Domingo, 26 de junho de 1910

BRUXELLAS – Realisou-se a inauguração do pavilhão do Brasil na Exposição Internacional e Universal desta capital.

Assistiram á inauguração o sr. Oliveira Lima, ministro brasileiro na Belgica, o marechal Hermes, bem como o sr. Vieira Souto, chefe da commissão de expansão econômica do Brasil na Europa; Ferreira Ramos, commissario geral do Estado de São Paulo em Bruxellas, e varias outras personalidades brasileiras, além de alguns ministros da Belgica, commissarios estrangeiros, etc.

Esteve muito brilhante o acto da inauguração, sendo ouvido com respeito o hymno nacional brasileiro, que então se executou.

O pavilhão brsileiro foi elogiadíssimo não só pela sua architetura como pela decoração.

A illuminação esplendida do pavilhão e a multidão enorme que nelle se acotovelava, contribuíram para maior brilhantismo da inauguração.

Varios jornaes belgas, noticiando a inauguração, referem-se em termos muito lisonjeiros para o Brasil, não só a esse acto como á architetura do pavilhão, que consideram bellissimo. (pág.2)

CARTAS DA ALLEMANHA- XVIII

Haverá neste mundo um paiz que se possa gabar de ter um systema eleitoral perfeito? Duvido. Até na America do Norte, onde vigora desde a fundação da republica o Suffragio Universal, e povo está persuadido de que os candidatos que saem elitos não são os seus candidatos mas sim os dos chefes políticos. Que se dirá pois da organisação eleitoral da Prussia, que é o peor de todos os systemas inventados?

O próprio rei Guilherme disse na fala da corôa que a reforma se lhe afigura uma das mais urgentes necessidades. Mas, “homo proponit sed Deus disponit”. Neste caso o papel de dispor e contrariar os propósitos de governo coube á alliança clerical-conservadora. O verdadeiro autor da derrota do governo foi o marechal dos conservadores, sr. von Heydebrand, e mais uma vez o ministro Bethmann-Hollweg teve de inclinar-se perante a vontade da poderosa Direita. O ministro quis passar a perna á nação, – o marechal conservador passou a perna ao ministro, e o centro conseguiu salvar as apparencias.

Parece tão solida a alliança clerical-conservadora, é tão evidente a sua preponderância política que não é de estranhar que os dois partidos alcancem os principaes triumphos tanto na Prussia como na confederação germanica. Os conservadores e os clericaes são o esteio do throno…emquanto o governo é razoável e lhes faz todas as vontades. Nesta questão elitoral alguns amigos do governo e dos agrários, e menos affeitos ao clericalismo, quizeram intervir afim de evitar a derrota do governo. Graças, porém, á attitude sagaz do partido nacional-liberal, rejeitando as migalhas propostas em forma de uma emenda, tornou-se inevitável o fiasco da reforma eleitoral.

Todavia, receiava-se que os chefes deste partido, em vista dos desejos de alguns grandes industriaes, commetessem o erro, verdadeiramente criminoso, de abandonar a causa comum do liberalismo, votando em favor da emenda enganadora. Teria sido um caso de suicídio político.

“Sejamos embora um partido moderado”, diz o principal orgam do partido, “no fundo o nosso programma é liberal, e nas lutas que nos esperam, na famosa campanha de 1911, o nosso lugar dos que pugnam pela causa da liberdade. Não obstante algumas divergências no modo de encarar as coisas nacionaes, o nosso alvo é o mesmo, o progresso, e compartilhamos a mesma concepção da vida moderna.”

É instructiva a historia deste partido,- a sua rápida ascendência, a sua influencia sobre o progresso nacional no período incipiente do império, e a sua decadência não menos rápida.

Em 1871, poucos annos após a constituição da confederação alleman, predominava no reichstag o liberalismo criado por um grupo de homens eminentes entre os quaes se destacaram Forckenbeck, Hoverbeck, Schultze-Delitsch, Mommsen, Virchow e muitos outros que foram também os primeiros a formular a exigência da unidade germanica. Contra a maioria absoluta de 152 membros nacionaes-liberaes e 49 dos antigos progressistas, havia no parlamento allemão 21 deputados conservadores e 91 membros do centro. Sete annos depois, em 1881, predomina a reacção; o chanceller de ferro fez as pazes com o ultramontanismo para poder descartar-se da vigilância do liberalismo,- a representação do partido nacional-liberal ficou reduzida a 45 membros. Tinha debandado o liberalismo allemão. Não há dúvida, era grandioso na sua concepção ideal esse liberalismo do passado- mas extremamente fraco na sua organisação.

