Sabbado, 28 de maio de 1910

ATAQUE DE CANGACEIROS

RECIFE – Um grupo de cangaceiros da Parahyba invadiu a cidade de S. José do Egypto, limitrophe com aquelle Estado, atacando o edifício da cadea, com o fim de libertar os presos que nella estavam encerrados, sendo mortos três soldados durante o tiroteio. O chefe de policia determinou que siga para aquella localidade o destacamento da cidade de Pesqueira, devendo para alli seguir tambem um forte contingente sob o commando de um official. São appontados como mandantes do assalto membros da família Dantas, residentes na cidade de Teixeira. (pág.2)

BERLIM

Na sessão de hontem a camara dos deputados iniciou a discussão do projecto de lei sobre a reforma eleitoral da Prussia, com as modificações que foram introduzidas pela camara dos pares no mesmo projecto. O sr. Herold , falando em nome dos deputados do centro, fundamentou o modo de ver do seu partido, que se oppõe á approvação das emendas que soffreu o projecto quando foi discutido e votado pela camara alta. O sr. Heydebrand, “leader” dos conservadores em nome do seu partido, declarou achar que as mesmas emendas contêm modificações radicaes. Por isso, o mesmo deputado apresentou e fundamentou uma proposta diminuindo o alcance das emendas.(…) O sr. Bethmann Hollweg(…) declarou tambem que, se a maioria da camara dos deputados não puder tomar por base de suas deliberações o projecto de reforma elitoral qual como se acha, isto é, conforme o modificou a camara alta, a seu ver, não será possível chegar-se a um resultado positivo. Como a votação das propostas já mencionadas deixou sem solução a questão dos collegios eleitoraes, cuja organisação foi modificada pela camara alta, o chanceller do império retirou o projecto da reforma eleitoral, declarando que ao governo já não interessava a continuação dos debates. A victoria alcançada desta forma pela esquerda tem despertado muitos commentarios. (pág.2)

O QUE HA DE NOVO

Rio, 26 de maio de 1910.

Bem se poderia considerar o cumulo da previsão política dizer qual será o sucessor do marechal Hermes, que nem sequer está reconhecido e está sujeito, portanto, a qualquer eventualidade. Mas já há quem fale nisto, Já há um nome em gestação: o do sr. Lauro Müller.Um deputado nortista, ouvido com grande atenção, contava em uma roda de homens circumstantes:

-Sim, senhores. Já se fala nisto. Entendem que há um caminho para se passar suavemente do militarismo que, na opinião de muita gente, o marechal Hermes representa, para a volta do elemento puramente civil, e isto sem desgostar o exercito e, portanto, sem nenhum receio de uma perturbação da ordem. É a indicação de Lauro Müller, que é um militar quase civil; com longa carreira política…

O sr.Corrêa Defreitas, que estava presente, não se conteve. Deu um pulo da cadeira em que se sentava e exclamou em altas vozes, indignado:

-Não póde! O sr. Lauro Müller não é brasileiro nato!(…)

-É allemão! Veiu com dois ou três annos de edade para o Brasil, mas nasceu na Allemanha!

E como nem todos estivessem convencidos concluiu:

-Desafio que elle apresente certidão de edade em que prove ter nascido no Brasil!

Contenha-se o illustre deputado paranaense. Se ficar mesmo resolvido que depois do quatriennio Hermes o cattete deve seer occupado pelo sr. Lauro Müller, aquella disposição constitucional que exige a qualidade de brasileiro nato para ser presidente da Republica será revogada em três tempos.(…) S.

ANNUNCIO