Quinta-feira, 2 de junho de 1910

AUSTRIA-HUNGRIA

O conde Alberto Apponyi proferiu um importante discurso-programma na cidade de Jaszbereny que há vinte e oito annos representa na camara húngara. Calorosamente recebido pelos seus eleitores, que são citados como modelos de fidelidade política na Hungria, o conde produziu mais uma funda impressão. O conde declarou, em resumo, que para se manter a unidade nacional no reino de Santo Estevam era necessário cultivar e fazer triumphar os princípios do partido de Hossuth, a independencia econômica e a nacionalisação do exercito, princípios que aliás podem ser realisados dentro do quadro das leis existentes. Falando depois de lei eleitoral, o conde Apponyi affirmou que tambem quer que as classes populares, e em especial os operários, sejam representados no parlamento húngaro; mas, em seu entender, é indispensável que ao mesmo tempo se tomem medidas com o fim de garantir o caracter nacional e tradiccional do Estado húngaro, assim como a influencia dominante das classes instruídas. “A historia destes últimos annos, concluiu o orador, tem provado á evidencia que na Hungria a lei é perfeitamente capaz de vencer até o poder.”(pág.2)

*-*-*-*-*-*– O sr. Siegmund Munz, redactor da “Nova Imprensa Livre”, que já deu varias entrevistas interessantes de soberanos, foi recebido recentemente pelo rei da Romania. O rei Carlos fez ao jornalista austríaco declarações políticas de certo alcance. Nem geographicamente nem moralmente a Romania é um Estado balkanico, disse o rei. Todavia, nós queremos o “statu quo” sem pensamento dissimulado. Durante a crise do anno passado, exhortamos por duas vezes a Servia á prudência. Vossa majestade, disse o jornalista, tem a reputação de ser amigo da Triplice, e tambem se disse que a Romania entra nessa alliança em quarto lugar?

– os tratados escriptos, respondeu o rei, são supérfluos. Onde os interesses coincidem, não há precisão de tratado para agir de accordo. Com a Austria-Hungria, os nossos interesses impõem-nos esse accordo.

– Mas fala-se de uma convenção militar?

-Uma convenção desse gênero continuou o rei, não existe. Repito-o : entre a Austria e a Romania não há tratado escripto.

Fazendo allusão á entrevista de Racconigi, o rei Carlos accrescentou:

Veja, na Italia, os ministros mudam; a Italia não deixa por isso de continuar na Triplice; é porque o seu interesse é superior aos sentimentos.

Como se voltasse a falar dos Balkans, o jornalista austríaco julgou ter notado que o rei acha útil no interesse da Romania, que a Bulgaria não se torne demasiado grande.

O redactor da “Nova Imprensa Livre” fez derivar a conversação para a questão judaica:

O rei Carlos disse a esse respeito:

“A questão hebraica foi uma das maiores preocupações do mau reinado. Para nós, ramaicos, essa questão não é uma questão religiosa, mas econômica. Os romaicos são tolerantes por natureza, mas a corrente nacional defende-se contra a supremacia econômica dos judeus. Instituiram-se bancos agrários; esses bancos poderão contribuir para defender o elemento romaico contra uma perniciosa exploração.

De resto, accrescentou o rei, não se póde passra por cima disso e considerar não existente a corrente popular. Quem assim procedesse não seria um homem de Estado. Tem de se tomar em consideração as opiniões e as paixões, embora se tenham de reprimir quando preciso for, mas não se podem fechar os olhos perante uma corrente que se produz.(pág.2)

HESPANHA

A luta, dias antes da eleição, apresentava mau aspecto para os republicanos, porque algumas das fracções que constituem esta enorme massa de opinião determinou o seu desgosto por não terem intervenção directa na candidatura. Mas por fim, occorreu o que sempre se tem observado entre os republicanos madrilenos, que quando se approxima o momento de fazer frente ao inimigo olvidaram todas as discórdias. Assim, os que mais descontentes se mostravam foram os que trabalharam com mais fervor para obter o triumpho. A lista republicana formou-se de seis nomes de homens eminentes e – cinco, de republicanos illustres, e um, do chefe do socialismo hespanhol, Pablo Iglesias, cujo partido até agora era resolutamente adversário do partido republicano, e que depois dos sangrentos successos de julho em Barcelona, se converteu em seus enthusiastico alliado. Perez Galdós, gloria mundial; o dr. Esquerdo, personalidade scientifica europea, chefe dlorioso do partido republicano progressista; rafael Salillas, grande anthropologista, que há pouco entrou a militar na política republicana, nauseado com as injustiças dos monarchicos, de quem tem sido victima na sua carreira, filiando-se nas hostes commandadas por Alexandre Lerroux; o filho do grande Pi y Margall, o prestigioso membro do conselho federal, Pi y Arsuaga e Rodrigo Soriano, o batalhador constante, o mais temido dos parlamentares hespanhoes. Isto, quanto aos republicanos. Relativamente a Pablo Iglesias, se as forças do socialismo militante em Madrid não se equiparam ás republicas, a sua autoridade moral é immensa e sobretudo o seu nome na lista era um passo para o proletariado hespanhol que aspira, com toda a razão a ser representado no parlamento. *-*-*-*-*-*- (…).(pág.2)