Desde então o partido nacional-liberal tem vivido uma vida muito honesta, sempre respeitável e respeitada, mas incapaz de recuperar a importância política de outrora. Por si só não póde aspirar ao poder- e na alliança com os conservadores sempre há de ficar “burro na bisca”. Nestes últimos trinta annos as differentes fracções da Esquerda têm se guerreado entre si, havendo continuamente deslocações dentro das suas differentes fileiras, sem augmentar jamais a força da collectividade liberal, de forma que o poder da maioria parlamentar inalteravelmente continuava nas mãos da Direita. Comprehendendo que a nação alleman não quer nem póde ser reduzida ao papel de uma nova Hespanha, o ex-chanceller Bülow fez um esforço no intuito de se livrar da pressão exercida pelo ultramontinismo- formando um parlamento dentro do parlamento- e conseguiu formar a alliança hybrida liberal-conservadora. O curioso ensaio fracassou, nem podia deixar de fracassar. Todavia, era preciso fazer-se a experiência de governar o paiz com uma maioria parlamentar fora do apoio clerical.

Os conservadores não se coadunam com nenhum outro partido que aspira o progresso. Os conservadores naturalmente estão satisfeitos com o estado actual das coisas,- o partido clerical por sua vez tambem é avesso ao progresso, que lhe perturba os círculos, e reconhece no liberalismo o seu adversário nato. Para que pois bulir com as instituições que existem e que no estranho dizer de Bethmann-Hollweg assentam sobre as “gottgewollte Abhängigkeiten”- sobre a sujeição agradável á divina providencia!

Certo, nem tudo que os clericaes querem se faz ou se tem feito, desde 1881, contra a vontade dos clericaes. Como antigamente havia em todos os cabos da marinha ingleza intercalado um fio vermelho,- na historia parlamentar do império allemão se acha entrelaçado o fio vermelho das aspiração da egreja ao poder.

Mas hão de perguntar, a Allemanha não teve justamente nesta época uma expansão econômica quase sem exemplo? Teve, é innegavel. Apesar de tudo, a expansão se produziu em conseqüência da união nacional sobre as bases lançadas pelos liberaes quando estavam no poder. E além dos interesses materiaes, há a aforça viva dos interesses intellectuaes.

A Direita- Os conservadores de mãos dadas com o centro e opportunamente com os polacos, os guelfos, etc.- há de continuar a exercer o poder emquanto toda a Esquerda, sem excepções, não se organisar e disciplinar de tal forma que constitua uma “unidade” política, prompta a combater pelos direitos do povo.

Os liberaes de todos os matizes já o uniram. Não há motivo para não o alliarem aos socialistas que realmente não são tão maus como os pintam e cuja orientação política hoje obedece á direcção dos revisionistas. Sem este congraçamento o liberalismo é condemnado ao ostracismo e á impotência. E’ simplesmente um problema arithmetico. Há na Allemanha contemporânea perto de 5 milhões de eleitores da Direita, com inclusão do centro, e perto de 6 ¼ milhões de eleitores da direita, com inclusão do centro. O problema de futuro pois é conseguir-se uma maioria parlamentar em harmonia com estes algarismos. Haverá então 200 deputados liberaes, em vez de 150, á Esquerda do centro.

Sem a mosnstruosa reforma financeira, sem o aborto do projecto de impostos sobre a sucessão, sem finalmente os escândalos da questão eleitoral prussiana na Dieta e na Camara dos pares do reino, talvez nada se teria feito e nada mais se faria no sentido de preparar o futuro e precipitar a solução desse problema; nada, absolutamente nada haveria a esperar da campanha eleitoral de 1911. Certa , como favas contadas, seria a derrota dos liberaes. O centro não perderá um único mandato,- os conservadores e agrários hão de sustentar os seus,- só os socialistas podem contar com o resultado favoravel das urnas. Se os liberaes tiverem pois juízo, tratarão de se harmosizsar com a ala esuerda do liberalismo. É possível que ainda esta vez não tenha lugar o congraçamento, e neste caso continuará a prepotência da alliança clerical-conservadora.

