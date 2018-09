Sabbado, 11 de junho de 1910

A UNIÃO SUL-AFRICANA

A 31 de maio ultimo inaugurou-se a União Sul-Africana. Constitui-se o ministério sob a presidencia do general Luiz Botha, o antigo combatente bôer, distribuindo-se as pastas, conforme informaram os nossos telegrammas, a outros personagens influentes nas colônias inglezas do Sul da África.

Essa noticia, dada assim simplesmente, parecerá a coisa mais natural do mundo a quem não lembre a encarniçada guerra que há cerca de oito annos ensangüentou o Sul da Africa.

Realmente, facto semelhante a este não registra a Historia cm freqüência: populações de origem e língua diversas, hontem inimigas, e de interesses contrários, se congregam hoje livremente numa União, sob a égide da bandeira britannica. Tal se dera já com as colônias australianas que, de 1803 a 1900, se uniram para formar um organismo político hoje fortíssimo

Mas como se fez a União Sul-africana? E’ o que vamos tentar mostrar, guiando-nos por um artigo do sr. Biard D’Aunet, e publicado na “Revue des Deux Mondes”.

O territorio das colônias inglezas sul-africanasa é um vasto triangulo que, dos confins do Congo francez e belga e da Africa Ocidental alleman, se estende para o sul, entre o cabo da Boa Esperança.

A colônia do Cabo, depois de ter pertencido á Hollanda, é da Inglaterra há um seculo. Ao norte della estão e Bechuanalandia, o Orange e o Natal, mal conhecida e pouco povoada a primeira, férteis e populosos outros. Mais ao norte está o Transvaal, região de pastagens abundantes e riquíssimas minas, que produzem 34 por cento do ouro mundial. Ainda mais ao norte está a Rhodesia, terra de grande futuro; e por fim, nos confins da colônia alleman, o Nyasaland. Eis ahi as colônias da Inglaterra no Sul da Africa, das quaes sómente o Cabo e o Natal são marítimas. A superfície total dellas orça pela dos Estado Unidos da America; o clima é variado, e a população cerca de oito milhões, dos quaes 1.2000.000 brancos.

Depois de fazer assima geographia da UniãoSul-africana, entra o sr. Biard d’Aunet a mostrar como se faz a federação. A federação é obra da guerra do Transvaal. Quando, a 31 de maio de 1902, os boers, abatidos e dizimados por uma luta verdadeiramente épica de trinta mezes, acceitaram o tratado de Vereniging, ninguém poderia prever na Europa que em menos de oito annos se reconciliassem com os seus vencedores.

Não é preciso lembrar o que foi a luta: todos se recordam do heroísmo bôer. A reconciliação, portanto, era impossível, tal o ódio que separava inglezes e boers. Mas não é sem razão que se consideram os inglezes os melhores colonizadores; no proprio tratado de paz souberam lançar a semente da conciliação, com o artigo 7º, que dizia: “O governo militar das colônias do Transvaal e do Orange será substituído, apenas seja isso possível, por um governo civil; e, quando as circumstancias e permittirem, por instituições representativas, exercidas por um governo livre”.(…) (pág.2)

RIACHUELO

11 DE JUNHO DE 1865

Monumento de Barroso no Rio de Janeiro- Obra do esculptor Corrêa de Lima

Alvorecera brilhante o dia 11 de junho de 1865, domingo da Santissima Trintadade. Duas léguas abaixo da cidade de Corrientes, na extenea curva que faz o rio Paraná, entre a ponta daquelle nome e a de Santa Catalina, ao sul, viam-se em linha de combate, mas com os ferros no fundo e fogos abafados, nove canhoneiras a vapor, em cujos penóes tremulava a bandeira brasileira.Eram a segunda e terceira divisões da esquadra, que , depois de juntar ás glorias de Tonelero, as de Paysandú e Corrientes, bloqueavam sob ordens do capitão de mar e guerra Barroso da Silva o littoral occupado pelo inimigo.

Testa de columna a “Belmonte”, do commando de Abreu, e fechando a retaguarda a “Araguay”, de Hoonholtz, no centro arvorava a insígnia do chefe o “Amazonas”, commandado por Brito. Occupavam os intervallos a “Mearim”, commandante Elisiario Barbosa, a “Beberibe”, commandante Bonifacio, a “Ipiranga”, commandante Álvaro, e a “Jequitinhonha”, commandante Pinto, içando a flâmula do chefe Gomensoro, a “Parnahyba”, commandante Garcindo , e por ultimo a “Iguatemy”, commandante Coimbra. (…)

O “Amazonas” mettendo a pique um vapor de guerra paraguayo-desenho feito, no momento da acção, pelo commandante da “Araguary”, primeiro-tenente Antonio Luiz von Hoonholtz, hoje vice-almirante reformado Barão de Tetié.

Se o olhar experimentado de nauta pudesse, aos primeiros albores da manhan, descortinar por entre as arvore as arvores gigantescas e emmaranhadas silvas da margem Correntina, o que se alli passava, não reinaria tanta calma nos descuidosos vasos, e prompto soarem todos elles o toque de alarme, porque um grande perigo os ameaçava!E’ que, ao longo do littoral, na parte baixa da curva em que vem desaguar o “Riachuelo”, desdobrava-se extensa fila de abarracamentos, erguidos no silencio e escuridão da oite.Dois mil infantes inimigos, cosendo-se com a terra, e tendo ao lado as mortíferas armas, espreitavam o combinado ensejo para atirarem certeiros sobre uma preza, que reputavam segura, por estar desprevenida.

Mais longe, no extremo da ponta sobre as desegualdades do terreno e mascaradas pela matta, collocara o coronel Bruguez formidáveis baterias de foguetes a congreve e 22 canhões cujas pontarias firmava sobre todos os estreitos passos, que deveriam descer e subir, transpor e cruzar as canhoneiras brasileiras, afim de destruil-as com seus fogos.(…)

Quadro de Victor Meirelles existente na Escola Nacional de Bellas Artes.

A sorte dos navios brasileiros, porém, estava bem protegida pela santidade da causa que defendiam, e indomável coragem de seus tripulantes. (…)Os sinos de bordo soaram 9 horas da manhan.Repentinamente, por sobre a ponta de Corrientes, a enfrentar com a ilha de Mera, levantou-se ligeira nuvem de fumo, e após essa outra e mais outras, e quase ao mesmo tempo ouviu-se cair do tope de vante este grito:- “Navio á proa!” e logo este outro:- “Esquadra inimiga á vista!” Içou de prompto a “Mearim” o correspondente signal.Rufam os tambores e trilam os apitos em todos os navios das divisões; o “Amazonas” desfralda aos ventos o terrifico signal- “Preparar para combate!”

Um estremecimento electrico corre pelas veias dos valentes officiaes, marinheiros e soldados; todos acodem pressurosos e contentes aos seus postos, porque é finalmente chegado o momento de dar um dia de gloria á pátria querida, e de infligir o primeiro castigo pelas atrocidades commettidas em Matto-Grosso contra populações inermes, delicadas mulheres e innocentes crianças!