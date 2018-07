Domingo, 29 de maio de 1910

ROOSEVELT DAY

O sr. Theodore Roosevelt, ultimo e possivelmente próximo presidente dos Estados Unidos- meio pouco propicio na sua phase actual á bonhomia togada do sr. Taft- passou por Bruxellas com a rapidez de um bólide. (…)Ignoro se teve tempo para dormir, sobretudo com a evocação, senão o remorso da assombrosa destruição animal a que acaba de entregar-se no continente negro, satisfazendo seus instinctos e sua volúpia de “bárbaro” (assim se qualificava elle proprio em conversa com o historiador Ferrero). Em Bruxellas teve elle, porém, ensejo de receber um protesto firmado por philanthropos de profissão e protectores de animaes contra aquella devastação, effectuada pelo intrépido caçador, entre milhares “dos nossos irmão inferiores”, por simples desporte, sem motivo algum de defesa ou de alimentação social, sem mesmo qualquer verdadeira utilidade scientifica(…). O que delle se sabe e se conta é antes de natureza a inspirar sympathia pelos seus actos; e opiniões. Á profia o qualificam de professor de energia, parecendo que a ninguém melhor se applica a expressão cunhada por Maurice Barrés; de inimigo dos plutocratas, ainda qie eleito e sustentado por elles: de aposto do desarmamento e da paz, se bem que cuidando activa e incessantemente de augmentar a marinha e reforçar o exercito americanos(…). É de facto um homem extraordinario este que adquiriu fama de letrado pelas suas proezas de cavalleiro e de caçador mais ainda do que pelos livros, e que tendo alcançado a posição excellente que hoje occupa no scenario politicio universal pelo seu galopar numa guerra á frente de um regimento de “cowboys”, recebeu de Christiania o premio da paz(…). É verdade que o sr. Roosevelt pratica muito o pacifismo por conta alheia. Muito cioso de intromissões estranhas nos assumptos americanos, não mostrou a mesma reserva em fazer acceitar seus bons officios pela Russia e pelo Japão, admittidos porque a guerra attingira um ponto em que já não valia continuar. Na espera de conferencia, de uma banalidade admirável, que elle fez no salão das festas da exposição, os conselhos de moral privada e publica foram copiosos e gratuitos (…),pregou o sr. Roosevelt o excellente cathecismo do trabalho e da probidade. (…) Em matéria de direito publico, exaltou elle a não menos excellente doutrina de que constituiria um ultraje á civilisação o esmagamento de uma nação fraca por uma nação forte. Será para desejar que semelhantes princípios guiem sempre e exclusivamente os Estados Unidos na solução dos seus problemas domésticos, na pacificação do seu “social unrest”, como na regulação das suas controvérsias internacionaes. A actividade loquaz e exhuberante do sr. Roosevelt não attingiu comtudo ainda nesta ultima direcção o que há alcançado a diplomacia silenciosa e fidalga do rei Eduardo, ou que no sentido de confiança entre as classes sociaes vae conquistando a acção intelligente, discreta e fecunda da realeza belga. OLIVEIRA LIMA. (pág.1)

O QUE HA DE NOVO

Apenas a peça de inauguração- o “No cego”, de João Luso, proporcionou ao theatro uma concorrência crescida de espectadores, e ainda assim só na primeira noite. (…)Emquanto isto sucede abrem-se os portões do lyrico e toda aquella sala immensa se enche, mesmo par ouvir as banalidades da “Bohême”. Tambem se enche quando se canta no tablado o poema lyrico de Wagner “Tristão e Isolda”, que é a grande novidade da temporada, e pelo qual o snobismo se mostra calorosamente enthusiasmado.(…) Creio bem que a melhor musica, como o melhor quadro e a melhor estatua são aquelles que ao leigo como ao entendido dão a mesma impressão, communicando-lhes emoções eguaes, da mesma fórma deleitando um e outro, porque ambos sabem sentir a existência da inspiração e do bello. E confesso que “Tristão e Isolda” não me emocionou; não me deu essa impressão que senti pela partitura mais espontânea e mais fácil de Wagner, quella que marca a definitiva transição do gênio para suas manifestações revolucionarias de arte, e que é ao mesmo tempo elevada e bella. “Tristão e Isolda” é musica para os músicos que exercitam sua capacidade em partituras trabalhadas e difficeis, e tambem para os “snobs”.(…) Não é possível fazer-se um julgamento exacto de um artista que, pela primeira vez, se apresenta ao publico em uma opera desconhecida como “Tristão e Isolda”, e os que a cantaram estão neste caso. Nos outros theatros as companhias portuguezas, italianas, allemans e a “troupe” de mulheres lutadoras obtêm o mais completo êxito financeiro, emquanto, para a arte que se foi abrigar no palcio da Avenida Central, pingam migalhas que mal dão para as despesas forçadas. S.(pág.1)

