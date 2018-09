Segunda-feira, 20 de junho de 1910

EUROPA

O grande cortejo de cerca de dez mil suffragistas, realisado ante-hontem em londres era precedido por três amazonas a Cavallo, que são as directoras do movimento, e quarenta bandas de musica, constituídas por pífanos e tambores.O cortejo formava uma cauda de gente que excedia de três kilometros, constituída por operarias, “institutrices”, actrizes, escriptoras, enfermeiras, empregadas de lojas, criadas, funccionarias do estado, etc., vestidas, na sua maioria, de branco, com flores vermelhas, amarellas e brancas, e varinhas enfeitadas com ramos de louro e acácia. Um grupo de 500, mais ou menos, as quaes soffreram já prisãopor causa do feminismo, levava varinhas de prata, com as insígnias da prisão de Estado. Num carro triumphal tirado por dois cavallos brancos, escoltado por moças, “que eram as demoiselles d’honneur”, via-se uma mulher em traje de presa.

Notavam-se os grupos das militantes da alta sociedade ingleza, as militantes da Irlanda, do Canadá, da Australia, da Nova Zelandia e do sul da Africa. Havia tambem suffragistas americanas, francezas, italianas, de todas as nações, levando bandeiras nacionaes. Contavam-se cerca de 700 estandartes. A manifestação era realmente imponente. Sod a presidencia da sra. Paukhust, a vasta sala do Albert Hall ficou literalmente cheia, sendo por toda a assembléa cantada a Marselheza.

– O “Daily Chronicle” informa que o allemão Lwenthae, amigo do conde Zappelin, construirá em Plymouth um dirigível de typo parecido com o Zeppelin modificado, dispondo de um raio de acção de quatro mil mihas.

*** Chegaram a Petersburgo noticias de numerosos motins nas províncias do sudeste infestadas pelo cholera. Receia-se que os peregrinos de Kieff correm perigo em todo paiz.

– A nota que o governo da Russia submetteu ás demais potencias protectoras da ilha de Creta, é precedida pelas seguintes reflexões: “Visto que o estado de espírito em Creta deixa poucas esperanças de que os Cretenses se submettam voluntariamente ás exigências das quatro potencias, é preciso desde já prever o resultado final da reoccupação da ilha pelas potencias protectoras, e da tomada, para as mãos destas, da administração cretense- mas isto sómente após um longo período de agitação e disturbios muito perigosos para a manutenção da paz. Em presença destas circumstancias e na impossibilidade de encontrar promptamente e sem o concurso de todas as potencias signatárias do tratado de Berlim uma solução definitiva, a Russia submette o seguinte projecto e acredita que uma vez collocado novamente entre as mãos das quatro potencias o objecto do litígio, se poderia contar com a pacificação geral.” (pág.4)

Fachada Central

O QUE HÁ DE NOVO

Existe na Europa, e prestando serviços valiosos, a missão de Propaganda e Expansão Economica. Está nas suas attribuições representar o Brasil em todas as exposições que houver no continente, e assim o comprehendeu escrupulosamente o sr. Candido Rodrigues, que para o certamen de Bruxellas não nomeou pessoa alguma estranha, combinando com o sr. Vieira Souto que a missão tomaria essa incumbência.

Já o sr. Paula Ramos, que, comtanmto proveito dirigiu-a desde o seu inicio, tinha a preocupação de preparar, entre os seus auxiliares, pessoal competente para essas representações.

Terminando a exposição de Bruxellas ainda este anno, era natural que se aproveitasse a missão dirigida pelo sr. Vieita Souto para a de Turim, que se realisa ainda em 1911, havendo tempo de sobra para se transportarem para lá, onde há um comissário em serviço permanente, dioramas, plantas, panoramas, etc, e a razão que para justificar a nomeação de uma pomposa e supérflua delegação deu o ministro da agricultura é improcedente. Essa razão, que á a necessidade de termos tambem uma representação na exposição de Roma,não pode ser tomada em consideração. A exposição de Roma é de certo retrospectiva, eo sr. Rodolpho Miranda poderá dizer-nos qual o papel que em tal certamen está reservado ao Brasil? Nosso paiz pode, acaso, tomar parte em semelhante exposição?Além de tudo o governo não tem autorisação legislativa para essa representação; o Congresso lh’a deu somente para Turim.

Mas não nos illudamos. O sr. Rodolpho Miranda precisava cuidar de sua política em S.Paulo, e nessa delegação elle podia contemplar com excellentes commisões parentes e amigos devotados, e ao mesmo tempo fazer um precioso presente ao sr. Padua Rezende, aquém o prendem os laços de parentesco espiritual que se estabelecem em torno de uma pia baptismal. E o ex-deputado mineirofoi nomeado commissario geral com dois contos e quinhentos mil réis ouro de vencimentos mensaes, percebendo=se desde o dia em que foi lavrado o acto, embora só partisse em 3 de maio, sendo aquelle de fevereiro. Egualmente o sr. Cortine Lexes só partiu agora, recebendo seus vencimentos desde o dia da nomeação.O sr. Padua Rezende vae ganhando o mesmo que tinha o sr. Paula Ramos e tem o sr. Vieira Souto, com a pequena differença de que a acção do chefe da missão de Propaganda e Expansão Economica se exerce na Europa toda e sob mil formas, e mais que o illustre deputado catharinense daqui partiu para o seu posto dez dias depois de nomeado.

