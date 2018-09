Segunda-feira, 13 de junho de 1910

Conforme há dias noticiamos, o anniversario natalicio de José Bonifacio será commemorado hoje, em Santos, com grande solennidade. O programma da romaria cívica, que hoje se realisa, ao tumulo do patriarcha da independencia, ficou assim organisado: Os alumnos de todas as escolas de Santos, antes das 9 horas da manhan, reunir-se-ão no edifício da “Escola Barnabé”, de onde seguirão, guiados pelos respectivos professores, para o Convento do Carmo; ahi o tumulo de José Bonifacio avhar-se-á artisticamente decorado com bandeiras nacionaes, folhagens e flores naturaes. A banda municipal, especialmente cedida pelo prefeito, irá á frente do préstito. Os meninos cobrirão de flores o tumulo do grande patrício; depois de formarem em torno da sepultura, os alumnos do grupo escolar “Cesario Bastos” entoarão o hyno nacional. Os professores falarão, em seguida, do illustre brasileiro, aos seus alumnos, referindo-se ás diversas phases de sua vida gloriosa.Depois dos discursos, os alumnos da “Escola Barnabé” cantarão o hyno á bandeira. (…) (pág.4)

ALLEMANHA

A encyclica “Carlos Borromeu”- PioX e os protestantes allemães- reunião de quatro mil pessôas- desgosto e Ingidnação

BERLIM – Hontem, deu-se a reunião de quatro mil pessôas approximadamente e protestaram contra a recente encyclica do papa PIO X intitulada “Carlos Borromeu” contra os protestantes allemães. Foi approvada uma resolução declarando que os ataques do papa na mesma encyclica não foram, provocados pelos protestantes allemães, que causaram profundo desgosto e viva indignação. (pág.3)

CARTAS DA ALLEMANHA-XVII

Berlim, 19 de maio de 1910.

(…) Em fins do anno passado os professores da Alsacia-Lorena se tinham reunido em Strassburgo afim de deliberar sobre a juncção da Liga Alsaciana á Liga Geral da Allemanha. Foi quando os professores receberam, em forma de presente de natal, um exemplar do pamphleto redigido pelo prelado Niegetlet de Metz, no qual este antigo director seminarista, procurando cercear direitos que cabem a todo o cidadão, os ameaça em termos desbragados, num estylo medieval, com todas as penas do inferno, com a damnação eterna, se votarem em favor da juncção. E este pamphleto, emanação da mais estupenda intolerância, era endossado pela acção dos dois bispos alsacianos. Felizmente o governador von Wedel e o secretario do Estado Zorn von Bulach acudiram e tomaram a peito a causa dos professores, oppondo-se á indevida ingerência dos dois bispos.(…) A escola não é só a “famosa alavanca” no sentido Leibnitz; a escola tambem é o foco onde se prepara a geração vindoura obediente á direcção espiritual e interessada do clero. Mas, já passou o tempo em que a escola era a humilde serva da egreja. Neste ponto estavam accordes todos os oradores. Especialmente o discurso pronunciado pelo professor Salchow-Charlottenburg desenvolveu magistralmente a urgente necessidade de ser a escola emancipada da tutela clerical. O orador apontou os motivos por que a egreja e os agrupamentos reacionários têm tanto apego a esta tutela. Em seguida exigindo do governo allemão medidas no sentido:

a) de estabelecer o principio de que a administração escolar compete exclusivamente ao estado;

b) de forma que a inspecção profissional seja uma realidade em todas as instancias;

c) e que a inspecção local seja abolida;

d) ao passo que a inspecção districtal seja confiada exclusivamente aos leigos experimentados no serviço escolar.

e) Será a senha da nossa pedagogia, arrancar das mãos do clero a tutella escolar popular.

DRUSUS. (pág.1)