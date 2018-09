Sabbado, 4 de junho de 1910

A visita de um delegado do Conselho Superior de Emigração de Hespanha, no intuito de fomentar para o Brasil a emigração hespanhola, torna opportuna a reproducção deste grupo, ao centro do qual se vê o saudosos diplomata Manuel Maria de Aranguren. Foi este ministro hespanhol que aconselhou francamente o encaminhamento da emigração do seu paiz para o Brasil. O grupo foi tirado por occasião da visita do sr. Aranguren á fazenda do dr. Everardo de souza, em Dourado.

(10) armários para instrumentos cirúrgicos; (11) sala de operações; (18) estufas; (23) cozinhas; (24) salas de convalescentes.

CARTAS DA ALLEMANHA- XVI

Cleve, a aprazível cidade rehenana, com as suas antigas casas circumdadas de jardins, é um idyillio, onde as recordações históricas se confundem com as orientações lendárias, onde o sangue tarde do hollandez se mistura com a alegria despreocupada dos habitantes allemães do baixo Rheno. Nas ruas solitárias de Cleve encontramos os typos originaes desenhados nos romances “Pittje Pittjewit” e “Kerrekiek”, de José Lauff.Os arredores de Cleve, com as suas bellas perspectivas, ganharam fama universal por uma das mais conhecidas composições wagnerianas, na qual se destaca o “Schwanenburg”- o Castello do cysne- de cujas balaustradas a formosa Beatrice espreita o curso do Rheno, esperando a vinda de Lohengrin. Mas o que neste momento attrae a nossa attenção é a parte meridional das collinas, cobertas de selvas hoje douradas pelo sol deste mavioso mato. (…)Num recanto desta solidão ergue-se um monumento sepulcral do seculo XVII, com uma inscripção que recorda um dos mais importantes episódios da historia brasileira. O monumento que contemplamos perpetua a memoria do arrojado estadista que durante sete annos teve nas suas mãos a direcção dos destinos do vasto território do Norte do Brasil, onde conseguiu supplantar os leões de Catella pelos brazões dos Paizes Baixos. Reza a inscripção de bronze: “Johannes Mouritius, Nassaviae(…), a chapa da cabeceira é ornamentada com uma espada cercada por uma grinalda embaixo da qual se lê: “qua patet orbis” – até os confins do globo terrestre! (…) A 27 de janeiro de 1654 expirava o domínio hollandez no Brasil depois de quase vinte e quantro annos de continua occupação. Qual teria sido o desenvolvimento político social e econômico do Brasil inteiro se em vez de fazer seguir para Pernambuco o almirante De Witt com doze naus de guerra e 6.000 praças (…)- tivessem resolutamente concordado com a exigencia do duque João Mauricio Nassau e se este tivesse assumido a dictadura da colônia?! DRUSUS.

Fallecimento do cônsul do Brasil em Pariz

RIO – O ministro das relações exteriores recebeu o seguinte telegramma de Pariz: “Ás 6 horas da tarde falleceu o cônsul geral do Brasil, João Belmiro Leoni, cujo estado era desesperador desde alguns dias. A direcção do consulado geral foi entregue ao vice-consul Virgilio Gordilho.

N. da R.- O sr. João Belmiro Leoni, que há onze annos axercia o seu cargo em Pariz, era por isso mesmo largamente conhecido e estimado de todos os brasileiros que têm viajado á Europa, e que, em regra, fazem da capital franceza o seu ponto central. A nossa organisação consular não offerece grandes estímulos aos funccionarios para que alarguem a sua esphera de acção ou intensifiquem o seu trabalho nas relações econômicas dos povos. De modo que um bom cônsul é o que se mostra affavel, diligente, esclarecido, prestimoso. Essas qualidades possuía o sr. Leoni, como prova a alta estima que lhe votara a numerosa colônia brasileira de Pariz. O sr. Leoni foi consul do Brasil em, Madrid em 1891, em Pariz de 24 de setembro de 1892 até fins de 1897. Passou algum tempo em disponibilidade e em 9 de janeiro de 1899 voltava a occupar o seu antigo posto na capital da França. (pág.2)

