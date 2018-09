Quinta-feira, 9 de junho de 1910

LONDRES – Os jornaes publicam telegrammas de Tanger descrevendo as horríveis torturas infligidas á mulher e filho de Haj Bem-Assa, ex-governador de Fez, afim de descobrir pretensos thesouros de Abdul-Aziz. A mulher de Haj Bem-Aissa veiu a succumbir das torturas que soffreu e o filho está moribundo.Haj-Bem-Aissa egualmente está prestes a succumbir. Os marroquinos influentes protestam contra a barabaridade de Mulay-Hafid. O “Times”, occupando-se do facto, diz que os vizires não conseguem impedir que o sultão ordene verdadeiros massacres dos seus desaffectos. (pág.4)

ESTADOS UNIDOS

A revolução de Nicaragua- Occupação do cabo de Bluefields- Ameaça do general Rivas- Resposta categórica e enérgica do commandante da canhoneira “Dubuque”

Nova York – Esta manhan o departamento da marinha recebeu um despacho telegraphico de Managua, communicando que o general Rivas, partidário do presidente Madriz, occupando o cabo de Bluefields, ameaçou de fazer fogo contra todo e qualquer navio que tentasse entrar no porto. Ao ter sciencia desta resolução do general nicaragüense, o commandante da canhoneira “Dubuque”, respondeu que, ao primeiro tiro sobre o seu navio disparado, arrazaria totalnmente o cabo. (pág.4)

BELGICA

Foi, finalmente, assignado o protocollo relativo ao accordo anglo-germano-belga realizado para a delimitação da fronteira oriental do congo belga. O accordo é, como se previa, favoravel á Belgica: a fronteira entre o Congo belga e a Africa oriental alleman passará daqui para o futuro pela Russizi, atravessará o lago Kiwu por detraz da ilha Kwidgwi, que fica pertencendo á Bélgica, seguirá a lesre de Gorná até o cume do Sabinio, ponto de partida da fronteira entre o Congo belga e a Uganda. Esta seguirá em linha recta desde o Saninio até ao cume do Ngabia a alcançará o lago Eduardo, correndo ao longo do Isasa; subirá depois a ribeira Lubiliha até á sua nascente transporá o cabeço Marguerite deixando á Belgica metade do Ruwensori, dirigindo-se finalmente para o lago Alberto, seguindo o curso de Lauzia e do semliki. Em resumo, ficam pertencendo á Belgica a margem oeste do lago Alberto e o território situado ao norte do Semliki. Apesar das concessões que a Belgica teve de fazer á Allemanha e á Inglaterra, em Bruxellas considera-se o accordo vantajoso- mais vantajoso do que se esperava quando começaram as negociações e a Allemanha se mostrava particularmente exigente (pág.1)

RUSSIA

Numa das ultimas sessões da Duma, os nacionalistas e os membros da extrema direita apresentaram um pedido de interpellação ácerca do ensino superior. Os interpellantes chamavam a attenção do governo para as organizações revolucionarias de estudantes para a attitude governamental de certos professores e para outros abusos por elles notados nos meios universitários. Apesar dos votos contrários da extrema direita, dos nacionalistas e dos socialistas, foi rejeitada a urgência, sendo a interpellação enviada para uma commissão. Os deputados da direita continuam porém, a manifestar a sua actividade em todos os campos. O presidente da Duma recebeu uma declaração assignada por uns deputados desse partido- por alguns ouobristas. Dizem os signatários dessa declaração terem sabido pelos jornaes que ao presidente haviam sido enviadas communicações da camara de commercio de Newcastle, da camara e do senado da Finlandia e do parlamento belga, as quaes referem á política russa. Entendem os signatários que a intervenção de estrangeiros nos negócios interiores da Russia, se a Duma a isso se não oppuzesse immediatamente, constituiria um ataque á dignidade nacional russa. Propõem por conseqüência que o presidente devolva os pedidos de que se trata, fazendo decidir ao mesmo tempo aos seus seus autores a initilidade da sua intervenção (pág.1)

TURQUIA

A “Correspondencia asiática alleman” confirma que o governo turco já assentou definitivamente na questão do traçado do caminho de ferro de Bagdad para além do taurus. A linha, a partir de Adana, não seguirá a costa contornando o golfo de Alexandreta, mas penetrará pelo interior da região, conforme o projecto proposto primeiramente pela Allemanha. As mesmas considerações estratégicas que haviam inspirado esse projecto, serviram tambem para a deliberação tomada pelo conselho de ministros de Constantinopola. O traçado escolhido tem a vantagem de evitar que a linha fique exposta a ser bombardeada e destruída por uma frota inimiga que occupa as costas do golfo de Alexandreta, e que as communicações entre a Turquia da Europa e a Mesopotamia ou a Arabia sejam interrompidas. “O traçado ao longo das costas, accrescenta a “Correspondencia” havia sido proposto pela administração turca das obras publicas, que se inspirava principalmente em considerações econômicas, e que sofffreu, além disso, mais que qualquer outro ministério turco, a influencia ingleza. Mas o que predominou foi a opinião do estado-maior, e tanto mais que se reconheceu a difficuldade de defender por meio de fortificações o acesso do golfo de Alexandreta e que a despesa a fazer com essas fortificações seria muito importante. Graças á decisão do governo, a Turquia tornou-se assim mais forte contra uma invasão ingleza na Syria e na Mesopotamia”. A solução em que o governo turco assentou em seguida a uma troca de visitas entres os ministros da guerra, das finanças e das obras publicas reunidos numa commissão em que se achava representado o Deutsche Bank, é considerada pela “Correspondencia” como uma Victoria alleman, “visto sancionar o traçado que tinha sido assente entre o deutcche Bank e o antigo sultão e estar de accordo com a política oriental alleman.” (…) , termina por chamar a attenção da Allemanha para os projectos de concorrência, da parte da Inglaterra, que desejaria construir uma linha que ligasse Alepo e Alexandreta, cujotrafico prometteria ser grande, assim como para idênticos projectos da França que tem em mira um caminho de ferro de Alepo e Tripoli (Tarabolus), o que representaria mais duas linhas de acesso ao Mediterraneo. (pág.1)

ANNUNCIO