E bastam, por hoje, para um juízo embora muito imperfeitodas liberalidades do ministro da agricultura, os exemplos eloqüentes que aqui deixo para illustrarem a historia do fruyuoso período administrativo que se execre na secretaria da Praia Vermelha. S. (pág.1)

O MINISTRO LUZZATTI

(…) Sempre pertenceu ao partido da direita (conservador), porém, quer por seu temperamento pessoal, muito delicado, e por sua cortezia, quer pela amplidão e serenidade de suas convicções, quer por sua obra incessante e fecunda em favor dos bancos populares e das cooperativas, o sr. luzzatti, além de não ter inimigos pessoaes, gosa de muita sympathia política mesmo entre os partidos da esquerda e da extrema esquerda , porque, na realidade, elle é um representante do que foi denominado o “socialismo de Estado”.De outro lado, emquanto o sr. Giolitti, nas eleições geraes de 1904 e de 1909, fez alliança com o partido clerical, e o sr. Sonnino não quis fazer declaração alguma a respeito de relações como partido clerical, o sr. Luzzarri sempre pertenceu áquella fracção da direita parlamentar, que, acompanhando as tradições históricas da revolução nacional, que aballoi o poder temporal dos papas, e erigiu Roma em capital da Italia, jamais fez allianças com o partido clerical.

O sr. Luzzatti é, naturalmente, contrario a qualquer perseguição política contra o partido clerical, pois que elle é partidário da mais absoluta liberdade de conscienmcia, como sustentou tambem em um livro recente, cujo titulo é exactamente “Liberdade de sciencia e de consciencia”. Mas, de outra parte, elle é defensor convencido da soberania e supremacia do estado diante de todas as egrejas, inclusive a egreja catholica. E foi elle que, há três annos, quando em Bergamo se travava uma luta eleitoral entre um candidato liberal e outro clerical, mandou, juntamente com o sr. Rudini, um telegramma de augúrio á Victoria liberal. O telegramma continha a formula: “Religiões livres no Estado soberano. Essa formula política assignala um progresso, diante da celebre formula com que o conde de Cavour sustentou os direitos do povo italiano para a sua independencia e unidade nacional, proclamando a “Egreja livre no Estado livre”. Esta formula de Cavour colloca no mesmo nível a egreja e o Estado, assegurando a liberdade de ambos. Mas o direito moderno não pode admittir que o Estado tenha institutos superiores ou eguaes a si: o Estado, que é a sociedade humna jurídica e policamente organisada, é o ente superior a qualquer outro. Toda e qualquer outra associação religiosos, econômica, scientifica ou artística não pode ser mais do que uma associação dependente da soberania do Estado.(…)

Sem duvida, não faltarão occasiões em que os actos do ministério Luzzati provocarão divisões da agglomeração colossal e de diversos matizes dos 393 deputados favoráveis. E então poderemos precisar melhor a orientação do governo que vae tomar este dirigível, orientação que por certo não será em demanda da “utopia reaccionário”; mas será, provavelmente, em limetes não muito vastos, a caminho de uma política democrática e reformadora. Roma, maio de 1910.ENRICO FERRI.(pág1)

MANAUS

Seguiu hontem á noite com destino ao Acre a lancha “Amaquirana”, enviada pela Associação Commercial e levando emissários do coronel Antunes de Alencar com cartas concitando a junta governativa a voltar ao terreno da legalidade e a confiar no governo federal que promoverá brevemente a autonomia do território.

A Associação Commercial dirige tambem uma mensagem congênere ao commercio de Cruzeiro do Sul, dizendo que é intenção do governo esperar a decretação de uma lei que satisfaça ás aspirações dos acreanos.Accrescente que o governo não póde tomar a iniciativa sem haver tranqüilidade no território.Uma vez feita esta os acreanos alcançarão tudo facilmente, sem forçar o governo a usar de energia que será prejudicialissima aos interesse commerciaes e industriaes do território.

A lancha “Amaquirana” não leva carga mas sim viveres e carvão para uma viagem de ida e volta de 25 a 30 dias.Hoje seguem diversas lanchas para o Alto Purús e para o Alto Acre conduzindo emissários do coronel Antunes de Alencar com cartas ao commercio de Aviador com mensagens semelhantes para Senna Madureira, Rio Branco e Cruzeiro do Sul.A lancha “Xaoury” dentro de dez dias é esperada, trazendo noticias dos três departamentos. (pág.2)