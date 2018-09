Sabbado, 25 de junho de 1910

RIO

O sr. Nilo Guerra dirigiu ao sr. Nilo Peçanha, presidente da República, o seguinte telegramma: “Na imperiosa obrigação de prestar contas da missão especial que junto a v. exa. Me incumbiram os dignos acreanos que tomaram parte no primeiro congresso industrial e seringueiro, realisado em Senna Madureira, em agosto do anno passado, do qual fui primeiro secretário; e tendo com o dr. Candido Mariano entregue a v. exa., nos primeiros dias de novembro último, a mensagem, em que são solicitadas urgentes providencias para a realisação de alguns muito fáceis e indispensáveis melhoramentos naquella fecunda região; e devendo seguir no dia 30 do corrente para o acre, sede dos meus negócios profissionaes, que se acham abandonados, desde muito, há quase um anno, com enormíssimos prejuízos pecuniários, pelo retardamento da solução de v. exa., e diante de difficuldade ou aliás impossibilidade de saber eu pessoalmente a solução que v. exa. Possa dar áquella mensagem, assas valiosa, por ser além do mais essência de um trabalho repassado de ingentes sacrifícios, do muito laborioso e heróico povo do acre, peço, rogo, implorto, scientificar-me do que haja v. exa. Na sua alta sabedoria, resolvido sobre essa mensagem, afim de que eu possa dar solução satisfactoria aos acreanos.” (pág.1)

BRUXELLAS

Consegui autorização para visitar, na Exposição Internacional, o pavilhão do Brasil, onde os preparativos para a próxima inauguração attingiram á máxima actividade.

Nas secções brasileiras figurará um mostruário riquíssimo de madeiras. Numerosos dioramas apresentam a fauna e a flora do Brasil, as plantações e a colheita do café, etc. As indústrias estão tambem representadas, embora em pequena escala. Há preciosos exemplares de borracha, mate e frutas conservadas, em vitrinas luxuosas. O grande salão de entrada offerece o aspecto perfeito de um jardim tropical.

Também é muito interessante a sala onde é servido o café brasileiro. A exposição de mineraes fica no pavimento térreo do edifício.Vêm-se ahi, em mostradores caprichosos, blocos enormes de grande valor.

As exigências da architetura monumental do pavilhão tornaram um tanto acanhado o espaço destinado á exhibição de productos.Só da Bahia, receberá a commissão, pelo vapor “Selfland”, 273 caixões de artigos que vão ser expostos.

O andar superior do pavimento, que fica separado do térreo por 58 degráus, servirá apenas para conferencias e concertos musicaes, achando-se também installados, no mesmo andar, o salão de leitura e o salão de honra.

A bandeira brasileira, hasteada na cupola do pavilhão, fica 56 metros acima do solo. (pág.2)

EUROPA

Na sessão de ante-hontem da camara dos communs, o sr. Herbert Asquith, presidente do conselho de ministros, annunciou que permittirá antes do encerramento da sessão que seja discutido, em segunda leitura, o “Bill” Shackleton, relativo ao voto das mulheres, mas não poderá permitir, em data próxima, que se reinicie a discussão.(…)

– A “Women´s Freedom League”, da Inglaterra, decidiu promover distúrbio no caso de rejeitarem os communs o “bill” Shackleton, relativo ao voto das mulheres. (…)

Nenhuma arma-diz elle-foi introduzida por contrabando, salvo pistolas e quatro espingardas.

– Um communicado officioso diz que entre as potencias protectoras da ilha de Creta reina accordo perfeito sobre uma nova nota insistindo nos direitos dos deputados musulmanos e nos direitos de suzerania da Turquia. Resta apenas redigir a nota. (pág.2)

A MOLESTIA DO SOMNO NA AMAZONIA

O “Jornal do Commercio” publicou recentemente uma communicação em que se dava como provável a existência da moléstia do somno na Amazonia. O dr. Plácido Barbosa escreveu ao mesmo diário longa carta em que cabalmente desfaz o engano, originado numa observação insufficiente.

Segundo s. s. , trata-se apenas da rectite gangrenosa epidêmica, “macúlo”, “enfermidade do bicho”, “corrupção do bicho”, ou ainda, simplesmente, “corrupção”,- “como a chamaram os nossos antigos”, diz o dr. Barbosa.Cabe, aqui, registrar de passagem que, no interior paulista, pelo menos em algumas regiões, é corrente o emprego do termo “corrupção” (que se pronuncia sem fazer soar o p) para caracterizar um certo estado de preguiça mórbida no homem: o que bem se pode explicar por uma fácil generalisação de sentido, a qual faria com que a palavra passasse a designar todo estado externamente analogo ao causado pela moléstia.

A “enfermidade do bicho”, continua o dr. Barbosa, já foi epidêmica no Rio de Janeiro, na Bahia, em Minas, no Maranhão e em outros pontos do Brasil; desappareceu, com o trafico africano. E’ curioso saber-se que tal moléstia existe ainda no Brasil, no Amazonas; aliás, devendo notar-se que ella é commum em vários pontos da parte norte da América do Sul como Venezuela.(…)

O dr. José Maria Bomtempo,(…) nos seus “Trabalhos Médicos”, da o “maculo” como enfermidade endêmica naquella cidade e em toda a America desde o equador até á latitude de 28 graus, e relaciona-a com moléstias semelhante observada nos negros e sertanejos de África, onde a observou e da qual padeceu em Angola Eis como elle a descreve: “Uma propensão ao somno, e ede jazer antes deitado que sentado, indifferença ao alimento, peso na cabeça mas sem dor, fraqueza sensível nas articulações dos joelhos, pequeno cansaço na respiraçãi a qualquer movimento, entretanto cor natural,(..); eis o primeiro estado da enfermidade, que ás vezes permanece muito tempo. No segundo estado a moléstia toma outros caracteres: observa-se extrema pusilanimidade, exquistra mobilidade no systema nervoso e muscular, porque há excesso de sensibilidade, e qualquer impressão desafia ás vezes até uma convulsão, (…)Tendo precedido os antecedentes estados, ou lentamente, ou tendo outras vezes seguido uma progressão rápida, e não se attendendo logo a elles, o que muitas vezes acontece, soffrendo-se estes primeiros estados, e crescendo entretanto o mal, observam-se os seguintes effeitos: Cair o doente repentinamente num estado comatoso, perturbarem-se as funcções vitaes por diversas formas, ora mostrando-se plenitude no pulso, ora pequenez; calor irregular, movimentos convulsivos e desenvolverem-se(…)Falando da gravidade dessa moléstia, escreve Luiz Gomes Ferreira: “E’ tão certo o seu perigo, que Ella tem mettido na sepultura a muitas mil pessoas, assim pretos, como brancos, principalmente no sertão chamado do rio S. Francisco, caminho muito continuado das praças do Brasil para estas Minas.” (…)