Segunda-feira, 4 de julho de 1910

A CRISE DA DEMOCRACIA FRANCEZA

O regimen democrático , tal qual funcciona em França, atravessa uma crise aguda, affirma um jornalista pariziense. Sem falar nas polemicas quotidianas que precederam e seguiram as eleições, trabalhos recentes assignalam aquella crise.

O sr. Henry Leyret, nas suas cartas da província, pinta, com cores vivas, a “tyrannia dos politiqueiros” que assolam os lugarejos outrora tão alegres e hoje presa da guerra civil. Mas quem mais alto e mais a fundo tratou do assimpto foi o sr. Alfred Fouilée no seu recente livro- “A democracia política e social na França”.

O sr. Fouilée,- que é um philosopho, começa por accentuar que toda a fórma de governo comporta uma parte da ficção. Numa Republica democrática, onde a soberania é exercida pelo povo, onde o elemento popular é o preponderante e onde se tem a pretensão de favorecer os interesses das massas, a ficção é a seguinte: a virtude deve ser a base e as luzes a condição dessa democracia. Os cidadão precisam ser instruídos sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, sobre os seus verdadeiros interesses e devem governar-se como homens probos, avisados, livres e respeitadores da liberdade alheia. A realidade histórica, mesmo que se leve em conta a contingência das coisas humanas, não tem, comtudo, correspondido a isso. As Republicas antigas, fundadas sobre a escravidão, derrocaram-se nas lutas entre pobres e ricos.As nossas democracias contemporâneas não encontram similares no passado. Nasceram de transformações profundas occorridas na vida publica, na vida particular e na distribuição das riquezas em conseqüência das applicações scientificas. A concentração das classes inferiores da pobreza para o desafogo, da ignorância para os rudimentos de instrucção, a diffusão dos jornaes, as facilidade de união e accôrdos deram ás classes laboriosas uma força considerável que se exteriorisou e firmou pela conquista do direito de voto e da soberania. (…)

Vivemos numa época de transformações rápidas.

Mercê do seu poderio desmesuradamente accrescido, as classes operarias caminham para o poder governamental: a acção política não tem valor aos olhos dellas senão para a conquista de vantagens econômicas e senão como um meio para romper a desegualdade das condições. A fiscalisação crescente, as exigências da mão de obra, a baixa dos juros abalam a riqueza estável e as instituições que nella repousam. Este advento do “quarto Estado” póde realisar-se ou por uma evolução lenta ou por uma violenta revolução. Um movimento geral de reforma, a partir da primeira metade do século 18, substituiu a nobreza pelo “terceiro Estado”.

A França foi o único paiz da Europa em que esse movimento degenerou em revolução (…) Os socialistas refelectidos, como Bernstein, nada temem tanto como o domínio prematuro do elemento popular, pois traria como conseqüência, para a nação em que se verificasse, a perda da liberdade interna e da independência nacional. Realisar-se-ia assim, a prophecia de Macaulay: “a pilhagem e a destruição, ou um Cesar”. (pág.3)

DE COMO SE FAZ PROPAGANDA

O serviço de Propaganada Economica, serviço extraordinário no que custa ao contribuinte brasileiro se bem que bastante ordinário no que lhe rende, possue na Itália um delegado- a Europa foi para tal fim napoleonicam,ente repartida em proconsulados- de todo ponto extraordinário nos modos por que desenvolve sua actividade de propagandista. Responde elle ao suave nome de Canella, nome mais apropriado e sugestivos para quem se ocupa de popularisar produtos tropicaes- seja essa casca automática, seja a “tapioca brasiliana” cujos rótulos ostentam no centro, em distincto monograma, as iniciaes F. C. (Francesco Canella).(…)

Segundo as declarações do delegado Canella, é o escopo capital da missão de propaganda – seu nome o está dizendo- dilatar o consumo do café e do mate, vendendo-os directamente aos consumidores, tornando o mate a bebida por excellencia restauradoora das forças dos athletas e, textualmente, nas suas palavras officiaes, “reibindicando o nome e as preriogativas do café brasileiro. Ao mate, felizmente, ainda ninguém fez por enquanto a injuria de despojar do nome nem invadir as prerogativas.