Entre os grandes vultos da sciencia contemporânea, occupava um lugar de relevo o illustre sábio cuja morte a Allemanha e o mundo civilisado hoje deploram. Roberto Koch, que nasceu em Clausthal em 1843, fez seu curso de medicina em Goettingue. Exerceu a sua profissão em Hamburgo e outras cidades allemans. Quando foi divulgada a genial descoberta de Pasteur, logo se apparelhou na Allemanha uma legião de scientistas que appilicavam ás novas pesquizas a pertinácia, a disciplina, a meticulosidade e a probidade scientifica, que caracterizam os experimentos daquelle paiz. Dentre todos destacou- se Roberto Koch, cujo nome em breve se tornou celebre pela sua descoberta do bacillo da tuberculose, a que ligou seu nome, e pela serie de estudos depois realisada para mostrar a especificidade desse micróbio. Já era Koch um nome respeitado na sciencia, quando o governo allemão lhe deu a incumbência de estudar a epidemia de cholera que ameaçava a Europa. No desempenho dessa commissão o famoso bacteriologista esteve no Egypto e nas Indias. O resultado dessa missão foi mais uma brilhante conquista para a sciencia; o sábio allemão conseguira isolar e cultivar o micróbio causador da terrível moléstia- o bacillus virgula. Graças a esta descoberta, as epidemias de cholera que antigamente aterrorisaram os povos, hoje são combatidas e evitadas com relativa facilidade. (…)

A LOUCURA E O CRIME NO FUTURO

A excellente revista italiana “Rasegna Contemporanea” publicou recentemente um artigo póstumo de Cesar Lonbroso, sobre a “loucura e o crime no seculo XXI”, em que o grande criminalista faz as suas previsões sobre a quantidade de loucos e criminosos que no seculo futuro incommodarão a sociedade humana. Lombroso affirma que no seculo XXI o numero de loucos será quintuplicado do actual. E isso tendo em vista o que succede nas nações mais civilisadas. É assim, por exemplo, que Jacob mostrou com dados estatísticos que em 33 anos os loucos augmentaram em França numa proporção de 53 por cento, ao passo que a população não augmentaou senão 11 por cento. Na Italia havia no anno de 1880 17.471 loucos: pois em 1907 esse numero já attingia a 45.000. Em 1889 havia na Inglaterra 18 loucos por 10.000habitantes; e em 1903 a proporção sobre os mesmos 10.000habitantes era de 29 loucos.Nos Estados Unidos, ao passo que em 30 annos a população cresceu do dobro dobro, o numero de loucos no mesmo período cresceu do sêxtuplo: de 15.610 passaram a ser 90.998. Essa progressão assustadora se explica, diz Lombroso, pela progressão, cada dia mais intensa, das causas que provocam a loucura.O álcool, o ópio, o fumo, a morphina, a cerveja, a cocaína, etc., são outros tantos venenos que conduzem o homem á ruína e á loucura. Mas o que mais faz augmentar o numero de loucos modernamente, foi a luta violenta pela vida, impellindo sempre o homem par a frente , e numa febre tal, que o exgotta enormemente e lhe não dá repouso senão quando elle já não pode aproveital-o. (…)No seculo futuro serão adoptadas muitas das medidas principaes suggeridas pela escola penal positiva, como o seqüestro perpetuo dos incorrigíveis e o manicômio criminal para os loucos criminosos. Além disso, haverá muitas officinas e colônias agrícolas para as crianças abandonadas e viciadas, e os factaes cárceres privados que incrementam o crime em vez de o diminuir, serão substituídos pelas penas pecuniárias, e reprehensão, a ducha, o trablho ao ar livre. E mesmo quando se não possam dispensar os cárceres, haverá nelles escolas, conferencias, bibliothecas, conversações com homens de reconhecida honestidade, de modo que os condemnados fiquem sabendo que se não quer maltratal-os, mas conduzil-os ao bem. Ora, tudo isso trará sem duvida uma diminuição da delinqüência.Não tanto que se possa dizer que o crime desaparecerá completamente; o crime é oriundo, em parte, do organismo, em parte das condições sociaes, e assim, embora diminua e se transforme, nunca desaparecerá da sociedade. (…) Ainda mais complicados serão os crimes do seculoXIX. Mas , augmentando em complicação diminuirão em numero e ferocidade, ao mesmo passo que a sociedade irá descobrindo, por meio da sciencia, meios mais enérgicos de descoberta e repressão. (pág.3).