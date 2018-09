Segunda-feira, 27 de junho de 1910

S. JOÃO DA BOA VISTA

Conforme noticiei no meu telegramma anterior, o sr. dr. Raphael de Abreu Sampaio Vidal discutiu longamente a questão da immigração, sendo o seu discurso muito apreciado e ouvido com muita atenção.

Eis o resumo que pude fazer desse trabalho:

O orador começou ponderando a necessidade de se dar aos trabalhos destes congressos agrícolas, um cunho essencialmente pratico, sem exhibições oratórias, devem ser singelas palestrar em que se permutem idéas, se communiquem as experiências dos lavradores, elucidem-se dúvidas, discutam-se os assumptos agrícolas com a presença dos inspectores agronômicos, homens-formados que podem ministrar as suas luzes, supprindo assim á deficiência de conhecimentos scientíficos da lavoura.

Entrando no assumpto, o dr. Sampaio Vidal historiou rapidamente os primeiros trabalhos de immigração no estado, salientando a iniciativa fecunda do conde de Parnahyba, a quem S.Paulo deve a transição suave do regimen escravo para o regimen livre sem os graves prejuízos soffridos em Minas e Rio de Janeiro.

Patenteou o trabalho considerável já executado pelas administrações de S.Paulo nestes vinte annos, o grande patrimônio que se criou com a abundancia de braços, cerca de 7000 milhões de pés de café que valem pelo menos quatro milhões de contos. Mas o problema do braço não está resolvido em nosso Estado. Há longa estrada a percorrer, como é natural em todos os paizes novos em que o povoamento constitue dever permanente imposto aos governantes. A lavoura paulista já está reclamando providencias enérgicas . Baixaram há muito consideravelmente as entradas de immigrantes, temos introduzido 20 a 40 mil immigrantes annualmente, registrando-se saída egual por anno com pequeno saldo. Além disso já se verifica certa defecção, certo desfalque no pessoal existente nas lavouras. Accentua-se entre nós o phenomeno mundial do abandono dos campos em demanda das cidades e essa verdadeira sangria no pessoal agrícola tende a augmentar consideravelmente com o incremento notável que vae tomando a industria paulista que absorve grande somma de braços. Hoje, em muitas localidades, preços altos, 110$000 réis e 120$000 réis, por mil pés de café, e mesmo nalguns municípios há falta lamentável de braços. A solução do problema não deve ser adiada, reclama estudo e attenção dos poderes públicos, antes que a lavoura fique entregue a uma crise deplorável depois de tantas provações soffridas. (…)Como exemplo a seguir devemos olhar para cima e lembrar que os Estados Unidos recolheram em cerca de 60 annos, 20milhões de immigrantes que vieral fecundar aquelle formidável núcleo de actividade. A agricultura está recebendo cerca de 250 mil immigrantes por anno. Não nos descuidemos.(…) Os Estados Unidos hoje com os seus 70 milhões de habitantes pode despreocupar-se de immigração.(…)

Com esse monte enorme de unidades vivas de producção de riquezas e vasta proliferação, tudo vae por si. E’ como capital accumulado que se duplica em poucos annos. Precisamos, pois, formar o nosso capital humano, as unidades vivas de producção e reproducção. Mas, duas difficuldades se levantam agora: uma é a situação já muito sobrecarregada de nossos orçamentos e outra é a privação de franca corrente immigratória da Italia, nosso melhor centro de emigração.

Quanto á primeira difficuldade, ponderou o orador que um serviço publico de tão alta relevância não pode ser alimentado por estreitos recursos orçamentários. Obras extratordinarias reclamam recursos extraordinários. A immigração é serviço que aproveita a muitas gerações, é obra de engrandecimento material e moral que não aproveita só a nós, mas aos nossos filhos e posteros remotos. E’ justo que a despesa feita com tal obra se subdivida e pede sobre dezenas de orçamentos futuros. Para isso meio de realisar uma grande obra como a nossa economia agrícola e industrial reclama- é o seu empréstimo a longuíssimo prazo, por 40 ou 50 annos com amortisações pequenas para cada orçamento.(…)(pág.1)

FRANÇA

PARIZ – O marechal Hermes da Fonseca , externando, em uma entrevista, o seu modo de pensar sobre o papel do exercito, fez as seguintes declarações, cuja publicação autorizou.

Disse o marechal Hermes que, como militar, considerou sempre o exercito como garantia da paz de um paiz.

O sr. Hermes disse que os sacrifícios que se exigem do exercito são comparáveis aos que se impõem aos productores e commerciantes para assegurar o fruto do seu trabalho contra toda a sorte de perigos.

O exercito na opinião de s. exa., só deve aspirar ao desenvolvimento econômico do seu paiz, contribuindo para esse fim com os elementos de que dispõe.

O Brasil, como toda a democracia consciente, é uma nação pacifica, e tanto assim que foi um dos primeiros paizes civilizados a inscrever na sua constituição o principio do arbitramento.

A constituição brasileira prohibe toda a guerra de conquistas, e sendo assim, o exercito brasileiro é um mero instrumento de defesa, sendo sua única aspiração ser forte, afim de poder garantir a soberania da nação sobre o seu vasto território. (pág.2)

REFORMA ELEITORAL FRANCESA

Agita-se em França a questão da reforma eleitoral; mas trata-se de uma “reforma” no rigor etymologico do termo, e talvez além dos limites do termo. O propugnador principal da transformação é o sr. Charles Benoist, deputado por Pariz. E com tal ardor e tal actividade se consagra á tarefa, que já lhe chama por lá “apostolo da Representação Proporcional”.

Em que consistirá essa representação? Qual a proporcionalidade a que se pretende obedecer? São perguntas a que muitos dos nossos leitores não saberão responder. Não há que estranhar. O proprio sr. marechal Hermes da Fonseca (…) já teve occasião de não mostrar que não soubesse responder áquellas questões. (…)

O HISTÓRICO DA QUESTÃO

A Representação Proporcional, que ora se discute em França, não é novidade. Já está sendo applicada na Bélgica. Mesmo em França a Idea tem sido por mais de uma vez aventada. Em 1875, o deputado Pernolet agitou-se, ou tentou agital-a; em 1880, idêntico procedimento teve o deputado Cantaglet, além de outros. Em 1896, nada menos de dois projectos de lei foram apresentados, estabelecendo o systema belga: um assignado pelos deputados Gavrian e Dansette, outro pelo deputado padre Lemire. Só na legislatura de 1900-1906, porém, a idea começou a interessar deveras. (…)(pág.3)