A Missão, fica-se sabendo pela entrevista, ajuda com subsídios pecuniários, pagamento das despesas de publicidade, fornecimento de chícaras com dísticos e symbolos brasileiros e cartões postaes , as vendas e botequins, que se prestam a fornecer á sua freguezia “café do Brasil”. Para que o café seja mesmo do Brasil, far-se-á porém, mister distribuil-o também gratuitamente aos taes “bars e drogheries” o que representa de certo par estes um excellente negocio e talvez constitua a verdadeira solução do problema da super-producção.

Verdadeira propaganda não seria, comtudo, antes a que visasse chegar a accordos com governos como o italiano e o francez, afim de abaixarem estes seus actuaes fortíssimos direitos aduaneiros sobre nosso principal producto de exportação, tornando o gênero accessível ás classes menos abastadas sem deixar de ser artigo de luxo?(…) (pág.1)

A marinha franceza tem sido duramente experimentada nestes últimos tempos. Ao desastre do “Lutin” e do ‘Farfadet”, junta-se agora o do “Pluviose”, sobre o qual os nossos telegrammas falaram amplamente.O desastre do “Pluviose”, foi ainda mais lamentável e doloroso para a França, porque foi muito maior o número de victimas.

Dando acima as gravuras do submersível , julgamos dever recordar aqui como se deu a catastrophe.

Na Bahia de Calais, pela madrugada de 26 de maio ultimo, o “Pluviose” fazia exercícios com o “Ventose”, outro submersível francez. E assim , de quando em quando submergia o “Pluviose”, para logo tornar a superfície, manobrando sob as ordens do capitão de fragata Prat, emquanto o official Callot , especialista em navegação submarina, explorava á equipagem de como utilizar um submersível para o ataque, como empregal-o na defesa de uma esquadra. O “Pluviose”, nessas manobras ia subir, estava quase a chegar à tona da água, quando bruscamente, é violentamente sacudido: acabava de o tocar o casco do pauqete “Pas de Calais”. No “Pluviose” foi uma confusão, uma barafunda horrível; e mesmo assim o commandante Callot tenta salvar o submersível, abrindo os reservatórios de água para o fazer descer. Tentativa inútil. E em poucos instantes o navio tomou uma posição quase vertical, a água o invade completamente, a equipagem de 27 homens ia desapparecer para sempre. Entrementes, no “Pas Calais” que empregou esforços sobre-humanos por salvar o “Pluviose”, todos alimentavam uma esperança: a de que ainda restasse nelle alguém vivo. Lembravam-lhe casos idênticos em que alguns marinheiros conseguiram salvar-se e salvar outros.

Tudo, porém, foi baldado: os vinte e quatro marinheiros e os três officiaes do “Pluviose” pereceram todos, e a França não teve senão que mostrar, em funeraes pomposois, a grande dor que lhe causou essa perda. (pág.5)

HESPANHA

MADRID – Realisou-se hoje, nesta capital, com toda a imponência, uma grande manifestação anti-clerical, organisada pelos republicanos e socialistas.

Na manifestação tomaram parte cerca de 70.000 pessoas, entre as quaes muitas mulheres de todas as classes sociaes. Muitos estandartes de sociedades liberaes abriram o préstito que apresentava um belíssimo aspecto.Após os estandartes vinham todos os chefes liberaes, republicanos e socialistas, entre os quaes os srs. Segimundo Moret, ex-presidente do conselho; Peres Galdós, Sol y Ortega, Azacarate e Pablo Iglesias.

Foram pronunciados diversos discursos. O povo levantou muitos vivas aos oradores. Os manifestantes, emquanto o préstito estava em marcha, prorompeu frequentemente em enthusiasticos vivas ao livre Pensamento.

A importante manifestação correu em perfeita ordem, e dissolveu-se em frente ao monumento de Castellar. (pág.3)