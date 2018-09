Terça-feira, 7 de junho de 1910

RIO

Os officiaes do exercito estão empenhados em realisar uma imponente manifestação ao barão do Rio Branco, em signal de reconhecimento pelo interesse em que é por elle tida a classe militar. Trata-se em nome do exercito de inaugurar no novo edifício do Club Militar o retrato do barão Rio Branco, organisando-se para essa occasião, para ter maior realce a homenagem, uma grande recepção. Para todas as guarnições tem sido dirigidos convites nãose fazendo cabedal da qualidade de sócio do Club Militar, por se tratar de uma festa de todo o exercito. A escolha do Club Militar foi ditada pelo desejo que têm os officiaes de dar ao acto uma feição carinhosa, fora das exigências dos regulamentos militares. (pág.2)

ITALIA

ROMA – Os telegrammas chegados hontem de Berlim, relativos ás interpellações feitas na Dieta Prussiana a respeito da ultima encyclica “Carlos Borromeo”, publicada por Pio X para combater o modernismo, produziram penosa impressão no Vaticano, especialmente pela attitude dos parlamentares liberaes, que exigem a suppressão da legação da Prussia junto da Santa Sé. O “Osservatore Romano”- orgam da chancellaria vaticana- publica uma nota official em que esta protesta energicamente pela interpretação que deram, na Allemanha, á encyclica. Diz que a interpretação é completamente errada, apresentando differenças essenciaes com o texto original latino. Não pode, conseguintemente, accrescenta, servir de base para juízos desarrazoados, como os que foram emittidos por alguns deputados da Dieta prusiana, que pretenderam falsamente fazer acreditar que a encyclica continha insultos á família imperial e aos governantes allemães em geral. A imprensa liberal, commentando a questão, mostra-se satisfeita por mais esta “gaffe” do Vaticano, que está ficando isolado pela intolerância da sua política. O “Messaggero” assegura que nas altas rodas vaticanas há grande mau humor contra o cardeal Rafael Mery del Val, secretario de Estado da Santa Sé, á cuja incapacidade são attribuidos os erros de Pio X nas suas relações internacionaes. (pág.3)

O quadro acima, organisado pela Comissão de Expansão econômica do Brasil na Europa, mostra bem a nossa importância actual. Os diagrammas indicam o desenvolvimento do nosso orçamento, crescente de quatro em quatro annos. E comparando-se o primeiro orçamento com o de quatriennio 1900-04, valia-se perfeitamente o grande progresso que fez o Brasil em sessenta annos. Um orçamento reflecte, melhor do que outra coisa, a situação de um paiz. Por elle se medem e se avaliam todas as forças vivas e todas as reservas da nação. Não importa que no orçamento a despesa supere em muito a receita: o que vale é a extensão geral delle, de forma que se possa aquilatar o valor do paiz. A este respeito (para não citar senão o exemplo clássico) não há nação em melhor situação econômica do que a Inglaterra e, entrertanto, é ella a que mais deve. Demais, apesar dos nossos 410 annos nós sommos um paiz novo. E nos paizes novos, com reservas de energias, é natural que a despesa seja sempre superior à receita. Significa isso um como saque sobre o futuro, revelando progresso crescente. O que nos deve preocupar é a applicação que tiver tido o valor dessa despesa: sendo em obras úteis, que sirvam á nação actualmente, e fomentem o seu progresso,- não há senão que nos feliciat. Os resultados hão de se fazer notar com o tempo. (pág.5)

RIO

A Agencia Americana distribuiu ao jornaes da tarde a seguinte nota: “ É certamente devido a erro de interpretação ou de transmissão telegraphica a noticia que hoje appareceu como telegraphada de Lima, de haver o ministro argentino, naquella capital, enviado uma nota ao encarregado de negócios do Brasil, communicando-le ter sido escolhido pelo governo equatoriano, para lhe participar que o Equador acceitara a proposta dos mediadores- Estados Unidos da America do Norte, Brasil e Argentina- e que principiava a retirar as tropas da fronteira; e não pode tambem deixar de ser incorreta a noticia de que o mesmo ministro argentino fez egual communicação ao governo peruano e ao ministro americano” A noticia de haver o equador acceitado a mediação no dia 24 de maio, foi logo communicada pelo telegrapho á legação brasileira em Lima pelo ministério das relações exteriores do Brasil e ao ministro americano pelo governo de Washington; a de “haver o Equador resolvido como o Perú retirar as tropas da fronteira no dia 4 do corrente” foi tambem telegraphado logo á legação brasileira em Lima “pelo governo brasileiro e pela Legação brasileira em Quito” e communicada ao ministério americano em Limae, provavelmente, pela legação americana em Quito.(…) “Como se vê, havendo representantes do Brasil e dos Estados Unidos da America em Quito, o governo equatoriano não precisa mandar noticias aos governos do Rio de Janeiro e de Washington, nem as legações que estes mantêm em Lima, pelo intermédio da legação argentina no Perú. “A verdade é que em Lima há o primeiro representante diplomático dos paizes mediadores” que soube officialmente por telegramma do Rio e de Quito que o Equador ia retirar no dia 4 de junho as suas tropas da fronteira foi o encarregado de negócios do Brasil e que “das três notas de 3 de junho, já publicadas em Lima” – americana, brasileira e argentina- “ a única que communica a resolução do governo do equador aobre a retirada das tropas e a brasileira”. (pág.2)

ANNUNCIO