O sr. Lloyd George

A figura de Lloyd George é por demais interessante neste momento da política ingleza para que o leitor deixe de despertar curiosidade a sua vida (…) Um dos primeiros discursos que Lloyd George pronunciou foi um protesto enérgico contra o bombardeamento de Alexandria pela esquadra ingleza. Em 1888 foi eleito vice-presidente da Associaçõa Liberal de Carnarvon, e a 10 de abril de 1890, entrava para o parlamento. No paiz de Galles, sobretudo, é que a sua fama augmentou; no entanto, a camara dos communs e, em particular, o partido liberal começavam a notar-lhe as aptidões. Durante a guerra sul-africana, feriu as attenções pela violência das arremettidas contra o sr. Chamberlain, autor dessa criminosa guerra. E teve a coragem de levar os seus protestos inflamados até o proprio seio de Birmingham, que é a cidadella do chamberlanismo. A população amotinada quis fazel-o boccados, e só a muito custo pôde salvar-se Lloyd George, disfarçado em policia. Quando Chamberlain encetou a campanha a favor do proteccionismo, foi da dos que lutara com mais vigor contra elle. E, ao formar-se o gabinete liberal, reconheceram-lhe os serviços prestados ao partido, obtendo então a pasta do commercio.(…) Perguntado então se era verdade não poder elle ir a França em breves dias, respondeu:- Ah! Sim, é bem verdade, e, com grandre pesar meu, vejo-me obrigado a renunciar a essa viagem, que decerto me proporcionaria grande prazer! Considerar-me-a feliz em me encontrar no meio dos bons amigos que temos na França. O presidente da Republica fez-me a honra de me convidar para um almoço, que muito me contraria não poder acceitar. Mas que hei de fazer? E reconheço serem excellentes taes visitas entre os homens políticos de dois paizes ligados por uma grande amizade.” Depois, o mesmo interlocutor perguntou-lhe quaes foram, no seu modo de ver, os acontecimentos mais notáveis que se deram nos dois annos que elle acabava de passar no “Board of Trade”. – O assumpto mais importante, disse o ministro, foi porcerto o dos caminhos de ferro. Não era sem motivo que o publico dirigia para elle sua attenção. A ameaça de uma greve formidável que podia arruinar a indústria e o commercio britannicos, poz em relevo a situação critica em que se encontram as nossas companhias de caminhos de ferro; terão de melhorara pouco a pouco os vencimentos dos seus empregados, e de responder por modo mais satisfactorioás reclamações do publico, que se queixa , e com razão,de sermal servido, além de que serão egualmente obrigadas a não se esquecerem dos dividendos dos seus accionistas. E esta dupla obrigação não é fácil que possam satisfazel-a. Em verdade, as nossas linhas férreas têm sido, com freqüência, construídas por maneira desordenada e chaotica. “ o senhor, que vive entre nós, sabe muito bem que somos, por índole, inimigos dos planos de conjunto, de systemas geraes. Cada individuo, neste paiz, ou cada collectividade compraz-se em organisar a seu modo, e a totalidade desses projectos fragmentários representa o que quer que seja de desordenado. É este o caso das companhias de caminhos de ferro; em algumas linhas que ligam os centros mais importantes, ,Londres e Manchester, por exemplo, a constranger essas companhias e entenderem-se e a sacrificarem algumas das referidas linhas.

-Mas isso seria uma espécie de sociedade, um “trust” das companhias.

-Nós não gostamos muito dessa ultima designação, disse sorrindo o sr. Lloyd George. Preferimos chamar-le: unificação das companhias. O Estado, e m dadas circumstancias, podia talvez conformar-se em conceder a sua garantia. (…) (pág.4)