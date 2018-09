Sexta-feira, 3 de junho de 1910

AUSTRIA-HUNGRIA

Budapeste – Realizam-se com grande interesse, em toda a Hungria, as eleições que têm corrido até agora favoravelmente ao partido do trabalho. Com toda a probabilidade esse partido conseguirá a maioria na próxima legislatura. É, portanto, certo que, com o novo parlamento, se fará o convenio- o “ausgleich”- da Hungria com a Austria. As ultimas noticias chegadas a esta capital confirmam plenamente a Victoria decisiva alcançada pelo governo nas eleições. Os partidos radicaes estão soffrendo grandes perdas.

N. da R. – Para maior clareza, cumpre-nos dizer que o partido do trabalho, na Hungria, nada tem que ver com os partidos assim chamados nos outros paizes, como , por exemplo, o “labour-party”, na Inglaterra. Esse partido húngaro, que é o que está actualmente no poder, foi fundado em opposição aos radicaes. Foi-lhe dado o nome de “partido do trabalho” para significar que contrariamente á politca obstruccionista dos radicaes, os membros do novo partido tinham em vista dedicar-se aos “trabalhos parlamentares”. (pág.3)

O QUE HA DE NOVO

A fraude grosseira e manifesta que se descobre a uma simples e rápida inspecção nas actas da elição de 1 de março nos pontos do paiz em que a candidatura Hermes sobrepujou a sua competidora e, principalmente, onde alcançou a significativa unanimidade como na maioria das localidades do norte, excede a tudo quanto podia conceber a imaginação mais fantasista. Já me referi ao que se descobriu no exame das actas do Maranhão. Além da falsificação berrante de assignaturas de mesários e leitores há actas em que se vêm nomes firmados com tintas de todas as cores, inclusive verde, talvez para dar ao documento um cunho mais accentuadamente republicano. Ora, os homens de direito que se entregam ao exame dessas actas não ignoram que em uma lei do Imperio que a Republica respeitou há uma disposição ordenando que todos os documentos públicos sejam escriptos com tinta de uma só cor- de cor preta. É evidente que essa acta que tem assignaturas a tinta verde não pode ser apurada, seja embora um modelo de pureza eleitora. Não têm conta as as actas de quase todos os Estados em que a mesma letra, rigorosamente a mesma, inconfundivelmente a mesma, figura firmando vários nomes. É obvio que os resultados da eleição que taes documentos affirmam não são legítimos e, pior, devem ser annulados.(…) S. (pág.4)

RIO

No despacho collectivo realisado hoje o sr. Leopoldo de Bulhões, ministro da fazenda, fez ao sr. Nilo Peçanha as seguintes communicações:

Pelas communicações telegraphicas recebidas das alfândegas dos Estados, deve apresentar um sensível augmento a renda arrecadadada em maio findo.

Ficou resolvido, conforme propoz a legação italianana, prorrogação até 31 de dezembro de 1912 o accordo commercial entre o Brasil e a Italia, mediante a troca de notas em julho de 1900, e que devia substituir até o fim deste anno. Por este accordo, o Brasil se comprometteu a applicar aos gêneros italianos a tarifa mínima que estivesse em vigor durante o prazo de convenio, mediante a reducção dos direitos cobrados pela Italia sobre o café. (…)

– Telegramma recebido de Londres annuncia ter o Banco da Inglaterra baixado a 3 e meio por cento a sua taxa de descontos.(…)

-Telegrammas recebidos das agencias do Baqnco do Brasil em Manaus e Belém, accusam a existência de um stock de 2.280 toneladas de borracha nas duas praças, calculando-se que a safra actual possa produzir libras 1.500.000, na primeira, e libras …….1.000.000 na segunda.

-Pelo Banco do Brasil foi proposta a elevação a 15 e meio da taxa da venda de vales , ouro, sendo approvada pelo-ministro.(…)

O sr. esmeraldino Bandeira, ministro da justiça e interior, conferenciou com o sr. Nilo Peçanha, sobre a necessidade da reforma do ensino secundário e superior.

A ggravando-se dia a dia as condições precárias em que se acha o ensino no Brasil, declarou o ministro do interior que de accôrdo com o disposto no artigo 29 da Constituição, pretende desde já organisar uma commissão que sob sua presidencia formulasse um projecto de reforma que seria enviado á Camara. (…) (pág.2)

NOTAS E INFORMAÇÕES

(…) O jury dos concursos realisados em Buenos Aires conferiu os prêmios a todos os classificados em differentes concursos. No das festas venezianas o primeiro premio foi conferido ás repartições da armada que apresentaram uma embarcação semelhando os couraçados argentinos em construcção: o segundo foi dado ao arsenal do Rio Prata que apresentou a caravella Santa Maria; o terceiro ao arsenal da marinha que apresentou uma embarcação semelhando a pyramide de Maio. Para os navios nacionaes e estrangeiros o primeiro premio foi dado ao caça-torpedeiro argentino “Espora”, que se apresentou sob a fórma de uma baleia; o segundo coube ao couraçado argentino “Belgrano”, que representava um automóvel; o terceiro foi conferido ao cruzador argentino que se apresentou semelhando uma mariposa: o quarto foi dado ao couraçado chileno “O’Higgins”, que se apresentou uma barca assyria. No concurso internacional de tiro,o primeiro premio foi dado aos marinheiros argentinos, o segundo aos hollandezes, o terceiro aos italianos, o quarto aos japonezes, o quinto aos chilenos, o sexto aos allemães, o sétimo aos austríacos e o oitava aos portuguezes. No concurso de foot-ball, o primeiro premio coube aos allemães, e segundo aos argentinos. Nas regatas, o primeiro premio foi conferido aos japonezes, e segundo aos argentinos, o terceiro aos allemães. Os italianos e os uruguayos não concorreram. No concurso nacional de tiro, o primeiro premio coube á artilharia da costa, o segundo ao deposito do corpo de marinheiros, o terceiro ao navio-escola “Sarmiento”, o quarto á primeira divisão, o quinto á Prefeitura de Marinha, o sexto ao arsenal do Rio da Prata e o sétimo á segunda divisão. ( pág.1)

Novo e poderoso “dreadnought” brasileiro, que acaba de fazer , com o mais brilhante êxito, experiências de velocidade e artilharia.