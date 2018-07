Segunda-feira, 30 de maio de 1910

FRANÇA

PARIZ – Realisou-se uma grande demonstração socialista, no cemitério Pére Lachaise. Foram erguidos enthusiasticos “vivas” á communa. A policia, quando os manifestantes saíram do cemitério, dissolveu-os. A manifestação correu em perfeita calma. (pág.2)

ITALIA

ROMA – Toda imprensa liberal, sem distincção de matizes políticos, acolhe a nova encyclica papal contra o modernismo, hontem publicada, com evidente indifferença, não lhe attribuindo a mínima transcendência e limitando-se a dizer que ella não servirá para deter a marcha do progresso e do liberalismo. Os jornaes mais adiantados-como “La Ragione” e “L’ Avanti!”- dizem que Pio X accrescentou um erro aos muitos que commetteram os papas. (pág.2)

UM HEROE DA AVIAÇÃO

Luiz Paulham – A crhonica da aviação nestes últimos tempos tem estado monopolisada pela figura de Paulham. Este joven, cheio de audacia e de sangue frio, que foi o triumphador dos últimos cursos de aviação realisados em Verona- conforme publicamos em nossos telegrammas de Roma- nasceu em Pezenas, Herault, a 19 de julho de 1883.

Louis Paulham cursou a secção industrial da “É cole Rouviére, de Toulon, e seus antigos mestres sempre guardaram delle boas recordações. Logo que completou os seus estados, foi a Marselha se empregou como piloto, na companhia “Messageries Maritimes”. Mas o jovem piloto já pensava então na carreira da navegação aérea. Durante suas numerosas viagens, Paulham dedicava-se com amor ao estudo dos differentes vôos dos pássaros e toda a vez que voltava a Marselha, a sua palestra predilecta com os companheiros era sobre os projectos e os planos de “seus vôos” futuros. (…) (pág.5)

ARCHIDUQUE FERNANDO

O príncipe Francisco Fernando physicamente é um bello homem, olhos azues, cabello cortado á escovinha e já um pouco grisalho, bigode retorcido. Sobre isso, o maxillat saliente, dando á physionomia um aspecto de energia e tenacidade. É de intelligencia prompta, viva e bem disciplinada: quer sempre saber, e sabe calar, velando o seu pensamento e fazendo falar aos outros. Trabalha muito, e é tão hábil que soube captar a confiança e o affecto do tio, fazendo até com que este esquiecesse que a posição actual do príncipe é devida á maior desventura que tem pesado sobre Francisco José – a tragédia de Meyerling. Fernando vive entre os soldados, que o consideram um habil general. E como os officiaes têm confiança nelle, em caso de guerra seria um optimo commandante em chefe. Desde que elle conseguiu licenciar o feld-marechal von Beck, amigo pessoal do imperador e chefe do estado maior começou-se a trabalhar seriamente no exercito austriaco, por forma que hoje é um exercito bem apparelhado.(…) O archiduque é um bom “business man”: os seus negócios e os seu patrimônio são muito bem dirigidos por elle proporio, e , se em geral é econômico, tambem sabe despender largamente quando é preciso. Mas o archiduque não é bom. Não tem a bondade de Francisco José- aquella doce bondade que lhe dá á velhice tanta veneração dos seus súbditos. O archiduque não conhece a sympathia nem a misericórdia, é de uma rudeza chocante. Myuitas vezes em palestra, as suas observações, são tão inopinadamente rudes que ferem o interlocutor. Dir-se-ia que é impassível, sem essa reserva intima tão precisa, a que chamamos sentimentos affectos. Será por certo um “Realpolotiker” á maneira de Bismarck, resoluto e decidido, olhando direto a meta e marchando sempre avante, sem tergiversações nem fraqueza. (…).(pág.5)

O HERDEIRO DA AUSTRIA

A Austria parecia uma nação moribunda quando a questão da Bosnia e Hersegovina veiu mostrar bruscamente ao mundo que muito ao contrario disso, elle era forte e audaciosa. Quem poderia imaginar e executar aquella annexação, feita de forma tão súbita e brutal?- O imperador Francisco José estava velho demais para esses golpes de audácia. E então entrou a ser lembrabo o herdeiro do throno, falou-se que tudo se fizera dirigido pelo príncipe. Tem portanto bastante interesse para nós um artigo do sr. Albert Bonnard, na “Semaine Littéraire”, em que se esquissa um perfil bem vivo do herdeiro do throno da Austria.