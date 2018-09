Quarta-feira, 1 de junho de 1910

Eduardo VII, como os leitores sabem, falleceu no dia 6 de maio, ás 11 horas e 45 minutos da noite. Era uma figura do gênero das que hoje se chamam representativas. Foi um excellente chefe de nação porque, representando as qualidades mestras do povo inglez, sendo um patriota e um homem livre como todos os concidadãos, não tinha desejo algum que não estivesse na consciência nacional nem praticava acto algum que contrariasse os interesses da nação, por isso mesmo que, na Gran-Bretanha, taes actos se não comprehendem nem seriam tolerados.(…)(pág.2)

A Política Interna

1901

22 de janeiro- Advento de Eduardo VII. Viagem do príncipe de Galles ás colônias.

1902

Janeiro- Debates financeiros relativos ás despesas militares.

9 de agosto- Coroação do rei

1903

Março- Debates acerca da organisação sul-africana.

6 de maio- Emprestimo do Transvaal.

1904

Fevereiro- Debates sobre a “Tariff-Reform” ou questão fiscal.

19 de abril- elevação do “income-tax”. O duque de Connaught substitue lord Robert no commando em chefe do exercito

14 de julho- Plano de reorganisação do exercito.

Outubro- Debates sobre a reforma fiscal, acceita pelo partido unionista.

1905

Maio-Discussão da defesa da India.

21 de julho- O gabinete Balfour é vencido na camara dos communs.

1 de dezembro- Annuncia-se a conferencia dos primeiros ministros coloniaes.

4 de dezembro- demissão do gabinete Campbell-Bannerman.

1906

30 de janeiro- Resultado das eleições: Victoria dos liberaes

19 de fevereiro- Abertura do novo parlamento.

9 de maio- debates áccerca da limitação dos armamentos

12 de julho- Projecto Haldane reorganisando o exercito.

27 de julho- diminuição das construcções navaes.

Outubro- Criação da “Home-Fleet”.

Novembro- primeiros ataques á camara dos lords.

1907

21 de fevereiro- Projecto da reforma da camara dos lords.

4 de março- debates acerca do exercito territorial

Abril- Terceira conferencia dos primeiros ministros coloniaes.

1908

6 de abril- retirada de sir Henry Campbell-Bannerman, substituído pelo sr. asquith.

Maio- apresentação do orçamento (lei de aposentadorias operarias).

Julho- Discussões da questão da defesa de terra e mar.

1909

Março- Debates acerca da esquadra.

Maio- Apresentação do orçamento de Lloyd George.

Junho a setembro- Opposição dos lords.

Outubro- inicio da crise constitucional.

Novembro- Os communs approvam o orçamento.

1 de dezembro- Os “lords” reclamam a dissolução.

3 de dezembro- Prorogação dos trabalhos parlamentares. O governo annuncia a dissolução.

1910

8 de janeiro- Dissolução.

15- eleições geraes

13 de fevereiro- abertura do parlamento.

15 de abril- Os communs approvam as propostas do governo contra os lords. (pág.2)

A Política Externa

1901

14 de fevereiro- discurso da coroa acerca da guerra sul-africana e da China

10 de junho- Recepção da embaixada marroquina.

1902

Janeiro-Polemica entre Chamberlain e o conde de Bulow.

30 de janeiro- Alliança anglo-japoneza.

22 de março- Tratado com a Persia.

3 de junho- Paz com os boers.

Outubro- Viagem de Chamberlain á Africa do Sul.

Dezembro- caso de Venezuela: negociação com a Allemanha.

1903

30 de março- Viagem do rei de Portugal, Italia e França

6-9 de julho- Recepção do sr. Loubet em Londres

28 de julho- Visita dos parlamentares francezes a Londres.

14 de outubro- Tratado de arbitragem com a França.

17-21 de novembro- visita do rei e da rainha de Italia a Londres

1904

Fevereiro- Debates sobre a guerra da Manchuria.

18 de março- 9 de abril- Visita de Guilherme II a Gibraltar e Malta.

