Sexta-feira, 10 de junho de 1910

INGLATERRA

Londres – O “Financial Times” insere, em sua edição de hoje, uma carta do seu correspondente no Rio de Janeiro que, occupando-se do projecto da elevação da taxa cambial, relembra a anarchia commercial no período anterior á fundação da Caixa de Conversão e aponta os perigos que resultarão da elevação do cambio a 16 do corrente. Diz o correspondente que o actual governo do Brasil se mostra omnipotente e é cegamente obedecido pelo poder legislativo em tudo quanto lhe apraz. Mas a propósito da elevação da taxa cambial, accrescenta o correspondente, lesa tão directamente os interesses do povo que parece incrível que os senadores e deputados, seus legítimos representantes, se resignem a cumprir o desejo do governo .(pág.2)

EUROPA

Ante-hontem, da camara dos lords, foi lida uma mensagem do rei Jorge V agradecendo as condolências e felicitações que lhe enviaram os lords por motivo do fallecimento de seu pae e de sua ascenção ao throno. Na mesma sessão disse o Marquez de Rosebery que, sem pedir a discussão immediata das suas proposições, entende, porém, que essa discussão não deve ser por demais retardada. Deseja vivamente nem provocar animosidades, nem impedir a sua conciliação, mas os lords devem ficar senhores das suas próprias resoluções. Nos corredores foi muito commentado o discurso de lord Rosebery, sendo opinião geral que a situação anterior ao fallecimento de Eduardo VII não está muito mudada com a ascenção do novo soberano. (…)

*** Em Vienna, todos os jornaes reconhecem a justificação do adiamento da annunciada viagem em aeróstato aquella capital, do aeronauta allemão conde Zeppelin.

***Numa entrevista que ante-hontem concedeu em Constantinopla ao ministro da Grécia alli acreditado, a propósito do “boycottage” declaro contra as mercadorias gregas, o gran-vizir Hakki-Pachá lhe declarou ser impossível intervir num movimento nacional-patriotico, desde que as leis não sejam violadas. Garantiu-lhe, entretanto, Hakki-Pachá que os cabeças das manifestações anti-gregas de Kimeri, foram já presos. (pág.3)

ALLEMANHA

BERLIM – Os jornaes da Allemanha, em suas edições desta manhan, publicam telegrammas de Roma, annunciando que hontem o “Osservatore Romano” estampou outra nota do Vaticano sobre as polemicas e os commentarios que os orgams da imprensa alleman fizeram, tratando da ultima encyclica do papa Pio X. O orgam do Vaticano diz que o papa, com essa encyclica, não tinha absolutamente a intenção de offender os principaes catholicos da Allemanha, porque não fez senão apreciações, sob o ponto de vista da historia, a respeito das lutas religiosas que se travaram na época de São Carlos Borromeu. Uma parte da imprensa alleman, commentando as declarações do Vaticano, diz que o “Osservatore Romano” tem intuitos de conciliação. (pág.2)

SANTOS

O sapateiro Thomas Lestri, morador á rua Senador Feijó, 39, hoje, cerca de 7 horas da moite, entrou em sua casa e, tomando de uma afiada faca de seus officio, desferiu sete golpes em pleno peito. Acudiram pessoas da família que communicaram o facto é policia. Ao local compareceu o coronel Francisco Teixeira, sub-delegado em exercício, que mandou transportar o ferido para a Misericordia, sendo gravíssimo o seu estado. Foi iniciado inquérito a respeito, tendo sido ouvidos diversas testemunhas, entre ellas Maria Molina, mulher do desesperado. Os motivos que levaram Thomaz a tentar contra a vida ainda são ignorados. (pág.2)

RIO

Na quinta comissão da apuração, o sr. José Bonifacio requereu que fosse requisitados os livros de assignaturas dos eleitores de diversos municípios do districto de São Paulo. O sr. Juvenal Lamartine leu o relatório que apresentou na sessão da véspera ao presidente da quarta commissão, sobre as eleições realisadas no segundo e no quarto de districtos de Minas.

– O dr. Carlos Ottoni, juiz de direito de Casa Nova do Guanhães, que não existem as actas elitoraes das duas secções, por não terem comparecido os mesários e supplentes. Informou mais que o juiz de direito de Viçosa lhe remettera as actas de duas secções eleitoraes, que o juiz de São João da Boa Vista enviara a authentica da eleição alli realisada declarando que deixava de mandar a acta da segunda secção de Serra Nova por não haver um districto com esse nome

-o dr. Alfredo Pujol, procurador do sr. Ruy Barbosa , conta concluir até domingo a contestação das eleições no amazonas, Pará, piauhy, Ceará e Rio Grande do Norte. Amanhan, o sr. Alfredo Pujol requererá á primeira commissão apuradora a designação da hora para apresentar na segunda-feira aquella contestação. (pág.2)

ANNUNCIO