.3)

O CENTENARIO ARGENTINO

Ha um século, rebellavam-se os argentinos contra o domínio da Hespanha, ferida pela águia napoleonica, de Buenos Aires, fóco da revolta do glorioso San Martin, com o fito de destruir para sempre a autoridade metropolitana. Illuminados pelo sol da liberdade, escalam os Andes, vencem no Chile, voam á Bolivia e ao Perú e constituem novas nações no esphacelado império hispano-americano. Ensaiando os primeiros passos como paiz independente, depressa cae a Argentina no domínio da barbare. O culto espírito de Rivadavia tem de capitular diante das hordas semi-selvagens, apoiados nos baixos elementos sociaes, reunidos desordenadamente nos campos para dictarem a lei nas cidades. Profundamente anarchisadas pelo gauchismo analphabeto e sanguinário, a Republica Argentina atravessou, quase sem progredir, o primeiro período da sua historia, a datar de maio de 1810. Mas, vencida a tenebrosa tyrania de João Manuel de Rozas, em 1852, com a Victoria de Caseros, para a qual cooperaram as tropas brasileiras, não tardou em encetar o caminho que a conduziu á prospera situação actual. A queda do famigerado “tigre de Palermo” e a batalha de Pavón, pondo fim á guerra civil, levaram ao governo da republica vizinha uma brilhante geração de estadistas, que a adversidade educou no estrangeiro, no amor da liberdade e no culto pelos grandes ideaes humanos. São os Mitre, os Sarmiento, os Alberdi, os Avellanida. Enthusiasmados pela democracia “yankee”, que muitos delles apreciaram no exílio, empreenderam a gloriosa tarefa de transformar a pátria, educando as suas gentes, promovendo-lhe o desenvolvimento econômico. (…) Orgulhosa de tamanhas conquistas, encarando confiantemente o futuro, a Republica Argentina festeja o seu primeiro centenário, convocando para fraternal convívio os povos do universo. Nas suas festas faltamsómente os seus antigos alliados e cooperadores nas lutas pela liberdade e pela civilisação- os brasileiros, afastados pelas intrigas de indivíduos que não podem exprimir os sentimentos da nação amiga. Sem embargo, mesmo ausentes os brasileiros partilham do jubilo argentino e repetem com todo o mundo a estrophe do hymno nacional da pátria de san Martin: “Y los libres del mundo responden: “Al gran pueblo argentino, salúd!” P.P.(pág.1)