8 de abril- Tratado franco- inglez e a viagem de Eduardo VII a Kiel. Tratado de arbitragem com a Allemanha.

Outubro- incidente de Hull.

Dezembro- Expedição ao Thibet.

1905

Janeiro-Livro azul sobre o Thibet

Março- Soluções arbitral do incidente Hull.

Março-Discussão da questão marroquina.

5-8 de junho- visita do rei de Hespanha a Londres.

Julho- Debates acerca do mar Barltico.

Agosto- Viagem do rei á Austria sem ver Gulherme II.

7-14 de agosto- Renovação da alliança com o Japão.

Setembro- outubro- Conflicto franco-allemão.

1906

Janeiro- fevereiro- apoio dado pela Gran-Bretanha á França em Algeciras.

Abril- Questão do congo belga.

7 de maio- Sir Edward Grey dá explicações a respeito do conflicto anglo-turco de Akabat- Tabah.

9 de maio- Debate acerca da limitação dos armamentos.

29 de maio- Tratado franco-inglez delimitando o Niger e o Tehad.

20 de outubro- Tratado franco-inglez relativo ás Novas-Hebridas.

1907

Março- discute-se a conferencia de Haya.

Abril- viagem do rei pelo mediterrâneo.

Junho- Accôrdo anglo-russo relativo á Ásia Central.

Outubro- Accôrdo anglo-hespanhol.

Novembro- visita de Guilherme II a Londres.

1908

Fevereiro- Abril- Negociações e entendimento anglo-russo relativos á Macedonia

Março- Debates acerca da limitação dos armamentos navaes.

Março- Carta de Guilherme II a lord Tweedmouth.

Abril- Accôrdo relativo ao Mar do Norte.

Maio- Exposição franco-ingleza de Londres.

25-29 de maio- Visita do presidente Falliéres a Londres

9-10 de junho- Visita de Eduardo VII á Russia.

Outubro- entrevista do kaiser no “Daily Telegraph”.

1909

Fevereiro-Viagem do rei a Berlim.

Fevereiro- Abril- Negociações Orientaes. (pág.2)

PERÚ

LIMA – O ministro da guerra telegraphou aos commandantes dos corpos nas províncias, solicitando que estes suspendam a concentração de forças e recusem o offerecimento de voluntários. O governo determinou que o corpo do exercito que se acha em Trujillo não siga mais para o norte. Noticias officiosas chegadas de Quito, informam que o governo do Equador mandou retirar da fronteira de Tumbes o rigoroso corão de tropas que ahi se achava escalado. Entretanto, as fronteiras de Cajamarca e Piura continuam guarnecidas com numerosas tropas. Na cidade de Machala tambem estão concentrados grande numero de batalhões. (pág.4)

A corredor central, B galeria, C quartos para guardas, 9 a 14 carceres munidos dos compotentes…vasos, como mostra elevação. ________ Cellullas de punição do projecto “Laboravit Fidenter”

O sr. Roosevelt na Allemanha

No dia 12, o sr. Roosevelt pronunciou, na universidade de Berlim, no anno que encerra o primeiro centenário da sua existência. E’ difficil para vós no velho mundo comprehender perfeitamente os sentimentos de um homem que vem de uma nação que está a fazer-se a um paiz com um passado histórico immemorial; e dá-se isto especialmente quando esse paiz com o seu antigo passado atrás de sii, olha ainda com altiva confiança para o futuro, e mostra no presente todo o rico vigor de uma juventude roubusta. Tal é o caso da Allemanha. (…) Finalmente aqui e acolá occorem casos em que não houve absolutamente conquista, mas em que o povo estrangeiro é profunda e radicalmente mudado pelo mero contacto da civilisação occidental. O mais extraordinario exemplo disto é naturalmente o Japão, porque o progresso e mudança do Japão durante o meio seculo ultimo é a muitos respeitos o mais frisante phenomeno de toda a historia”. O sr. Roosevelt continua ainda desenvolvendo minuciosamente a historia da civilisação mundial, pisando especialmente os pontos que mais directamente se prendem com a evolução da civilização da Allemanha de quem se confessa admirador.(pág.1)