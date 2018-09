Terça-feira, 14 de junho de 1910

A PROPAGANDA DO CAFÉ

RIO – O sr. ministro da agricultura recebeu uma communicação do presidente da commissão de expansão econômica do Brasil sobre a propaganda do café em diversas cidades da Europa, no dia 13 de maio. Em Berlim a Sociedade Alleman Sul-Americana inaugurou uma exposição permanente de productos brasileiros. Por essa occasião o sr. Heilbonr fez uma conferencia sobre o café brasileiro. Falaram tambem o general von Alten, presidente da Sociedade e o ministro do Brasil, sr. Itiberé da Cunha. Depois da conferencia foi servido café em chicaras. Em Genebra, no theatro de La Comedia, realisou-se uma soirée dramático-musical em honra do Brasil.Foi tambem inaugurado o “Grand Caffé Bresilien”, estabelecimento destinado ás classes operarias, realisando-se, para commemorar o acontecimento, um baile ao ar livre, durante o qual foi servido café e matte brasileiro. No Hotel Continental de Genebra foi inaugurado com sucesso o systema brasileiro de preparar café. Em Lausanne foi inaugurada uma torrefacção com a denominação de “Brasilia”. Identicos estabelecimentos foram inaugurados em Roma, Bruxellas, Milão, Asti, Palermo e Genova. (pág.1)

A APURAÇÃO DA ELEIÇÃO PRESIDENCIAL

RIO – A terceira commissão auxiliar de apuração do pleito eleitoral reúne-se amanhan para ouvir a leitura dos relatorios parciaes e receber contestações e documentos dos interessados.

-O sr. Paulo Ramos, no estudo das eleições do districto Federal, cujo relatório será lido amanhan, chegou ao seguinte resultado: para presidente, sr. Ruy Barbosa, 2.961 votos; sr. Hermes da Fonsceca, 1.543 votos; para vice-presidente, sr. Albuquerque Lins, 2.977 votos, e sr. Wenceslau Braz, 1.820 votos.O sr. Paulo Ramos é de parecer que sejam apuradas três secções apenas do primeiro districto e dezoito do segundo.

– O sr. Walfredo Leal apresentou á quinta commissão o seu realtorio sobre as eleições de Santa Catharina.

-O sr. Pedro Tavares apresentou o seu estudo relativo ás eleições dalli.

– O sr. Andrade Figueira pretende apresentar amanhan a quarta commissão a sua contestação sobre as eleições de Minas Geraes. (pág.1)

ABERTURA DO CANAL DE NICARAGUA

Londres – Dis-se que o sr. Santos Zalay , antigo presidente da Republica de Nicaragua, se empenha por obter a cooperação de sir. Edward Grey, ministro das relações exteriores, e do barão de Kato, embaixador do Japão nesta capital, para levar a effeito a abertura do canal de Nicaragua. Assegura-se que as negociações do empréstimo necessário para as obras do projectado canal se acham bastante adiantadas. (pág.2)

“Cesar”, o amado Fox-terrier de Eduardo VII, era sem duvida o mais fiel amigo do soberano extincto. Nunca se separou do seu dono; acompanhou-o sempre por toda a parte, em todas as suas viagens…menos na ultima para o “undiscovered country” donde se não volta mais. Cesar está inconsolável, recusa os alimentos e passa o dia, mudo e triste, junto da poltrona em que repousava o seu senhor e amigo. Na sua colleira lê-se ainda os seguintes dizeres: “Eu sou Cesar e pertenço ao Rei.” (pág.3)