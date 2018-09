Sabbado, 18 de junho de 1910

FRANÇA

O marechal Hermes da Fonseca em Pariz

PARIZ – Após a recepção que lhes foi feita hontem no senado, pelo grupo parlamentar do arbitramento, o marechal Hermes da Fonsecae o sr. Gabriel Piza, ministro do Brasil, assistiram ao inicio da sessão. Os questores, em companhia de muitos senadores, fiseram as honras no palácio de Luxemburgo, offerecendo-lhes uma taça de champagne no “Buffet” particular do edifício do senado. Foram levantados diversos brindes á prosperidade e grandeza do Brasil. Os oradores testemunharam o seu prazer pela visita do marechal Hermes da Fonseca á França e insistiram em manifestar a inteira approvação do senado francez a respeito das palavras hontem proferidas pelo Sr. Hermes da Fonseca em relação aos accordos amistosos e das soluções arbitraes dos conflictos internacionaes que o Brasil esteve envolvido. Essas palavras do marechal Hermes da Fonseca foram cobertas de applausos pelos membros do grupo parlamentar do arbitramento . (pág.1)

NOTAS E INFORMAÇÕES

Suscitou-se, recentemente, em Breslau uma questão jurídica de incontestável originalidade.

A questão é esta:

– Papagaio póde ser testemunha e, portanto, citado para depor?

Levantou-se a questão num processo de divorcio.

O marido reclamava o divorcio por motivo de adultério da mulher, mas não, tinha provas que pudesses produzir em juízo. A única prova que houvera da infidelidade da esposa deu-lh’a a indiscreta tagarellice do papagaio que possuía em casa.

Ao regressar de uma viagem longa encontrou-o, cem dolosa surpreza , a respetir sem parar, com uma expressão de ternura.

-Arthur, meu querido Arthur!

Arthur era o melhor amigo da casa: o papagaio vivia no quarto conjugal. Não havia, pois, duvida alguma: Arthur na ausência do amigo e na presença do papagaio, levará muito longe o seu devotamento á esposa saudosa do marido em viagem…

Requerido o divorcio foi tambem reuqerido que se ouvisse o papagaio. O juiz, diante da novidade processual, hesitou, mas o advogado insistiu.

Não havia testemunho mais digno de fé do que o de um papagaio; papagaio não se vende: é incorruptível. É uma testemunha acima de qualquer suspeita; é a testemunha ideal- uniforme, continua e martellantemente verídica. Estavam as coisas neste pé- o advogado apertando o juiz e o juiz debatendo-se num mar de hesitação- quando em facto inesperado veiu, desgraçadamente, resolvendo todas as dificuldades processuaes, deixar sem solução o caso do depoimento do papagaio. A mulher infiel, tomada de um accesso repentino de franqueza compareceu em juízo e confessou tudo… Foi pena. (pág.2)

Fachada occidental e terraço do novo edifício – A fachada occidental é ainda mais imponente que a fachada sobre leste. As suas nobres paredes de mármore e os seus risonhos balcões apóiam-se num lindo terraço, todo de mármore tambem, com escadaria que conduzem ao segundo andar. Para este terraço dão grandes “vitraux” da sala principal das reuniões, medindo cerca de metros de altura.

Partindo do vertibulo, de ambos os lados do pateo, há lindas escadarias de mármore que sobem em declive muito sensível, dando vista sobre a fonte e sobre o pateo Latino, sombreado de plantas exuberantes (…) (pág.3)

O CAMINHO DO PARAGUAY A S.ANDRÉ DA BORDA DO CAMPO

(Reconstituição do itinerário de Ulrich Schmidel em 1553)

(Trabalho lido na sessão do Instituto Historico de S.Paulo de 6 de junho)

A reconstituição dos itinerários dos viajantes, das expedições e bandeiras que nos primeiros séculos da vida da colônia cortaram o paiz em differentes direcções é um dos auxiliares que o estudo da história reclama e da qual não póde, prescindir.A vida dos nossos primeiros tempos estava presa ás expedições e bandeiras, criavam os factos históricos e definiam o temperamento da nacionalidade incipiente.

Sua organisação mostrava mais um arrojo que revelava um intento e por isso tinha conseqüências diversas. Umas vezes era para “saltear” índios e reduzil-os ao captiveiro; outras para vencer fadigas e sustentar lutas com o fim de conquistal-os pela fé e trazel-os ao seio do christianismo: ou então para descobrir as minas de ouro e pedrarias; ou , ainda, sem mais interesse material, levados por esse amor que a pátria nunca paga, mas que o coração sempre sente, partiam através do sertão inhospito e longínquo a expulsar do território o atrevido invasor da sua capitania.

É pela reconstituição desses itinerários e seu delineamento em mappas que se poderão elucidar os pontos históricos referidos nos roteiros e que se relacionam com a posição dos lugares onde os factos se deram; por elles é que se conhecerão os accidentes do terreno e as difficuldades soffridas para transpol-os. Será com seu auxilio que se conhecerá a localização approximada ou exacta assim como o histórico de lugares até agora ignorados, mas que por necessidade ou interesse foram forçados a fundar e que constituem hoje a maioria das nossas cidades.(…) GENTIL A. MOURA(pág.4)