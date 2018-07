Terça-feira, 5 de julho de 1910

FRANÇA

PARIZ – A missão brasileira de propaganda recebeu communicação de ter sido inaugurado em Vienna, no conhecido Casino “Venedig in Wien “ (Veneza em Vienna), um pequeno pavilhão brasileiro para a venda de café em chícaras.

O pavilhão está enfeitado com as bandeiras nacionaes.

A missão continuar a fazer propaganda dos cafés brasileiros nos restaurantes de Pariz, tendo já conseguido introduzir o systema de preparal-o á moda do Brasil nos restaurantes Poullard, Riche, D´Harcourt e no Café Pariz. (pág.2)

INGLATERRA

LONDRES – O sr. Eduard Grey, ministro das relações exteriores, na sessão de hoje na camara dos communs, respondendo a uma interpellação, declarou que a Inglaterra não tenciona absolutamente intervir na questão do firmamento da concessão da exploração do canal de Suez. (pág.2)

ARTES E ARTISTAS

O ministro brasileiro Alberto Nepomuceno offereceu ante-hontem, conforme naticiamos em telegramma, em sua residência no Rio, uma audição da sua opera “Abul” ao sr. Rodolpho de Miranda.

A ópera é dividida em três actos e quatro quadros, e foi escripta sobre um poema do compositor traduzido em italiano pelo sr. Carlo Parlagrecco.

A audição foi feita a plano e vozes principaes limitando-se a alguns trechos por falta de coros e porque o tenor não tivera tempo de estudar toda a sua parte. Cantaram as senhoritas Isabel de Verney Campello, Lydia de Albuquerque , o tenor Gerardi, e o barytono professor Carlos de Carvalho. O professor Nepomuceno encarregou-se do piano.

“A audição, diz o “Jornal do Commercio”, produziu excellente impressão trata-se de uma trabalho de grande valor e de seguros effeitos theatraes.

“ Os applausos se renovavam frequentemente, e o talentoso compositor brasileiro foi muito elogiado.”

S. exa. O sr. Rodolpho Miranda, ministro da agricultura, declarou que, se o Congresso Nacional votar o crédito que lhe vae ser sollicitado para as despesas com a representação do Brasil na Exposição Internacional de Turim e Roma, em 1911, ele se esforçaria por fazer cantar “Abul”, em Roma, no theatro Costanzi, fazendo desse modo representar a música do Brasil no grande certamen”. (pág.3)