Segunda-feira, 6 de junho de 1910

RIO

Um bonde da Light, na rua Senador Eusebio, esquina da praça da Republica, foi de encontro a um automóvel em que viajavam o capitão de corveta Orlando Ferreira, senhora e filhos. O automóvel ficou completamente despedaçado. A esposa do capitão Orlando ficou ferida, perdendo os sentidos, e sendo logo socorrida pela assistência publica. (pág.2)

REPUBLICA ARGENTINA

Buenos Aires -“La Prensa”, em editorial de hontem, diz que nada impedia que o Brasil adherisse ás festas do centenário argentino. Deseja a amizade de todas as nações, mas não implora a amizade do Brasil. A Argentina manterá sempre uma política superior, concorrendo para prestigio da America do Sul. Termina “La Prensa” dizendo que a abstenção do Brasil nas festas do centenário é devida a uma vingança do barão do Rio Branco. (pág.2)

O QUE HA DE NOVO

“A “Tribuna” confiou o illustre senador copia do telegramma que endereçou ao sr. Antonio Lemos, na qualidade de chefe poderoso do mais importante dos Estados escravizados, e que aqui insiro para que na circulação desta folha encontre elle garantia para uma divulgação ainda maior:

“Tive aviso de ter sido para ahi mandada, em telegramma, a noticia de ter eu externado conceitos deprimentes ao caracter e á conducta dos políticos do norte, cuja habilitante solidariedade prestigiou attas a assembleia de maio, sendo seu concurso factor decisivo de nosso triumpho no pleito de março. Deveis, como todos nossos corresligionarios, estar precavidos contra taes aleives, engendrados por contumazes calumniadores, como o correspondente do “Estado de S.Paulo”, a que allude aquelle telegramma. Abraços Pinheiro Machado”. Diante de termos tão formaes seria uma irreverência condemnavel insistir, e a “Tribuna” diz muito bem que esse telegramma “desfaz inteiramente a trama perversa da politiquice tariçoeira”, que no caso sou eu. De modo que- não tenho duvida- foi uma grave inconveniência a publicação da celebre phrase que os lábios augustos do sr. Pinheiro Machado pronunciaram , mas da qual hoje se arrependem amargamente, a ponto de a negarem de modo terminante por que se vê. Mas nesse despacho o sr. Pinheiro Machado conduz o sentido de sua phrase memorável a actualidade política, e tal eu não disse. E assim sendo, estou certo, s. exa. Acabara por se recordar de q ter pronunciado. Reproduzo-a nos seus termos exactos:“Para governar esta gente não preciso dar; basta levantar o chicote. Tenho nojo desta gente do norte. Quando pressentem que meu prestigio está balançado fogem de mim, mas qyuando eu tenho um bafejo de governo, antes de arriarem as malas vem me lamber as botinas.” (…) Creia, pois, o poderoso fetiche indígena que eu não tenho, por este como por nenhum outro motivo, direito ao lugar que generosamente me concede entre os “calumniadores contumazes”, e basta a segurança com que mantenho a noticia em questão para que s. exa. Veja como é forte a minha convicção pela sua veracidade. (…) Tudo quanto aqui tenho referido a propósito do sr. Pinheiro Machado como de outros homens graduados da situação é rigorosamente verídico e eu lhes peço licença para continuar no mesmo propósito, apenas lhes aconselhando a confiar menos nos seus auditórios, pois não fazendo eu parte delles é claro que alguém que se acha nesse caso é que me traz informações directa ou indirectamente.S. ( pág.1)