Terça-feira, 31 de maio de 1910

NOTAS E INFORMAÇÕES

(…) O “Svenska Dagbladet”, de Stocokolmo, um dos dois mais importantes jornaes que alli se publicam, de um conforme já referimos, larga noticia das “cartas” mandadas para esta folha pelo nosso ilustre collaborador sr. Oliveira Lima, estampando a este propósito seu retrato e fazendo uma resenha da sua vida literária e diplomática. Sobre as ‘cartas de Stockolmo” em particular, diz o orgam sueco o seguinte:

“Aos leitores suecos deve especialmente interessar que em 17 cartas haja o ministro do Brasil communicando ao grande jornal “O Estado de São Paulo” as suas observações e as impressões da sua primeira estada no paiz. Com muita sympathia fala do caracter do povo em geral e nomeadamente do espírito social aqui reinante, tal como se manifesta nar organisações sociaes e pedagógicas. Numa das “cartas” trata da Côrte. E pois que a carreira diplomática do autor já o familiarisou com a vida palaciana, nhão somente em Londres e Berlim, mas tambem em Tókio e Bruxellas, suas impressões da corte-sueca devem despertar interesse entre nós”. O “Svenska Dagbladet” traduz em seguida a carta referida. (…) (pág.1)

(…) Sobre as manobras navaes que serão realisadas no próximo mez de julho, escreve o “Jornal do Commercio”: “Em todo o decurso da actual administração, duas vezes em cada anno tem sido emprehendidos exercícios navaes no norte e no sul da Republica. O material fluctuante de que dispúnhamos, apesar de nelle figurarem alguns vasos de guerra em boas condições, nunca permitiu um resultado positivo dos exercícios, embora posta em acção a competência dos nossos officiaes. As evoluções emprehendidas jamais corresponderam á boa vontade dos commandantes, que nunca puderam alcançar a execução fiel de suas ordens, pois, dois navios que fossem desempenahr qualquer missão de estratégia naval, não desenvolveriam velocidades correspondentes nem dispunham de outras condições e de semelhança que muitas vezes são necessárias a dois navios ou mesmo a um conjunto de muitos. Presentemente, se poderá tirar proveito dos exercícios, pois dispomos dos três typos de navios preconizados pelas marinhas adiantadas- o couraçado, o contra-torpedeiro ou destroyer e o “scout”, que é o cruzador da exploração. Com esses três typos de navio formamos uma esquadra poderosa, que poderá evoluir francamente. A esquadra, que em julho fará exercícios, irá até a Bahia. Será seu commandante em chefe o sr. contra-almirante Gavião Pereira Pinto, que arvorará o seu pavilhão no couraçado “Minas Geraes”. Formando a esquadra, irão o scout “Bahia” e os novos contra-torpedeiros. O “Bahia”, em S. Salvador, receberá abandeira offerecida pelo estado da Bahia” * (…) (pág.1)

Está muito em moda, nos navios de guerra da Inglaterra, o jogo de hockey, com patins de roda, servindo de bola um pedaço de corda, em forma de rosca, conforme se vê da nossa gravura.

JOÃO RIBEIRO

O sr. João Ribeiro é um espírito de aptidões variadas. É escriptor e é artista. Poeta, pintor, philologo, grammatico, historiador e philosopho, só temos comtudo que o considerar nesta série sob estes dois últimos aspectos, que não são de resto os menos interessantes da sua notável individualidade. Como philologo e grammatico, hombreia elle com os Gonçalves Vianna e os Leite de Vasconcellos, a saber, os que, após Adolpho Coelho e Vasconcellos Abreu, transformaram em Portugal semelhante gênero de estudos, examinando a formação e o desenvolvimento da linguagem segundo as lições da sciencia alleman. Aliás, o sr. joão Ribeiro mostra-se literariamente impregnado de idéas germânicas: é um discípulo zelosos dos professores de Berlim e de Iena. Não possue porventura egual amor do detalhe, mas possue com certeza a mesma consciência e a mesma segurança de analy se que põe ao serviço da sua instinctiva tendência latina, antes synthetica. Como resultado temos, entre outros livros, o melhor tabalho de conjunto que existe sobre a historia do Brasil, na forma de um manual para o curso superior dos gymanasios, e paginas de esthetica que são das menos communs da literatura brasileira. (…)

Bruxellas, maio de 1910. OLIVEIRA LIMA (pág. 1)

O EGYPTO NOVO

O despertar nacional do Egypto data dos últimos annos do seculo precedente. Foi, como se sabe, obra de um estudante da escola franceza de direito do Cairo, Mustapha Kamel, ao qual se reuniu immediatamente toda a juventude culta do paiz, formando assim o embryão do actual partido nacionalista. Mustapha Kamel , animado de um patriotismo ardente, dotado de uma eloqüência que o tornava um verdadeiro tribuno, começou a sua propaganda organisando numerosos comícios, nos quaes a sua palavra arrebatadora produziu profunda sensação nas populaçõpes das cidades. Mas não podia falar aos camponezes senão pelos jornaes. Fundou por isso o “Lewa” no fim do anno de 1899. O sucesso deste jornal foi extremamente rápido, e a sua circulação não tardou a exceder a dos orgams mais espalhados do Egypto. Quasi ao mesmo tempo, com uma actividade verdadeiramente notável e uma facilidade que é a melhor prova do successo immediato da sua campanha, abriu , no Cairo, uma grande escola, que tem o seu nome, e que conta actualmente quinhentos a seiscentos alumnos. Sem duvida, estes resultados espantosos foram devidos aos sentimentos de independencia e de dignidade nacionaes bem comprehensiveis num povo outr’ora livre, que além do seu prodigioso passado, tivera, em certas horas da historia contemporânea, paginas gloriosas, e cujas altas classes eram as mais civilisadas e modernisadas do oriente. Póde-se dizer com segurança que, depois disto, o mais poderoso estimulo do movimento patriótico foi fornecido pelos próprios inglezes. Estes últimos, que professam um respeito muito louvável, pela vida e dignidade humanas, melhoraram incontestavelmente a sorte dos camponezes (fellahas).(…) Depois de todos estes incidentes, que transformaram o antigo partido nacionalista extremista, parece evidente que Mohamed Farid e a sua roda já não são depositários do pensamentostricto de Mustapha Kamel, não é menos exacto que para a maioria dos egypcios elles continuam a ser os verdadeiros continuadores da sua obra de libertação. Elles eclypsam com effeito completamente, na opinião publica, a a personalidade mais moderada e não sectário do irmão de Mustapha Kamel, o ex-official Ali-Kamel, cujo zelo e talento oratório são todavia, dignos da maior estima. Foi pois, a elles que um correspondentes e um jornal pariziense se dirigiu para obter esclarecimentos osbre as verdadeiras tendencias dos defensores do “Joven Egypto”. “Falei diversas vezes com Mohamed Farid, mas em presença de seus amigos e de outras pessoas que o rodeavam.(…) “Nada esperamos dos inglezes. Sabemos que só dão a Constituição ás suas colônias onde predomina o elemento branco. Nunca a aconcederão ao egypto como nunca a concederam á India. Ou melhor, pretendem concedernol-a aos pedacinhos, daqui a uns cincoenta annos”(…)(pág.4)