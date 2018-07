Sexta-feira, dia 1 de julho de 1910

BUENOS AIRES

Os jornaes desta cidade declaram que o sr. Dellapiane, chefe de policia, prohibiu terminantemente que os seus repórteres noticiem factos que se relacionem com o anarchismo, inclusive os que dizem respeito ao attentado do thetro Colon. A censura telegraphica continua a fazer extensos cortes nas noticias que são expedidas para o exterior. Hontem, apesar dos boatos que corriam, todos os theatros estiveram repletos. As pessoas que receberam ferimentos com a explosão da bomba continuam a apresentar sensíveis melhoras. (pág.2)

NOTAS E INFORMAÇÕES

Esteve hontem em palácio, em conferencia com o sr. coronel Fernando Prestes, vice-presidente do Estado, o dr. José da Matta Cardim, ultimamente encarregado pelo goverbo federal de estudar a questão dos índios em nosso Estado e promover os meios de defender os respectivos interesses.

O dr. Matta Cardim, que ante-hontem chegou do Rio, fez entrega ao sr. vice-presidente do Estado, do seguinte officio enviado pelo sr. ministro da agricultura: “Sr. presidente do Estado de S.Paulo,- Tenho a honra de communicar-vos que, por acto de 23 do corrente, resolvi incumbir, até segunda ordem, o advogado dr. José da Matta Cardim de promover a defesa dos interesses e direitos dos índios aldeiados nesse Estado, cumprindo-lhe, de accordo com as instrucções que lhe dei, entender-se directamente comvosco e com as autoridades estaduaes por vós indicadas, de modo a estabelecer-se a maior convergência possível entre a acção do governo federal e a desse Estado em prol daquelles indígenas.Nesse intuito, peço-vos a expedição das necessárias ordens, afim de que o referido advogado possa bem desempenhar a incumbência que lhe foi confiada.

Espero que vos digneis empregar toda a solicitude para que se torne effectiva a defesa dos índios ahi aldéados.- Saudações cordiaes- Rodolpho Miranda.”

O dr. Matta Cardim encontrou de parte do sr. vice-presidente do Estado toda a boa vontade em relação ao desempenho de sua missão neste Estado.(…)Após conferenciar longamente com o enviado do governo federal, o sr. coronel Fernando Prestes, mandou apresental-o ao sr. dr. Padua Salles, secretario da agricultura.(…)

Depois, o alludido advogado foi apresentado ao sr. Eugenio Lefevre, director geral da Secretaria da Agricultura, que lhe forneceu minuciosas informações sobre a questão e bem assim os dados que se encontram na legislação do Estado em referencia ás medidas já adoptadas pelo governo para assegurar o direito dos índios e evitar a sua perseguição nos nossos sertões. O dr. Matta Cardim voltará hoje á Secretaria da Agricultura para completar as informações de que carece, e por estes dias seguirá para Itaporanga afim de ver as condições em que se encontram os índios, aldêados na antiga “Fazenda dos Indios”, daquella comarca.(pág.4)

NOTAS E INFORMAÇÕES 2

O “Manchester Guardian”, de 1 de junho, noticia que o dr. Wolferstan Thomas, professor assistente da Escola de Medicina Tropical de Liverpool, foi indicado para a directoria dos novos laboratórios de Manáus, Estado do Amazonas. Esse laboratório, diz aquella folha, são mantidos principalmente pelas firmas estrangeiras de Manáus e o dr. Thomas foi commissionado para proceder a investigações sobre as doenças endêmicas de Porto Velho, no rio Madeira, doenças essas que têm sido causa do retardamento do progresso commercial do Estado. O dr. Thomas, conclue a citada folha, espera encontrar-se com o dr. Oswaldo Cruz, ex director da Saúde Pública do Brasil, e que muito fez para a extincção da febre amarella no Rio de Janeiro e em outros portos do Brasil. (pág.4)

ANNUNCIO