*-*-*-*-*-*-“El Paiz” publica uma interessante estatística, comparando as votações republicanas com as votações republicanas com as votações monarchicas, nalgumas das principaes cidades da Espanha. Por Ella se avaliará de uma maneira frisante o que foi o triempho republicano nessas eleições:

A POPULAÇÃO DA EUROPA

Houve nos últimos annos um extraordinario augmento de população na Europa. Observação interessante: de 1858 para cá o augmento foi de 278.124.000 para 436.147.000, sendo que até 1880 o maior crescimento se deu nos Estados pequenos, como a Servia, a Grecia, a Belgica, etc., ao passo que daquelle anno em diante o incremento mais notável passou para as grandes nações, excepto a França.

Eis uma tabella demonstrativa dos accrescimos em diversos paizes:

TURQUIA

A camara examinou a proposta dos albanezes que tem por fim enviar á Albania uma commissão parlamentar de inquérito. O gran-visir pronunciou-se contra essa proposta. Disse que o governo não é de opinião que se devam procurar as causas do movimento nas excitações partidas do interior e menos ainda nos incittamentos feitos pelo príncipe ghika. O levantamento é obra dos chefes albanezes de influencia, e o governo conta enviar á Albania uma commissão encarregada de estudar as reformas que alli devem ser introduzidas, lgo que a tranqüilidade se ache restabelecida. Depois de um longo debate, o pedido dos albanezes foi rejeitado por 132 votos contra47.(…) ( pág.2)

ALLEMANHA

Como o governo da Alsacia-Lorena determinasse que a partir do 1 de julho de 1910 a língua alleman passaria a ser a língua official em vinte e uma communas lorenas que até agora haviam beneficiado duma excepção áquella regra, o sr. Weber acaba de protestar energicamente, na Delegação da Alsacia-Lorena, contra semelhante medida que constitue uma violência da peor espécie, visto que nas communas em questão a língua alleman não é de forma alguma uma língua corrente para a maioria dos habitantes. Embora a língua usual seja alli a franceza, os registros do estado civil terão de ser feitos em allemão, os avisos officiaes serão egualmente redigidos em allemão. Semelhante medida é absolutamente contraria aos desejos expressos pela Delegação. O sr. mandel, sub-secretario de Estado, que não contava nada com este ataque, parece ter ficado sem saber que responder; explica aquella medida pela applicação dum decreto que se baseia numa estatística fornulada por occasião do ultimo recenceamento, e em virtude da qual a língua alleman deve ser official em todas as communas onde mais de 50% dos habitantes falem o allemão. Os srs Wetterlé Zimmer associam-se aos protestos do sr. Weber e contestam a exavtidão de semelhante estatística, para cuja elaboração o governo, fez com que se forçasse a nota. O sr. Ditsch protesta egualmente. “Se há coisa que deve ser sagrada, é a língua dum povo. Por occasião da annexação, os vencedores sentiram-se no dever de respeitar a língua da população e de obrigar os funccionarios a falarem a língua dos annexados.”. Emquanto a estatística, o sr. Ditsch cita o exemplo da communa de S. Quirino, cuja “Maire”- antigo professor primário- foi collocado na disponibilidade pela simples razão de não conhecer sufficientemente a língua alleman. Mas quando se tratou de classificar S. Quirino entre as povoações onde há os pretendidos mais de de 50% de habitantes que falam allemão, é então muito provável que achassem que o professor primário em questão conhecia perfeitamente aquella língua. “Applicando essa medida, conclue o sr. Ditsch , o governo não fará mais do que criar a incoherencia. As communas que se pretende ferir obrigndo-as a fazer uso do allemão são francezas, o governo tem obrigação de as respeitar como taes. O sr. Mandel nega que o governo proceda com intolerância para com a língua franceza. *-*-*-*-*-*- (…).(pág.2)